Bombou!

Primeira noite de Vital tem encontro dos trios de Saulo e Durval e tradição da Timbalada

Maior micareta do Sudeste reuniu uma multidão na primeira noite, distribuída entre a avenida e os camarotes; hoje tem mais!

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 10:59

Primeira noite do Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Tem algo mais a cara do axé que um encontro de trios elétricos? O Vital 2025 teve o seu, quando Saulo Fernandes seguia para encerrar seu percurso e Durval Lelys já estava preparado para arrastar sua multidão no Sambão do Povo na primeira noite do maior Carnaval fora de época do Sudeste, nesta sexta-feira (22).

Saulo - que enfileirou hits como Eva, Raiz de Todo Bem, Preta, Circulou e Não Me Conte Seus Problemas - se emocionou ao lembrar que, aos 18 anos, morando em Vitória, criou a banda Mukeka e começou a ganhar experiência puxando blocos em trio elétrico pela primeira vez - abrindo para grandes atrações já consagradas, como Asa de Águia. E agora, estavam ali, os dois, no auge.

“Nem imaginava que um dia eu trocaria com você, cantaria com você, faria coisas com você. Você é uma referência para todos nós”, disse Saulo para Durval - que aproveitou para puxar “Te dar meu mundo”, lançado em 2006.

Durval Lelys no Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Leia mais Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Nos bastidores, Durval era pura animação com a volta ainda neste semestre da Trivela do Asa, evento que marcou época para fãs da banda Asa de Águia e arrastou multidões pelo Brasil inteiro. A empolgação com esse novo momento da carreira se refletiu em sua puxada de trio, que foi longa, muito animada, marcando os 40 anos de axé com todos os clássicos de sua carreira, como Dança do Vampiro, Manivela, e Cocobambu.

A Timbalada fechou o circuito de bloco da primeira noite de Vital 2025 com hits como Água Mineral, Beija-Flor e Mimar Você. Muitos foliões acompanharam o trio com a pintura da Timbalada no corpo. A tradição - inspirada em pinturas tribais africanas e indígenas - representa respeito, coletividade, amor e liberdade.

Timbalada no Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Animação nos camarotes

O Vital reuniu uma multidão na primeira noite, distribuída entre a avenida e os camarotes. O camarote Na Vista ficou lotado de gente bonita e feliz. O espaço recebeu uma cenografia especial inspirada em Salvador, com um gigante Farol da Barra e um Elevador Lacerda. Lá, se apresentaram Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca.

O Fervô recebeu Fran Albuquerque e Cat Dealers na sexta, enquanto o Barlavento reuniu Testinha, Glauco, Luuh e Leandro Netto. O Muvuka, por sua vez, abriu espaço para Rodrigo do CN, ML da Vila, Koreia, Nanzin e o DJ John Failly - garantindo a mistura de ritmos na maior micareta do Sudeste.

Primeira noite do Vital 2025 1 de 4

E não acabou!

O evento continua neste sábado (23), com Bell Marques, Xanddy Harmonia e Tomate nos trios, comemorando quatro décadas do axé.

Este vídeo pode te interessar