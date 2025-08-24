Editorias do Site
Na segunda noite de Vital, Bell Marques revela com quem gostaria de fazer feats

Ícone do axé foi a segunda atração da noite e, como sempre, agitou o público presente nos camarotes, arquibancadas e bloco

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:14

Wesley Safadão, Nattanzinho, Durval Lelys e Marquinhos Navais. Em entrevista para HZ, esses foram os nomes escolhidos por Bell Marques para uma possível parceria musical. Imagina esses feats, hein?

O ícone do axé foi a segunda atração da segunda noite de Vital no último sábado (23) e, como sempre, agitou o público presente nos camarotes, arquibancadas e bloco com seus hits atemporais, como Voa Voa e Dê um Grito aí.

Bell Marques no Vital 2025
Bell Marques no Vital 2025 Crédito: Julia Galter

Ainda sobre possíveis feats, Bell afirmou que tem que haver uma boa relação para que eles aconteçam. “Para você gravar alguma coisa você tem que ter uma relação que lhe identifique”.

O cantor ainda contou que o Vital faz parte da sua história.

Celebrando os 40 anos do axé, o Vital 2025 foi um verdadeiro encontro. Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Aline Rosa arrastaram multidões no Sambão do Povo, fazendo jus ao apelido de maior carnaval fora de época do Sudeste.

Bell Marques no trio do Vital 2025
Bell Marques no trio do Vital 2025 Crédito: Marcella Scaramella

