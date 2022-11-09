HZ: veja as coberturas e os destinos visitados no primeiro ano do site

O destino, descoberto por hippies nos anos 1970 e que ganhou fama no litoral sul da Bahia, tem as praias que são um espetáculo a parte. Com piscinas naturais, a Praia do Espelho, é considerada uma das mais bonitas do Brasil. O nome é devido à transparência da água do mar, que reflete a paisagem como um espelho cristalino. Suas águas são quentes e o mar é calmo. O acesso é feito por uma estrada de terra até um estacionamento que há no local. O restante do percurso até a praia é feito a pé.