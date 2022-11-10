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Disputa

Rede Gazeta é finalista em três categorias do 35° Festival Colibri

Campanha "HZ é Entretê" concorre na categoria TV/Cinema - VT Institucional. Premiação acontece nesta quinta-feira (10), em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 10:19

Campanha
Campanha "HZ é ENTRETÊ" concorre ao prêmio Colibri 2022 Crédito: Prósper Comunicação
Nesta quinta-feira (10), acontece o Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba, que neste ano comemora sua 35º edição. A Rede Gazeta, que já revelou e continua revelando diversos talentos todos os anos, é uma das patrocinadoras do evento, além de concorrer com representantes em quatro categorias. O evento será realizado no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória.
Na categoria TV/Cinema - VT Institucional, com a campanha “HZ é Entretê” (produzido pela Prósper); na categoria Profissionais, com Michelle Goltara, executiva de contas da Rede há 15 anos; na categoria Promoção e Ativação, com o #ApêdoDidi, do apresentador do Em Movimento, Diego Araújo, também produzido pela Prósper. Dois estagiários da Rede Gazeta também são finalistas na categoria Estudantes: Bettina Costa e Gabriel Taveira, representando a Ufes e a Faesa, respectivamente.

SOLUÇÕES 360º

Ainda durante o evento, a Rede Gazeta fará um pitch apresentando as soluções 360º que a empresa oferece ao mercado - são entregas de acordo com as demandas e desafios dos clientes, tais como ações com creators, live marketing, near live, merchandising, pesquisas, BI, eventos, entre muitas outras - mostrando que a Rede Gazeta vai muito além do rádio, da TV, dos portais de notícias, do entretenimento e das redes sociais.
“É uma honra representar a Rede Gazeta nesta 35° edição do festival, que é o maior evento de premiação da publicidade capixaba. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha trajetória e falar por todos os líderes que me ensinaram e contribuíram para a formação da profissional que eu sou hoje”, comemora Michelle Goltara, finalista na categoria Profissional do ano.
Cesinha Fernandes, gerente de Entretenimento, comemora o resultado e garante que HZ nasceu com a inovação no DNA. “Entregamos uma campanha que mostrou outras formas de apresentar o conteúdo, investindo em matérias especiais, novos formatos em vídeo, quadros e colunistas que conversam com vários públicos”, garante.
O Festival Colibri homenageia profissionais, melhores agências e fornecedores que mais se destacaram no ramo da comunicação do Espírito Santo em 2022. Os concorrentes foram indicados pelas agências do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES).
Programação completa e inscrições podem ser feitas no site festivalcolibri.com.br. A programação de palestras é gratuita, já a festa de premiação tem entrada custando R$ 180.
*Texto produzido por Thiago Almeida

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