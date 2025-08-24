Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no segundo dia de folia

Giliard Ferreira, Junior Abreu, Carlos André de Oliveira e Bruno Passoni: no Lounge Litoral no Vital 2025 . Crédito: Arthur Louzada
O Vital 2025, que celebrou os 40 anos de axé, terminou neste sábado (23), no Sambão do Povo, ao som de Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmoni e Alinne Rosa. E pela segunda noite, a Rede Gazeta recebeu parceiros, patrocinadores e colaboradores no Lounge Litoral FM. Veja quem circulou por lá na galeria de fotos de Arthur Louzada.
Rafaela Palmieri e Leonardo Nunes. Crédito: Arthur Louzada
Fabio e Eliane Bertollo. Crédito: Arthur Louzada
Fabiano Marins e Flavia Pereira Silva. Crédito: Arthur Louzada
Bruno Passoni e Alexandre Pedroni. Crédito: Arthur Louzada
Gabriel e Bruna Moura. Crédito: Arthur Louzada
Michelle Bissoli e Pedro Simmer. Crédito: Arthur Louzada
Maurão Albuquerque e Luciane Ventura. Crédito: Arthur Louzada
Giliard Ferreira, Luciano Forrechi e Guilherme Marchetti. Crédito: Arthur Louzada
Bruno Araújo e Flávia Motta. Crédito: Arthur Louzada
Will Loyola. Crédito: Arthur Louzada
Lounge Litoral no Vital - sábado (23)
