Rede Gazeta é finalista em quatro categorias do 36° Festival Colibri

A 36ª edição do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba, está marcada para o próximo dia 20, numa cerimônia que promete agitar o Sesc Glória, em Vitória. A Rede Gazeta, que segue revelando diversos talentos todos os anos, está concorrendo em quatro categorias.

“É um prazer representar uma empresa com tantos profissionais incríveis e grandes líderes que se destacam cada vez mais no mercado, com diversos projetos, veia forte de inovação, sempre buscando o melhor para o mercado e para o anunciante. Tenho muito orgulho de levar o nome da Rede Gazeta para a 36º edição do Prêmio Colibri”, afirma Sabrina Neubert, que tem passagens pela área comercial do jornal, rádios, TV e atualmente multimídia.