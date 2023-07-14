Rede Gazeta é finalista em quatro categorias do 36° Festival Colibri

A 36ª edição do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba, está marcada para o próximo dia 20, numa cerimônia que promete agitar o Sesc Glória, em Vitória. A Rede Gazeta, que segue revelando diversos talentos todos os anos, está concorrendo em quatro categorias.
- Na categoria Profissionais, com Sabrina Neubert, executiva de conta da Rede há 16 anos;
- Na categoria TV/Cinema – Institucional, com as campanhas “Inscrições Biguá 2022” (produzida pela Conteúdo) e The Trust Project (produzida pela Prósper)
- Na categoria Design - Identidade Visual, com as peças Belezas do Sul 2022 e Biguá 2022 (ambas produzidas pela Conteúdo);
- Na categoria Campanha - Institucional, com o The Trust Project (Prósper).
“É um prazer representar uma empresa com tantos profissionais incríveis e grandes líderes que se destacam cada vez mais no mercado, com diversos projetos, veia forte de inovação, sempre buscando o melhor para o mercado e para o anunciante. Tenho muito orgulho de levar o nome da Rede Gazeta para a 36º edição do Prêmio Colibri”, afirma Sabrina Neubert, que tem passagens pela área comercial do jornal, rádios, TV e atualmente multimídia.
Três estagiários da Rede Gazeta também são finalistas na categoria Estudantes: Arthur Moschen dos Anjos, Gabriel Taveira Scopel, ambos representando a Faesa, e Thiago Davila, representando a Ufes. Vale lembrar que os indicados disputam o prêmio por meio de votação popular, que acontece no site do evento até sexta (14).
Sobre o Festival
O Festival Colibri homenageia profissionais, melhores agências e fornecedores que mais se destacaram no ramo da comunicação do Espírito Santo em 2023. Os concorrentes foram indicados pelas agências do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES). A programação completa pode ser conferida em festivalcolibri.com.br.