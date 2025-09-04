  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Festival Colibri 2025 celebra a criatividade capixaba; veja fotos

Vitória
Publicado em 04/09/2025 às 17h05
38 º Festival Colibri

O secretário de Governo da PMV Luciano Forrechi, a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini e  o presidente do Sinapro-ES Alexandre Pedroni: a cidade de Vitória, que comemora 474 anos na próxima segunda-feira (08) foi homenageada durante o 38º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borga

Foi super prestigiada a festa do 38º Festival Colibri, maior premiação da publicidade capixaba, que  reconheceu talentos, homenageou nomes históricos, premiou fornecedores, estudantes e profissionais, nesta quarta-feira (03), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória. A MP Publicidade, sob o comando de Mônica Debbané,  foi consagrada como o Agência do Ano e levou nove troféus na noite

Na abertura da cerimônia, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, destacou o legado do prêmio: “O Festival Colibri é, há 38 edições, um movimento que valoriza a publicidade capixaba, setor que impacta a economia, molda comportamentos e traduz valores da sociedade. Tivemos avanços significativos: ampliamos a credibilidade com um júri de 14 nomes nacionais e internacionais, desenvolvemos uma ferramenta inédita que agora será utilizada em festivais regionais de todo o Brasil, e promovemos o maior evento da história do Colibri. Esse é um legado que mostra como a propaganda do Espírito Santo tem potência e merece reconhecimento.”

A noite teve momentos de emoção com a entrega da Medalha Cacau Monjardim a Jorge Luiz Sagrilo, o Sagrilo, renomado fotógrafo publicitário capixaba. Fundador da Sagrilo Fotografia em 1980, ele se destacou em campanhas para moda, design, joias e publicidade, tornando-se referência para gerações.

A cidade de Vitória, que completa 474 anos na próxima semana, também foi  homenageada. A vice-prefeita Cris Samorini recebeu uma placa de homenagem do Festival Colibri, reforçando a parceria da capital com a propaganda e sua importância no cenário criativo.

A condução do festival ficou por conta da DJ e apresentadora Jamboo, do Pará, que trouxe brasilidade e energia em sets marcados por influências do Norte e Nordeste, reforçando o compromisso do Colibri com a diversidade cultural.

38 º Festival Colibri

Monica Debbané e equipe da MP Publicidade, que levou 9 troféus no 38 º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borga

Guilherme Marchetti, Flavia Martins, Bruno Passoni, Carol Lima, Giliard Ferreira, Mila Vieira, Douglas Motta, Renata Rasseli, Mariana Perini e

Guilherme Marchetti, Flavia Martins, Bruno Passoni, Carol Lima, Giliard Ferreira, Mila Vieira, Douglas Motta, Renata Rasseli, Mariana Perini e Wylly Costa: Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Crédito: Gilson Borba

Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa

Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa: a Prosper levou 2 troféus no Colibri 2025. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borba

Raquel Rampon, Ana Clara Souza, Roberta Rodrigues e Marianny Gomes

Raquel Rampon, Ana Clara Souza (estagiária do Estúdio Gazeta), Roberta Rodrigues e Marianny Gomes: prêmio na Categoria Estudante. Crédito: Rodrigo Gavini

Paula Portella e Hudson Motta

Paula Portella e Hudson Motta: a Artheria Atelier foi a campeã na categoria Serviços Especializados no 38º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borba

38º Festival Colibri

Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Rodrigo Gavini e Gilson Borba
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Rodrigo Gavini
Guilherme Marchetti, Carla Sobreira, Wiliam Barbosa e Giliard Ferreira
Guilherme Marchetti, Carla Sobreira, Wiliam Barbosa e Giliard Ferreira. Rodrigo Gavini
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Rodrigo Gavini e Gilson Borba
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Rodrigo Gavini e Gilson Borba
38 º Festival Colibri
38 º Festival Colibri. Rodrigo Gavini e Gilson Borga
Alexandre Pedroni e Fani Rocha
Alexandre Pedroni e Fani Rocha. Rodrigo Gavini e Gilson Borba
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Rodrigo Gavini e Gilson Borba
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri
Time Rede Gazeta no 38º Festival Colibri

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Mariana Perini, Queiroz Filho, Bruninho Andrade e Philipe Ferreira
Veja como foi a festa do 37º Prêmio Colibri, o Oscar da publicidade do ES
Troféus do Prêmio Colibri
Rede Gazeta é finalista em quatro categorias do 36º Festival Colibri
Campanha
Rede Gazeta é finalista em três categorias do 35° Festival Colibri

A Gazeta integra o

Saiba mais
Publicidade Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível