Rede Gazeta debate reforma tributária em setores estratégicos do ES; fotos

Vitória
Publicado em 27/08/2025 às 12h14
Marcello Moraes, Abdo Filho, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Benício Costa e Bruno Passoni

Marcello Moraes, Abdo Filho, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Benício Costa e Bruno Passoni: reforma tributária em debate na Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada

A regulamentação da Reforma Tributária, aprovada por meio da Lei Complementar (LC) 214/2025, e já em fase de implantação, vai mexer com os cofres capixabas. De um lado, a mudança favorece investimentos em setores estratégicos do Espírito Santo, como petróleo e gás, e abre espaço para a expansão de áreas em crescimento, como turismo e gastronomia. De outro, acende alertas ao reduzir a atratividade do Estado como polo de importação, já que a cobrança de tributos passará a ser feita no destino, o que pode impactar a movimentação portuária e empresas instaladas em busca de benefícios fiscais.

De olho nas mudanças em andamento e também as que estão por vir, a Rede Gazeta reuniu  nesta quarta-feira (27), em Vitória, especialistas e autoridades para o encontro “Diálogos: reforma tributária”. O painel contou com a participação de Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado; Paulo Ricardo Cardoso, consultor do Fundo Monetário Internacional - FMI; Rogério Salume, secretário de Desenvolvimento do Estado; além do vice-governador, Ricardo Ferraço.

A conversa foi mediada pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.

A proposta do debate é oferecer aos empresários e lideranças um espaço de análise qualificada sobre as mudanças em curso no sistema tributário brasileiro e seus reflexos diretos na economia local.

“Nosso compromisso é levar informação de qualidade e contribuir para que a sociedade capixaba esteja preparada para os novos cenários. A reforma tributária vai transformar a forma como empresas e governos se relacionam com os tributos, e entendemos que cabe à Rede Gazeta abrir esse espaço de diálogo para apoiar o planejamento estratégico do setor produtivo. Queremos ser referência não apenas na cobertura jornalística, mas também na promoção de debates que ajudem a construir soluções para os desafios do Estado”, destaca Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.

Segundo o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o "Espírito Santo está preparado pra reforma tributária. Fizemos o dever de casa". 

Veja quem compareceu ao Diálogos na galeria de Arthur Louzada. 

Ricardo Ferraço, Elpidio Hemerly Fiório e Bruno Passoni, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Antônio Marcus Machado e Luiz Claudio Allemand

Ricardo Ferraço, Elpidio Hemerly Fiório, Bruno Passoni, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Antônio Marcus Machado e Luiz Claudio Allemand. Crédito: Arthur Louzada

Abdo Filho, Paulo Ricardo Barbosa e Luiz Claudio Allemand

Abdo Filho, Paulo Ricardo Barbosa e Luiz Claudio Allemand. Crédito: Arthur Louzada

Mateus Bassini, Marli Bassini, Marcello Moraes e Bruno Passoni

Mateus Bassini, Marli Bassini, Marcello Moraes e Bruno Passoni . Crédito: Arthur Louzada

Maria Helena Vargas, Elda Bussinger, Renata Rasseli, Mariana Perini e Luciana Mattar Nemer

Maria Helena Vargas, Elda Bussinger, Renata Rasseli, Mariana Perini e Luciana Mattar Nemer. Crédito: Arthur Louzada

Paulo Baraona, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Carlos André Oliveira e Ricardo Pessanha

Paulo Baraona, Marcello Moraes, Bruno Passoni, Carlos André Oliveira e Ricardo Pessanha. Crédito: Arthur Louzada

Claudio Sipolatti, José Carlos Buffon Jr. e Luiz Claudio Allemand

Claudio Sipolatti, José Carlos Buffon Jr. e Luiz Claudio Allemand. Crédito: Arthur Louzada

