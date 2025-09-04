Festival Colibri 2025 celebra a criatividade capixaba; veja fotos

O secretário de Governo da PMV Luciano Forrechi, a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini e o presidente do Sinapro-ES Alexandre Pedroni: a cidade de Vitória, que comemora 474 anos na próxima segunda-feira (08) foi homenageada durante o 38º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borga
Foi super prestigiada a festa do 38º Festival Colibri, maior premiação da publicidade capixaba, que reconheceu talentos, homenageou nomes históricos, premiou fornecedores, estudantes e profissionais, nesta quarta-feira (03), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória. A MP Publicidade, sob o comando de Mônica Debbané, foi consagrada como o Agência do Ano e levou nove troféus na noite
Na abertura da cerimônia, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, destacou o legado do prêmio: “O Festival Colibri é, há 38 edições, um movimento que valoriza a publicidade capixaba, setor que impacta a economia, molda comportamentos e traduz valores da sociedade. Tivemos avanços significativos: ampliamos a credibilidade com um júri de 14 nomes nacionais e internacionais, desenvolvemos uma ferramenta inédita que agora será utilizada em festivais regionais de todo o Brasil, e promovemos o maior evento da história do Colibri. Esse é um legado que mostra como a propaganda do Espírito Santo tem potência e merece reconhecimento.”
A noite teve momentos de emoção com a entrega da Medalha Cacau Monjardim a Jorge Luiz Sagrilo, o Sagrilo, renomado fotógrafo publicitário capixaba. Fundador da Sagrilo Fotografia em 1980, ele se destacou em campanhas para moda, design, joias e publicidade, tornando-se referência para gerações.
A cidade de Vitória, que completa 474 anos na próxima semana, também foi homenageada. A vice-prefeita Cris Samorini recebeu uma placa de homenagem do Festival Colibri, reforçando a parceria da capital com a propaganda e sua importância no cenário criativo.
A condução do festival ficou por conta da DJ e apresentadora Jamboo, do Pará, que trouxe brasilidade e energia em sets marcados por influências do Norte e Nordeste, reforçando o compromisso do Colibri com a diversidade cultural.
Monica Debbané e equipe da MP Publicidade, que levou 9 troféus no 38 º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borga
Guilherme Marchetti, Flavia Martins, Bruno Passoni, Carol Lima, Giliard Ferreira, Mila Vieira, Douglas Motta, Renata Rasseli, Mariana Perini e Wylly Costa: Rede Gazeta no 38º Festival Colibri. Crédito: Gilson Borba
Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa: a Prosper levou 2 troféus no Colibri 2025. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borba
Raquel Rampon, Ana Clara Souza (estagiária do Estúdio Gazeta), Roberta Rodrigues e Marianny Gomes: prêmio na Categoria Estudante. Crédito: Rodrigo Gavini
Paula Portella e Hudson Motta: a Artheria Atelier foi a campeã na categoria Serviços Especializados no 38º Festival Colibri. Crédito: Rodrigo Gavini e Gilson Borba
38º Festival Colibri
