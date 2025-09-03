  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Sandro Pretti celebra aniversário com churrasco em Vila Velha

Vitória
Publicado em 03/09/2025 às 04h00
Jacqueline e Sandro Pretti

Jacqueline e o aniversariante Sandro Pretti: parabéns pra você!. Crédito: Cloves Louzada

Parabéns pra você!

Querido de RR, o arquiteto e empresário Sandro Pretti celebrou seus 56 anos com festa no domingo (31), na  Praia da Costa. Ao lado da sua Jacqueline e dos filhos Yasmin e Enzo, o aniversariante recebeu a família e amigos com um churrasco  ao som de Kadu Carvalho e Banda. A decoração ficou a cargo de Janinha Festas.

NA PEDRA AZUL

Governador do ES, Renato Casagrande; presidente da Findes, Paulo Baraona; e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos

O governador do ES, Renato Casagrande; o presidente da Findes, Paulo Baraona; e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos:  no Meeting de Líderes Industriais,  em Pedra Azul. Crédito: Thiago Guimarães/Findes

Parabéns pra você!

Mary Helal convida para a celebração do seu aniversário nesta quinta-feira (04), às 12h30, no Restaurante Lareira Portuguesa. 

Jantar regional

O Jantar Regional da Associação da Boa Lembrança está viajando pelo Brasil e chega a Vitória no dia 26 de setembro, às 20h, no Restaurante Papaguth, na Praça do Papa. Os restaurantes participantes são Katatas, Ninho da Roxinha, Papaguth, Domus Italica, Casa Chef Ari e Oriundi. 

Wine bar

Paulo Paganucci e Isabela Vial inauguraram  nesta terça-feira (02), o  Vincent Wine Bar,  espaço que une loja de vinhos e wine bar, na Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto.  A casa oferece rótulos de diferentes países e um cardápio de tapas pensados para harmonizações leves e sofisticadas., além de um serviço de vinhos em taças.

SEMINÁRIO

Américo Bedê (FDV), Elda Bussinguer (PPGD FDV), Min. Flávio Dino, Ivana Bonesi (Coordenadora Graduação FDV), Ricardo Goretti (Diretor Acadêmico FDV)

Américo Bedê (FDV), Elda Bussinguer (PPGD FDV), o ministro do STF Flávio Dino, Ivana Bonesi (Coordenadora Graduação FDV) e  Ricardo Goretti (Diretor Acadêmico FDV): no  seminário nacional “Inovação, Transformação Digital e Compras Públicas”, que marcou o  início das comemorações dos 30 anos da FDV. Crédito: Cacá Lima

Em São Paulo

Lívia Giacomin, Renan Machado, André Pretti e Thiago Campagnaro, sócios-diretores da Mivita Construtora, passam a semana em São Paulo, com agenda focada em novas parcerias, visitas de benchamarking a empreendimentos inovadores e participação no Conecta Imobi, o maior e principal ponto de encontro do mercado imobiliário da América Latina. Além dos projetos em andamento e em lançamento em Jardim Camburi, a empresa já anunciou a compra de dois terrenos na região de Jardim da Penha para sediar novos projetos.

Em Vila Velha

O empresário Carlos Marianelli recebe convidados nesta quarta-feira (03), a partir das 16 horas,  para a apresentação da primeira fase da loja da Compose em Vila Velha, localizada  no Centro. O espaço foi pensado para inspirar, conectar e apresentar as novidades em revestimentos e acabamentos de alto padrão.

Em Linhares

A operadora de saúde Bluzz celebra um ano de atuação no Estado e anuncia a expansão para Linhares, município estratégico por concentrar grandes indústrias e empresas. Segundo o CEO, Dr. Marcio Almeida, a decisão atende à demanda por soluções de saúde integradas

CORRIDA

lançamento da Meia Maratona dos Reis Magos

A segunda edição da Meia Maratona dos Reis Magos foi lançada na última sexta-feira (29), durante café da manhã, na Dalla Home Center de Laranjeiras. O encontro reuniu parceiros e autoridades, da esquerda para a direita: o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra Anderson Madeira, o gerente de Esportes de Formação e Rendimento da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) Leni Junior, o diretor comercial da Dalla Home Center Marcio Paulo da Silva, o deputado estadual Xambinho, o diretor da Premium, Álvaro Moura, e o gerente da Fiat Podium Serra, Ramon Guimarães. A corrida será no dia 19 de outubro, com opções de 21km e 5km. Crédito: Fabrício Lima

Agenda de espetáculos

A humorista, atriz e roteirista Luana Zucoloto se apresenta pela primeira vez em Vitória na sexta-feira (05), no Espaço Patrick Ribeiro. Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de seguidores no TikTok, Luana traz o show de comédia “Esse show poderia ser um E-mail”, onde explora o universo corporativo com humor inteligente e ácido. Já no sábado (06), a casa de shows recebe o espetáculo “Hello Adele Tribute”. A superprodução, apresentada por Stephanie Lii, promete uma noite inesquecível para os fãs da cantora.

NOS EUA 

Férias em Familia: Silverio Pereira, Jaqueline Lira, Lorenzo, Valentina, Ana Clara, Fernanda Lira, Maria Luisa, Luciano Fernandes e o pequeno Gabriel curtem dias animados nos parques da Disney World em Orlando, na Flórida

Férias em Familia: Silverio Pereira, Jaqueline Lira, Lorenzo, Valentina, Ana Clara, Fernanda Lira, Maria Luisa, Luciano Fernandes e o pequeno Gabriel curtem dias animados nos parques da Disney World em Orlando, na Flórida. Crédito: arquivo pessoal

