Editorias do Site
Redes Sociais

Primeira noite de Vital tem encontro dos trios de Saulo e Durval e tradição da Timbalada

Maior micareta do Sudeste reuniu uma multidão na primeira noite, distribuída entre a avenida e os camarotes; hoje tem mais!

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 10:59

Primeira noite do Vital 2025
Primeira noite do Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Tem algo mais a cara do axé que um encontro de trios elétricos? O Vital 2025 teve o seu, quando Saulo Fernandes seguia para encerrar seu percurso e Durval Lelys já estava preparado para arrastar sua multidão no Sambão do Povo na primeira noite do maior Carnaval fora de época do Sudeste, nesta sexta-feira (22).

Saulo - que enfileirou hits como Eva, Raiz de Todo Bem, Preta, Circulou e Não Me Conte Seus Problemas - se emocionou ao lembrar que, aos 18 anos, morando em Vitória, criou a banda Mukeka e começou a ganhar experiência puxando blocos em trio elétrico pela primeira vez - abrindo para grandes atrações já consagradas, como Asa de Águia. E agora, estavam ali, os dois, no auge.

“Nem imaginava que um dia eu trocaria com você, cantaria com você, faria coisas com você. Você é uma referência para todos nós”, disse Saulo para Durval - que aproveitou para puxar “Te dar meu mundo”, lançado em 2006.

Durval Lelys no Vital 2025
Durval Lelys no Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Leia mais

Imagem - Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Nos bastidores, Durval era pura animação com a volta ainda neste semestre da Trivela do Asa, evento que marcou época para fãs da banda Asa de Águia e arrastou multidões pelo Brasil inteiro. A empolgação com esse novo momento da carreira se refletiu em sua puxada de trio, que foi longa, muito animada, marcando os 40 anos de axé com todos os clássicos de sua carreira, como Dança do Vampiro, Manivela, e Cocobambu.

A Timbalada fechou o circuito de bloco da primeira noite de Vital 2025 com hits como Água Mineral, Beija-Flor e Mimar Você. Muitos foliões acompanharam o trio com a pintura da Timbalada no corpo. A tradição - inspirada em pinturas tribais africanas e indígenas - representa respeito, coletividade, amor e liberdade.

Timbalada no Vital 2025
Timbalada no Vital 2025 Crédito: Monique Janutt/Vital

Animação nos camarotes

O Vital reuniu uma multidão na primeira noite, distribuída entre a avenida e os camarotes. O camarote Na Vista ficou lotado de gente bonita e feliz. O espaço recebeu uma cenografia especial inspirada em Salvador, com um gigante Farol da Barra e um Elevador Lacerda. Lá, se apresentaram Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca.

Leia mais

Imagem - Xanddy Harmonia celebra retorno ao Vital: 'Uma das maiores festas do país'

Xanddy Harmonia celebra retorno ao Vital: 'Uma das maiores festas do país'

O Fervô recebeu Fran Albuquerque e Cat Dealers na sexta, enquanto o Barlavento reuniu Testinha, Glauco, Luuh e Leandro Netto. O Muvuka, por sua vez, abriu espaço para Rodrigo do CN, ML da Vila, Koreia, Nanzin e o DJ John Failly - garantindo a mistura de ritmos na maior micareta do Sudeste.

Primeira noite do Vital 2025

Vital 2025 por Divulgação/Vital
Vital 2025 por Divulgação/Vital
Saulo Fernandes no Vital 2025 por Monique Janutt/Vital
Vital 2025 por Divulgação/Vital
1 de 4
Vital 2025 por Divulgação/Vital

E não acabou!

O evento continua neste sábado (23), com Bell Marques, Xanddy Harmonia e Tomate nos trios, comemorando quatro décadas do axé.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Imagem - Vital 2025 vai distribuir 3 mil ingressos gratuitos; saiba como retirar

Vital 2025 vai distribuir 3 mil ingressos gratuitos; saiba como retirar

Imagem - Bom Gosto, Cat Dealers e Banda Eva: veja as atrações dos camarotes do Vital 2025

Bom Gosto, Cat Dealers e Banda Eva: veja as atrações dos camarotes do Vital 2025

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Capixaba leva moqueca para a Itália e vira a chef queridinha dos jogadores famosos

Capixaba leva moqueca para a Itália e vira a chef queridinha dos jogadores famosos
Imagem - Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de agressão de Dado Dolabella

Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de agressão de Dado Dolabella