Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no primeiro dia de folia

Bruno Passoni, Leila Marchesi, o diretor-geral da Rede gazeta Marcello Moraes, Letícia Dalvi (Shopping Vitória), Rosney Wetler e Giliard Ferreira: no Lounge Litoral no Vital 2025. Crédito: Arthur Louzada
A nossa Litoral FM, a rádio oficial do Vital 2025, marcou presença no carnaval fora de época, com o Lounge Litoral. Por lá, a diretoria da Rede Gazeta recebeu autoridades, parceiros e patrocinadores para celebrar os 40 anos de axé.
No primeiro dia da festa, nesta sexta-feira (22), cerca de 200 convidados conferiram o desfile de trios e diversas experiências especiais no espaço. Os intervalos das apresentações de Saulo Fernandes, Durval e Timbalada, foram animados pelos DJs Jonas Braum e Alex Bonno, que comandarão o set list com hits do momento.
Veja quem circulou pelo Lounge Litoral na galeria de Arthur Louzada.
O Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Luciano Forrechi, Bruno Araújo e Giliard Ferreira, da Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada
Maicon Martins (MiniPreço) e Emilia Huebra (Rede Gazeta). Crédito: Arthur Louzada
Marcelinho das Comunidades, Bruno Passoni e Talita Passoni. Crédito: Arthur Louzada
Rosney Wetler Letícia Dalvi e Tairini Santorio Freitas e Rodrigo Paes Freitas. Crédito: Arthur Louzada
Dani Carla, Diego Araújo, Renata Rasseli, Sofia Meneri, Elis Carvalho e Felipe Khoury. Crédito: Arthur Louzada
Letícia Dalvi e Mariana Perini: entrevista para a coluna Pelo Mercado. Crédito: Arthur Louzada
Lounge Litoral no Vital - Sexta-feira (22)
