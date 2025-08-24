  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no segundo dia de folia

Vitória
Publicado em 24/08/2025 às 08h09
Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Giliard Ferreira, Junior Abreu, Carlos André de Oliveira e Bruno Passoni: no  Lounge Litoral no Vital 2025 . Crédito: Arthur Louzada

Vital 2025, que celebrou os 40 anos de axé, terminou neste sábado (23), no Sambão do Povo, ao som de Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmoni e Alinne Rosa. E pela segunda noite, a Rede Gazeta recebeu parceiros, patrocinadores e colaboradores no Lounge Litoral FM. Veja quem circulou por lá na galeria de fotos de Arthur Louzada. 

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Rafaela Palmieri e Leonardo Nunes. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Fabio e Eliane Bertollo. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Fabiano Marins e Flavia Pereira Silva. Crédito: Arthur Louzada

Bruno Passoni e Alexandre Pedroni

Bruno Passoni e Alexandre Pedroni. Crédito: Arthur Louzada

Gabriel e Bruna Moura

Gabriel e Bruna Moura. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Michelle Bissoli e Pedro Simmer. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Maurão Albuquerque e Luciane Ventura. Crédito: Arthur Louzada

Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e Guilherme Marchetti

Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e Guilherme Marchetti. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2

Bruno Araújo e Flávia Motta. Crédito: Arthur Louzada

Will Loyola

Will Loyola. Crédito: Arthur Louzada

Lounge Litoral no Vital - sábado (23)

