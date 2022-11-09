HZ: veja as coberturas e os destinos visitados no primeiro ano do site

O 'HZ', maior site de entretenimento do Espírito Santo, nasceu no dia 25 de outubro de 2021, no portal A Gazeta, com conteúdos focados na cultura, na cobertura de shows e famosos, na saúde, no bem-estar, na gastronomia, moda, astrologia e no turismo. Durante os últimos 365 dias, nossa equipe esteve presente em diversos eventos e viagens, seja no Espírito Santo ou em outros estados do Brasil.
Em abril de 2022, seis meses após a estreia, 'HZ' fez sua primeira grande cobertura: o Carnaval de Vitória. Durante dois dias, nossa equipe mostrou tudo que rolou nos principais camarotes do Sambão do Povo - dos looks dos foliões, passando pelos 'bafos' e a presença dos famosos. Mostramos que vários camarotes fizeram um espaço dedicado à beleza. Com direito à maquiagem e penteado, os foliões puderam dar um “up” no visual e curtir os desfiles ainda mais bonitos.
Os famosos agitaram os camarotes no desfile do Grupo A. E a gente esteve na cola deles. Manoel Rafaski, do "BBB 17", Arlindinho Cruz e David Brazil estiveram na primeira noite. "Estar aqui é uma maravilha, uma alegria. Amo esse carnaval, sempre venho para cá, pois sou louco por samba", disse David.
A segunda noite contou com a presença de Catia Paganote, da ex-bbb Gizelly Bicalho e do casal Naldo Benny e sua esposa, Ellen Cardoso - a eterna Mulher Moranguinho. O cantor também estreou no Sambão, mas fazendo show. "Estou muito ansioso e amarradão. Podem se preparar que a gente vai cantar e dançar muito, será uma noite especial. Gosto de surpreender a galera", disse ao HZ, antes da apresentação.
NA FOLIA DO AXÉ
No retorno do Vital, também fizemos a melhor cobertura do Estado. Depois de um hiato de 16 anos, a micareta capixaba agitou o Sambão do Povo em setembro deste ano. Na primeira noite, a chuva caiu, mas não tirou o brilho da festa. O segundo dia foi ainda mais bonito. Passaram pela passarela a Banda Eva, Durval Lellys, Harmonia do Samba, Cláudia Leite, Léo Santana e Timbalada. E sabe o melhor? Durante a micareta, a Rede Gazeta recebeu amigos, clientes e parceiros no Espaço HZ, localizado no Camarote Vix Na Vista.
PELO BRASIL
Já em Belo Horizonte, cobrimos o festival Planeta Brasil, no estádio Mineirão, mostrando dos capixabas presentes às grandes atrações. O evento que teve nomes como 50 Cent e Lauryn Hill no line-up se tornou um grande encontro entre o rap, hip-hop, pop, rock, MPB e a música eletrônica. Miss Lauryn Hill – artista que recebeu mais de 11 indicações ao Grammy apenas em seu primeiro álbum - foi um dos grandes nomes do evento.
A gente se divertiu! Mas também sempre trouxemos as notícias de saúde e bem-estar, com objetivo de fazer com que os nossos leitores se cuidem. 'HZ' foi o único convidado do Espírito Santo para participar, em São Paulo, do anúncio da chegada ao mercado brasileiro de uma imunoterapia para uso em pacientes adultas com câncer endometrial avançado ou recorrente. Também entrevistamos, em São Paulo, o oncologista Fernando Maluf, um dos mais respeitados no Brasil. O médico também é conhecido por atender e cuidar de pacientes famosos, como os apresentadores Ana Furtado e Celso Portiolli e da cantora Simony.
TURISMO
Viagens também fizeram parte da nossa história nesse primeiro ano. Estivemos na Bahia, em Recife e Belém. Na Bahia, visitamos Trancoso. Durante quatro dias, aproveitamos praias (quase) desertas, falésias, mordomias e uma gastronomia de deixar qualquer um com água na boca. Lá constatamos que o mar é incrivelmente esverdeado, às vezes com ondas, o pôr-do-sol é colorido, e as falésias arrematam o cenário de cartão-postal. Nada mal, já que a dificuldade fica entre escolher a praia ou a piscina do resort; a fruta da sua caipirosca, o vinho preferido ou por onde começar a descobrir os encantos do Sul da Bahia.
O destino, descoberto por hippies nos anos 1970 e que ganhou fama no litoral sul da Bahia, tem as praias que são um espetáculo a parte. Com piscinas naturais, a Praia do Espelho, é considerada uma das mais bonitas do Brasil. O nome é devido à transparência da água do mar, que reflete a paisagem como um espelho cristalino. Suas águas são quentes e o mar é calmo. O acesso é feito por uma estrada de terra até um estacionamento que há no local. O restante do percurso até a praia é feito a pé.
No Nordeste, também visitamos Recife. A Capital pernambucana sediou, em setembro, a ABAV Expo 2022, maior feira de turismo do país e uma das maiores da América Latina. Além de conhecer as novidades do turismo para o próximo ano, 'HZ' também visitou cinco atrações turísticas da capital.
Saímos um pouco do óbvio, como, por exemplo, com o tour "Recife Mal-Assombrado", projeto que nos leva a visitar espaços "sinistros", ouvindo histórias de assombração que sobreviveram ao passar dos séculos. Há também um passeio pela Ilha de Deus, uma visita a uma comunidade urbanizada que vive do turismo de manguezais, onde se pode até cozinhar uma mariscada.
Já em Belém, no Pará, fomos o único veículo do Espírito Santo convidado a participar do Chocolat Amazônia, maior evento de chocolate e cacau da América Latina, no final de setembro. Em 2022, o festival passou também por Salvador (BA), Altamira (PA) e Ilhéus (BA).
Foi lá que descobrimos que a capital paraense tem produzido alguns dos chocolates artesanais mais comentados do país. Pudera, já que a região no coração da Amazônia lidera a produção nacional de cacau. É o "ouro negro" da floresta, que está espalhado por vários pontos. E a Ilha do Combu se destaca. É lá que Izete Costa, a dona Nena, produz e vende barrinhas de chocolate enroladas na folha de cacaueiro, além de cacau em pó, brigadeiros e nibs de cacau.
'DEU PRAIA'
Se passeamos pelo Brasil, também desbravamos as beleza do Espírito Santo. Em janeiro deste ano, 'HZ' lançou o quadro "Deu Praia", que explora (e mostra) as belezas do nosso litoral. De Norte a Sul, percorremos muitos quilômetros de carro entre as praias de Itaipava, de Itaoca, de Iriri, de Guriri, e o balneário de Guarapari.
Em Iriri, por exemplo, tem o mar calmo que é um convite para relaxar em uma das praias mais aconchegantes do Litoral Sul. A Praia Costa Azul é um destino bastante procurado no verão capixaba. As águas mansas e os quiosques à beira-mar atraem todos os anos turistas que procuram um local tranquilo e estruturado.
Cerca de 49 quilômetros separam Vitória e uma das praias mais movimentadas do Espírito Santo no verão, a Praia do Morro, em Guarapari. O local é um destino muito procurado pelos turistas - principalmente os mineiros - durante todo ano. Com mar tranquilo, água de cor clara e boa infraestrutura, a área é propícia para quem busca curtir com a família. A praia foi a primeira da temporada de Verão de HZ.