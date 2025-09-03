Sandro Pretti celebra aniversário com churrasco em Vila Velha

Jacqueline e o aniversariante Sandro Pretti: parabéns pra você!. Crédito: Cloves Louzada
Parabéns pra você!
Querido de RR, o arquiteto e empresário Sandro Pretti celebrou seus 56 anos com festa no domingo (31), na Praia da Costa. Ao lado da sua Jacqueline e dos filhos Yasmin e Enzo, o aniversariante recebeu a família e amigos com um churrasco ao som de Kadu Carvalho e Banda. A decoração ficou a cargo de Janinha Festas.
NA PEDRA AZUL
O governador do ES, Renato Casagrande; o presidente da Findes, Paulo Baraona; e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos: no Meeting de Líderes Industriais, em Pedra Azul. Crédito: Thiago Guimarães/Findes
Mary Helal convida para a celebração do seu aniversário nesta quinta-feira (04), às 12h30, no Restaurante Lareira Portuguesa.
Jantar regional
O Jantar Regional da Associação da Boa Lembrança está viajando pelo Brasil e chega a Vitória no dia 26 de setembro, às 20h, no Restaurante Papaguth, na Praça do Papa. Os restaurantes participantes são Katatas, Ninho da Roxinha, Papaguth, Domus Italica, Casa Chef Ari e Oriundi.
Wine bar
Paulo Paganucci e Isabela Vial inauguraram nesta terça-feira (02), o Vincent Wine Bar, espaço que une loja de vinhos e wine bar, na Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto. A casa oferece rótulos de diferentes países e um cardápio de tapas pensados para harmonizações leves e sofisticadas., além de um serviço de vinhos em taças.
SEMINÁRIO
Américo Bedê (FDV), Elda Bussinguer (PPGD FDV), o ministro do STF Flávio Dino, Ivana Bonesi (Coordenadora Graduação FDV) e Ricardo Goretti (Diretor Acadêmico FDV): no seminário nacional “Inovação, Transformação Digital e Compras Públicas”, que marcou o início das comemorações dos 30 anos da FDV. Crédito: Cacá Lima
Em São Paulo
Lívia Giacomin, Renan Machado, André Pretti e Thiago Campagnaro, sócios-diretores da Mivita Construtora, passam a semana em São Paulo, com agenda focada em novas parcerias, visitas de benchamarking a empreendimentos inovadores e participação no Conecta Imobi, o maior e principal ponto de encontro do mercado imobiliário da América Latina. Além dos projetos em andamento e em lançamento em Jardim Camburi, a empresa já anunciou a compra de dois terrenos na região de Jardim da Penha para sediar novos projetos.
Em Vila Velha
O empresário Carlos Marianelli recebe convidados nesta quarta-feira (03), a partir das 16 horas, para a apresentação da primeira fase da loja da Compose em Vila Velha, localizada no Centro. O espaço foi pensado para inspirar, conectar e apresentar as novidades em revestimentos e acabamentos de alto padrão.
Em Linhares
A operadora de saúde Bluzz celebra um ano de atuação no Estado e anuncia a expansão para Linhares, município estratégico por concentrar grandes indústrias e empresas. Segundo o CEO, Dr. Marcio Almeida, a decisão atende à demanda por soluções de saúde integradas
CORRIDA
A segunda edição da Meia Maratona dos Reis Magos foi lançada na última sexta-feira (29), durante café da manhã, na Dalla Home Center de Laranjeiras. O encontro reuniu parceiros e autoridades, da esquerda para a direita: o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra Anderson Madeira, o gerente de Esportes de Formação e Rendimento da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) Leni Junior, o diretor comercial da Dalla Home Center Marcio Paulo da Silva, o deputado estadual Xambinho, o diretor da Premium, Álvaro Moura, e o gerente da Fiat Podium Serra, Ramon Guimarães. A corrida será no dia 19 de outubro, com opções de 21km e 5km. Crédito: Fabrício Lima
Agenda de espetáculos
A humorista, atriz e roteirista Luana Zucoloto se apresenta pela primeira vez em Vitória na sexta-feira (05), no Espaço Patrick Ribeiro. Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de seguidores no TikTok, Luana traz o show de comédia “Esse show poderia ser um E-mail”, onde explora o universo corporativo com humor inteligente e ácido. Já no sábado (06), a casa de shows recebe o espetáculo “Hello Adele Tribute”. A superprodução, apresentada por Stephanie Lii, promete uma noite inesquecível para os fãs da cantora.
NOS EUA
Férias em Familia: Silverio Pereira, Jaqueline Lira, Lorenzo, Valentina, Ana Clara, Fernanda Lira, Maria Luisa, Luciano Fernandes e o pequeno Gabriel curtem dias animados nos parques da Disney World em Orlando, na Flórida. Crédito: arquivo pessoal
