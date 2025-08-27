Naiara Arpini e Willian Marchesi dizem sim-sim em Vila Velha

Naiara Arpini e Willian Marchesi: celebrando o amor na Chácara Bambu, no sábado (23). Crédito: Jhonathan Martins
Naiara & Willian
Sob as bênçãos dos pais José Maria Arpini e Edir Dutra Arpini e Maisa Perim e Luiz Marchesi, Naiara Arpini e Willian Marchesi celebraram o sim-sim no sábado (23), na Chácara Bambu. A celebração foi conduzida por Liandra Zanetti com música da Canttares. Em seguida, o casal festejou ao som da Banda Evidance e do cantor Alan Venturin. "Foi um casamento cercado de amor da família e dos amigos, em um lugar perfeito! Pudemos celebrar nossa história de amor de forma mágica", disse a noiva, ex-apresentadora do Em Movimento, da nossa TV Gazeta. Veja as fotos!
CASAMENTO
O publicitário Gustavo Coelho e a médica ginecologista Yara Trigo: sim-sim no pôr do sol do Canto do Mar, em Anchieta. Crédito: Brenda Sangi
Em Brasília
O músico capixaba Marcelo Ribeiro celebra 40 anos de carreira com energia renovada e presença cada vez mais marcante nos cenários artístico capixaba e nacional. Nesta quarta-feira (27), MR será a atração musical da posse do novo presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), o capixaba Munir Abud, que também preside a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). O evento será em Brasília.
A LeCard, especializada em cartões de benefícios, foi premiada nacionalmente pela respeitada organização Great Place to Work (GPTW) na categoria – Instituições Financeiras de Médio Porte, em noite de reconhecimento e emoção. A cerimônia ocorreu em São Paulo, com a presença do CEO Erly Vieira, do sócio André Polido, do Diretor Comercial Victor Lessa, da diretora de Recursos Humanos Thamiris Pereira e do diretor de Inovação Renzo Zerman. O ranking da empresa de consultoria global é baseado na percepção dos colaboradores. Ela certifica e reconhece as melhores empresas para se trabalhar, avaliando critérios como confiança, orgulho e espírito de equipe. Segundo o CEO Erly Vieira, esse reconhecimento motiva a LeCard a continuar investindo na construção de um ambiente de trabalho saudável e colaborativo.
Empreendimento com grife
Kleverson Passos recebe convidados nesta quinta-feira (28), no Le Buffet Lounge, em Vitória, para apresentação do Daslu Residences São Paulo, o primeiro residencial assinado pela Daslu, da incorporadora e construtora Mitre Realty.
Aniversário
Fernanda Prates prepara festão para celebrar seus 50 anos, no próximo dia 1º de outubro, no Espaço Patrick Ribeiro.
Homenagem
O presidente do Conselho de Administração do IBEF-ES, Paulo Wanick, recebeu o “Prêmio Liderança Transformadora em Inovação & Sustentabilidade Industrial 2025” durante o FutureNOW SUMMIT Vitória, promovido pela Timenow em parceria com a Amcham Brasil.
Daiani Lavino e Álvaro Freitas, respectivamente presidente e vice-presidente da CDL Jovem Vitória, representam o Espírito Santo no Encontro de Coordenadores Nacionais de CDLs Jovens, que aconteceu até o último dia 23, em Fortaleza. Na ocasião, participaram ainda, ao lado de Rerison Viana (Coordenador Estadual do Ceará) e Francisco Freitas Cordeiro (Presidente FCDL Ceará), da solenidade comemorativa do Dia do Comerciante, organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará e Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, onde foi entregue o troféu Clovis Rolim ao magistrado Raul Araújo Filho, ministro do Superior Tribunal de Justiça.
NO PALÁCIO ANCHIETA
Fabrícia Boechat, Sidemar Acosta, Luiz Alberto Teixeira, Idalberto Moro, Agnaldo de Assis Martins Júnior e Marco André Zon: no lançamento do Plano Estratégico do ParklogBR/ES, nesta segunda-feira (25), no Palácio Anchieta, em Vitória. O Parklog é uma plataforma logística de padrão internacional, localizada próxima à Região Metropolitana da Grande Vitória. O projeto integra três portos, três aeródromos, a primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) privada do país, além de ferrovias, rodovias e benefícios fiscais da região de abrangência da Sudene. Crédito: Fecomércio-ES
Acaba de sair do “forno” o novo livro do empresário Luiz Carlos Menezes, “Vida em Movimento”. Na publicação, ele narra boas e emocionantes histórias vividas ao longo de seus 80 anos. Com conteúdo instigante, curioso e emocionante, o autor relembra os bons momentos, as alegrias e, também, as dificuldades ocorridas na sua infância, na vida escolar, no trabalho, as viagens, os eventos familiares e outras conquistas pessoais. O livro tem prefácio do Presidente Honorário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, e contracapas do Presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e do Ex-CEO e conselheiro de Administração da ArcelorMittal Brasil, José Armando Campos. A renda de “Vida em Movimento” será integralmente revertida para o Asilo dos Idosos de Vitória.
