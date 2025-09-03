Sandro Pretti celebra aniversário com churrasco em Vila Velha

A segunda edição da Meia Maratona dos Reis Magos foi lançada na última sexta-feira (29), durante café da manhã, na Dalla Home Center de Laranjeiras. O encontro reuniu parceiros e autoridades, da esquerda para a direita: o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra Anderson Madeira, o gerente de Esportes de Formação e Rendimento da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) Leni Junior, o diretor comercial da Dalla Home Center Marcio Paulo da Silva, o deputado estadual Xambinho, o diretor da Premium, Álvaro Moura, e o gerente da Fiat Podium Serra, Ramon Guimarães. A corrida será no dia 19 de outubro, com opções de 21km e 5km. Crédito: Fabrício Lima