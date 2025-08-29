Arthur Arnold apresenta “Banquete para as multidões” em individual no ES

Lara Brotas e Sandra Matias receberam na terça-feira (26) para o vernissage de “Banquete para as multidões”, do artista Arthur Arnold, que traz ao público uma pesquisa pictórica singular, marcada pela experimentação de materiais e pelo diálogo entre tradição e contemporaneidade. Na mostra, Arnold substitui a tinta a óleo ou acrílica pela argamassa pigmentada, e a lona tradicional da pintura pela talagarça — tecido associado ao universo da tapeçaria. Arthur Arnold nasceu no Rio de Janeiro em 1984. Formou-se em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e estudou na Universidade Bauhaus de Weimar, na Alemanha. Recebeu importantes prêmios, como o Concurso de Arte Contemporânea do Itamaraty (2013) e o Arte Pará 35 (2016). Participou de residências no Red Bull Station (São Paulo) e em Zurique, patrocinada pelo cantão e pela cidade. Veja as fotos do vernissage na galeria de Cacá Lima.

ALMOÇO HARMONIZADO

O jornalista Marcelo Copello apresentou a Caravana do Tejo 2025, iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVRTEJO), de Portugal, na Gran Cave, em Vitória. Na foto: Copello com a CEO da Gran Cave, Francielly Ramos. Crédito: @grancave

Bem envelhecer Maely Coelho, presidente da MedSênior, foi o convidado do podcast Bem Envelhecer, e compartilhou com os apresentadores Maycon Oliveira e Luanna Esteves reflexões sobre a trajetória da operadora de saúde ao longo dos seus 15 anos e os planos para o futuro da empresa. Um dos empreendedores mais bem sucedidos do Espírito Santo, Maely conta ainda como foi o início da vida profissional, quando chegou da Bahia, detalhando os desafios no início da carreira e dando lições para quem está começando a empreender.

Música O renomado saxofonista Marcelo Coelho está viajando pelo Espírito Santo para gravar a websérie Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo. O projeto, que percorre oito cidades capixabas, dá vida à obra Suíte Tupinambá, criada a partir da vivência com os territórios, suas referências culturais e músicos locais. As primeiras gravações já aconteceram em Vitória, Vila Velha e Guarapari. Ele ainda seguirá o roteiro por Serra, Afonso Cláudio, Ibiraçu, Pedra Azul e Itaúnas.

Homenagem Na segunda-feira (08), o filho Antônio Geraldo Perovano e familiares estarão presentes na inauguração da CMEI Sebastião Perovano, no bairro Jabour, em Maria Ortiz. A unidade de ensino infantil, construída com estrutura de excelência, vai atender 200 crianças da comunidade. A solenidade contará também com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, além de vereadores da Câmara Municipal. Após a cerimônia, os convidados participarão de um almoço com churrasco, oferecido pela família Perovano em homenagem a Sebastião.