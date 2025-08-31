"Meu hobby é trabalhar, eu me divirto", diz o empresário Rodrigo Barbosa

Renata Rasseli entrevista Rodrigo Barbosa. Crédito: Vitor Jubini

Com mais 25 anos de atuação no ramo imobiliário, o empresário Rodrigo Barbosa tornou a Grand Construtora uma marca referência no mercado imobiliário brasileiro de alto luxo. A maneira destemida de lidar com os negócios o torna um visionário. Isso se confirma em mais de uma década à frente da Grand Construtora, que apostou na região do bairro Jockey de Itaparica para implantação do maior oásis urbano do Estado, o Taj Home Resort.

"Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto. Meu hobby é trabalhar", disse o empresário, convidado do quadro RR Entrevista deste domingo (31).

Ao seu lado, está Joana Barbosa, também diretora da Grand Construtora. Ela é mãe de três de seus quatro filhos, Rebeca, Benjamin e Sara. Rodrigo também é pai de Samuel.

PIONEIRISMO

Segundo Rodrigo, o Taj Home Resort, que vai ser entregue a seus moradores em novembro de 2026, rompeu o paradigma do bairro, introduzindo o alto luxo. Hoje a região é a que mais cresce no município Vila Velha e é a principal aposta para implantação de empreendimentos de luxo na Grande Vitória.

Mais do que isso, o Taj Home Resort colocou o Espírito Santo como Estado objeto de desejo no mercado nacional e internacional. Aproximadamente 45,5% das unidades foram adquiridas por investidores de fora do Estado ou do exterior, com destaque para compradores de Minas Gerais (15%) e dos Estados Unidos (17%).

Com o sucesso do Taj Home Resort, Rodrigo Barbosa solidificou a Grand Construtora como marca especialista em criar oásis urbanos. Na cidade de Vitória, mais um oásis está em construção: o Una Residence, lançado em 2023, que também será entregue em 2026.

No mesmo padrão, a Grand lançou em 2024 mais dois oásis no Espírito Santo: o Grand Soleil, na Avenida Beira Rio, em Colatina e o Salt by Grand, na Enseada Azul, em Guarapari.

Agora em 2025 começaram as obras do primeiro residencial sênior de alto padrão do Espírito Santo, um projeto da Grand que une cuidado, beleza e excelência para viver a plenitude da maturidade.

Com previsão de entrega para o final de 2026, o empreendimento já está em construção na Ponta da Fruta e oferecerá estadias curtas ou de longa permanência. Mais do que um imóvel, é um novo estilo de vida: um clube de vida plena, um verdadeiro oásis cinco estrelas com vista para o mar com 12 mil m² de infraestrutura de resort e 96 unidades.

Os moradores vão contar piscina climatizada com conceito biofílico, cinema, restaurante, espaço gourmet, horta suspensa, biblioteca, espaço de artes, salão de jogos, lounge coberto com telão, espaço de dança, praça com mirante para a praia e pista de caminhada. Um elevador exclusivo dará acesso à areia da praia da Ponta da Fruta.