Bruno Tommasi e Gustavo Knupp

Bruno Tommasi e Gustavo Knupp. Crédito: Arthur Louzada

Fernando Saliba, Abdo Filho e Carlos André Oliveira

Fernando Saliba, Abdo Filho e Carlos André Oliveira . Crédito: Arthur Louzada

Bruno Araújo, Eduardo Lindenberg e Luiz Claudio Allemand

Bruno Araújo, Eduardo Lindenberg e Luiz Claudio Allemand. Crédito: Arthur Louzada

Mariana Lindenberg, Queiroz e Giliard Ferreira

Mariana Lindenberg, Queiroz e Giliard Ferreira. Crédito: Arthur Louzada

Diálogos Reforma Tributária

Luiz Claudio Allemand e Café Lindenberg
Luiz Claudio Allemand e Café Lindenberg. Arthur Louzada
Giliard Ferreira, Elaine Silva e Flavia Mignoni
Giliard Ferreira, Elaine Silva e Flavia Mignoni. Arthur Louzada
Ivy Coutinho e Renata Salgueiro
Ivy Coutinho e Renata Salgueiro. Arthur Louzada
Bruno Tommasi, Pablo Lira, Gustavo Knupp e Claudio Sipolatti
Bruno Tommasi, Pablo Lira, Gustavo Knupp e Claudio Sipolatti. Arthur Louzada
Giliard Ferreira, Pablo Lira e Ricardo Pessanha
Giliard Ferreira, Pablo Lira e Ricardo Pessanha. Arthur Louzada
Maria Helena Vargas, Elda Bussinger, Renata Rasseli e Luciana Mattar Nemer
Maria Helena Vargas, Elda Bussinger, Renata Rasseli e Luciana Mattar Nemer. Arthur Louzada
Bruno Passoni e Pablo Lira
Bruno Passoni e Pablo Lira. Arthur Louzada
Abdo Filho, Eugênio Fonseca, Helder Luciano e Gustavo Serrão
Abdo Filho, Eugênio Fonseca, Helder Luciano e Gustavo Serrão . Arthur Louzada
Bruno Passoni e Rogério Salume
Bruno Passoni e Rogério Salume. Arthur Louzada
Ricardo Ferraço, Elpidio Hemerly Fiório e Bruno Passoni, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Antônio Marcus Machado e Luiz Claudio Allemand
Ricardo Ferraço, Elpidio Hemerly Fiório e Bruno Passoni, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso, Antônio Marcus Machado e Luiz Claudio Allemand. Arthur Louzada
Leila Marchesi, Bruno Tommasi e Emilia Huebra
Leila Marchesi, Bruno Tommasi e Emilia Huebra. Arthur Louzada
Ricardo Ferraço, José Carlos Buffon Jr. e André Hees
Ricardo Ferraço, José Carlos Buffon Jr. e André Hees. Arthur Louzada
Eugênio Fonseca, Marcello Moraes, Abdo Filho, Gustavo Serrão, Ricardo Ferraço, Bruno Passoni e Rogério Salume
Eugênio Fonseca, Marcello Moraes, Abdo Filho, Gustavo Serrão, Ricardo Ferraço, Bruno Passoni e Rogério Salume. Arthur Louzada
Antônio Marcus Machado, Rogério Salume e Luiz Claudio Allemand
Antônio Marcus Machado, Rogério Salume e Luiz Claudio Allemand. Arthur Louzada
Elpidio Hemerly Fiório e Bruno Passoni
Elpidio Hemerly Fiório e Bruno Passoni. Arthur Louzada
Luiz Claudio Allemanda e Paulo Ricardo Cardoso
Luiz Claudio Allemanda e Paulo Ricardo Cardoso. Arthur Louzada
Gustavo Serrão, Rodrigo Ruggiero, Fabio Bertollo, Paulo Baraona e Marcello Moraes
Gustavo Serrão, Rodrigo Ruggiero, Fabio Bertollo, Paulo Baraona e Marcello Moraes. Arthur Louzada
Mariana Perini, Eduardo Fachetti e Renata Rasseli
Mariana Perini, Eduardo Fachetti e Renata Rasseli. Arthur Louzada
