Festival Colibri 2025 celebra a criatividade capixaba; veja fotos

Foi super prestigiada a festa do 38º Festival Colibri, maior premiação da publicidade capixaba, que reconheceu talentos, homenageou nomes históricos, premiou fornecedores, estudantes e profissionais, nesta quarta-feira (03), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória. A MP Publicidade, sob o comando de Mônica Debbané, foi consagrada como o Agência do Ano e levou nove troféus na noite



Na abertura da cerimônia, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, destacou o legado do prêmio: “O Festival Colibri é, há 38 edições, um movimento que valoriza a publicidade capixaba, setor que impacta a economia, molda comportamentos e traduz valores da sociedade. Tivemos avanços significativos: ampliamos a credibilidade com um júri de 14 nomes nacionais e internacionais, desenvolvemos uma ferramenta inédita que agora será utilizada em festivais regionais de todo o Brasil, e promovemos o maior evento da história do Colibri. Esse é um legado que mostra como a propaganda do Espírito Santo tem potência e merece reconhecimento.”