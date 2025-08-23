  • Renata Rasseli
Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no primeiro dia de folia

Vitória
Publicado em 23/08/2025 às 11h56
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Marcello Moraes, Letícia Dalvi, Rosney Wetler e Giliard Ferreira

Bruno Passoni, Leila Marchesi, o diretor-geral da Rede gazeta Marcello Moraes, Letícia Dalvi (Shopping Vitória), Rosney Wetler e Giliard Ferreira: no Lounge Litoral no Vital 2025. Crédito: Arthur Louzada

A nossa  Litoral FM, a rádio oficial do Vital 2025, marcou presença no carnaval fora de época, com o Lounge Litoral. Por lá, a diretoria da Rede Gazeta recebeu autoridades, parceiros e patrocinadores para celebrar os 40 anos de axé. 

No primeiro dia da festa, nesta sexta-feira (22), cerca de 200 convidados conferiram o desfile de trios e diversas experiências especiais no espaço.  Os intervalos das apresentações de Saulo Fernandes, Durval e Timbalada, foram animados pelos DJs Jonas Braum e Alex Bonno, que comandarão o set list com hits do momento.

Veja quem circulou pelo Lounge Litoral na galeria de Arthur Louzada. 

Lounge Litoral FM no Vital - Dia 1

O Diretor de Mercado da Rede Gazeta,  Bruno Passoni, o secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Luciano Forrechi, Bruno Araújo e Giliard Ferreira, da Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral FM no Vital - Dia 1

Maicon Martins (MiniPreço) e Emilia Huebra (Rede Gazeta). Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral FM no Vital - Dia 1

Marcelinho das Comunidades, Bruno Passoni e Talita Passoni. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral FM no Vital - Dia 1

Rosney Wetler Letícia Dalvi e  Tairini Santorio Freitas e Rodrigo Paes Freitas. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral FM no Vital - Dia 1

Dani Carla, Diego Araújo, Renata Rasseli, Sofia Meneri, Elis Carvalho e Felipe Khoury. Crédito: Arthur Louzada

Letícia Dalvi e Mariana Perini

Letícia Dalvi e Mariana Perini: entrevista para a coluna Pelo Mercado. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital - Sexta-feira (22)

Marcello Moraes, Leila Marchesi, Bruno Araújo, Renata Rasseli, Carol Lima, Giliard Ferreira e Bruno Passoni
Marcello Moraes, Leila Marchesi, Bruno Araújo, Renata Rasseli, Carol Lima, Giliard Ferreira e Bruno Passoni. Arthur Louzada
