Rede Gazeta debate reforma tributária em setores estratégicos do ES; fotos

Marcello Moraes, Abdo Filho, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Benício Costa e Bruno Passoni: reforma tributária em debate na Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada

A regulamentação da Reforma Tributária, aprovada por meio da Lei Complementar (LC) 214/2025, e já em fase de implantação, vai mexer com os cofres capixabas. De um lado, a mudança favorece investimentos em setores estratégicos do Espírito Santo, como petróleo e gás, e abre espaço para a expansão de áreas em crescimento, como turismo e gastronomia. De outro, acende alertas ao reduzir a atratividade do Estado como polo de importação, já que a cobrança de tributos passará a ser feita no destino, o que pode impactar a movimentação portuária e empresas instaladas em busca de benefícios fiscais.

De olho nas mudanças em andamento e também as que estão por vir, a Rede Gazeta reuniu nesta quarta-feira (27), em Vitória, especialistas e autoridades para o encontro “Diálogos: reforma tributária”. O painel contou com a participação de Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado; Paulo Ricardo Cardoso, consultor do Fundo Monetário Internacional - FMI; Rogério Salume, secretário de Desenvolvimento do Estado; além do vice-governador, Ricardo Ferraço.

A conversa foi mediada pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.

A proposta do debate é oferecer aos empresários e lideranças um espaço de análise qualificada sobre as mudanças em curso no sistema tributário brasileiro e seus reflexos diretos na economia local.

“Nosso compromisso é levar informação de qualidade e contribuir para que a sociedade capixaba esteja preparada para os novos cenários. A reforma tributária vai transformar a forma como empresas e governos se relacionam com os tributos, e entendemos que cabe à Rede Gazeta abrir esse espaço de diálogo para apoiar o planejamento estratégico do setor produtivo. Queremos ser referência não apenas na cobertura jornalística, mas também na promoção de debates que ajudem a construir soluções para os desafios do Estado”, destaca Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.

Segundo o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o "Espírito Santo está preparado pra reforma tributária. Fizemos o dever de casa".



