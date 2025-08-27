Naiara Arpini e Willian Marchesi dizem sim-sim em Vila Velha

livro autobiográfico

Acaba de sair do “forno” o novo livro do empresário Luiz Carlos Menezes, “Vida em Movimento”. Na publicação, ele narra boas e emocionantes histórias vividas ao longo de seus 80 anos. Com conteúdo instigante, curioso e emocionante, o autor relembra os bons momentos, as alegrias e, também, as dificuldades ocorridas na sua infância, na vida escolar, no trabalho, as viagens, os eventos familiares e outras conquistas pessoais. O livro tem prefácio do Presidente Honorário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, e contracapas do Presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e do Ex-CEO e conselheiro de Administração da ArcelorMittal Brasil, José Armando Campos. A renda de “Vida em Movimento” será integralmente revertida para o Asilo dos Idosos de Vitória.