Trancoso: destino na Bahia tem praias, boa gastronomia e resort de luxo

O Quadrado tem o cartão-postal mais famoso da região: a Igreja de São João Batista, com um mirante e o mar ao fundo Crédito: Shutterstock

Tinha chovido forte na Bahia nos oito primeiros dias de setembro. Dentro do carro, enquanto trafegamos na BA-001, o motorista baiano me tranquiliza: "Que sorte. Depois de tantos dias, o sol voltou a aparecer no paraíso". Paraíso, entre outras palavras, é como Trancoso, distrito de Porto Seguro, é chamado.

Paraíso tropical desenhado com requinte de detalhes, Trancoso tem praias desertas, mar verdinho, arte e uma vila com restaurantes e muitas lojinhas. E foram justamente essas características que fizeram o local virar point de celebridades internacionais, como Naomi Campbell, Beyoncé e príncipe Harry, que já descansaram por lá.

Trancoso foi descoberta por hippies nos anos 1970 e ao longo do tempo ganhou fama no litoral sul da Bahia. O Quadrado, pedaço mais concorrido da cidade, com as casinhas coloridas, chama a atenção. O lugar parece um campo de futebol, todo gramado. E tem o cartão-postal mais famoso da região: a Igreja de São João Batista, com um mirante e o mar ao fundo.

Durante quatro dias, aproveitamos praias (quase) desertas, falésias, mordomias e uma gastronomia de deixar qualquer um com água na boca. Sim, o mar é incrivelmente esverdeado, às vezes com ondas, o pôr-do-sol é colorido, e as falésias arrematam o cenário de cartão-postal. Nada mal, já que a dificuldade fica entre escolher a praia ou a piscina do resort; a fruta da sua caipirosca, o vinho preferido ou por onde começar a descobrir os encantos do Sul da Bahia.

O Quadrado é pedaço mais concorrido de Trancoso, com as casinhas coloridas Crédito: Shutterstock

Lojas e restaurantes cercam o Quadrado de Trancoso, que fica mais badalado durante a noite. É ali que encontramos, além dos artesanatos locais, as principais grifes do país, inclusive a moda produzida no Espírito Santo. A The Store, conhecida por suas roupas de linho, abriu uma loja no verão passado, em parceria com a Banana Pink Lingerie.

Ali também é o endereço para os apaixonados pela boa gastronomia. O Favoritto é um dos restaurantes mais concorridos. No cardápio, os frutos-do-mar ganham destaque. Entradinhas, pratos principais e sobremesas compõem o cardápio, que conta com diversas opções de drinques. Abre a partir das 17 horas e é necessário fazer reserva.

Restaurantes no Quadrado, em Trancosom

Já o Capim Santo, de Sandra Marques e Fernando Leite, aposta em ingredientes brasileiros e receitas originais a base de peixes e frutos-do-mar. O Restaurante Zukka, localizado cerca de 10 minutos andando a partir do Quadrado, serve comida num preço justo. No cardápio tem peixe, frango a milanesa, carne e fritas. É ideal para o almoço no pós-praia.

Trancoso sempre tem novidades. Umas das mais novas é a loja Mais é Mais, que a cantora Vanessa da Mata abriu no começo do ano. O espaço é especializado em mobiliário brasileiro, com peças que custam a partir de R$ 100. A curadoria é feita pela própria cantora.

Já as praias são um espetáculo a parte. Com piscinas naturais, a Praia do Espelho, é considerada uma das mais bonitas do Brasil. O nome é devido à transparência da água do mar, que reflete a paisagem como um espelho cristalino. Suas águas são quentes e o mar é calmo. O acesso é feito por uma estrada de terra até um estacionamento que há no local. O restante do percurso até a praia é feito a pé.

A Praia do Espelho é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Crédito: Shutterstock

A dos Nativos é a mais agitada e conta com restaurantes e clubes de praia. A Praia dos Coqueiros é protegida pelo Rio Trancoso e por um manguezal, que impede a passagem de carros. Já a do Taípe é mais deserta e está situada ao pé de enormes falésias, as que dão um charme único ao local.

TUDO LIBERADO

O Club Med Trancoso foi construído em uma praia deserta, no alto de um trecho de falésias Crédito: Divulgação Club Med Trancoso

Há diversas opções de hospedagem. O Club Med Trancoso é um resort all-inclusive (tudo incluído na diária) na praia do Taípe, localizado entre Trancoso e Arraial d'Ajuda. Restaurante de várias especialidades, piscina, academia e um beach club particular são algumas das atrações do complexo. Após 20 anos, o empreendimento passou por uma grande reforma em que foram investidos R$ 55 milhões.

"Em setembro de 2020, reabrimos as portas após uma reforma importante em nossa infraestrutura, com a renovação de todos os quartos das categorias superior e deluxe e do restaurante principal, que conta agora com uma adega. Além disso, o Bloco Familiar é a nova categoria de acomodações do resort, destinado a famílias, sendo 30 novos quartos com espaço, design, localização e serviços pensados estrategicamente para esse público", conta Janyck Daudet, CEO do Club Med para América do Sul. Também foi ampliada a oferta de serviços Premium All Inclusive, que passou a contar também com aulas de ioga, guiadas por profissionais capacitados e instrutores profissionais.

A reforma foi realizada pelo escritório da arquiteta Patrícia Anastassiadis, que conta com trabalhos em países como os Estados Unidos, a Grécia, a Espanha, Portugal e na região do Caribe, além do Brasil. Materiais como palha e sapê decoram os ambientes. Sofás e cadeiras butterfly estão espalhados pelo resort para o descanso no pós-praia. Luminárias de palha trazem um clima 'chique despretensioso'.

Club Med Trancoso: mordomia para os clientes na Bahia

São duas categorias de hospedagem: deluxe e superior, ambos com quarto família. Na primeira, são 60 quartos, que mixam o mobiliário rústico com cores quentes, proporcionando uma atmosfera tranquila, com conforto. Já na superior, são 190 quartos, decorados de forma discreta e elegante, destacando o artesanato local.

No bloco família são 30 novos quartos com espaço, design, localização e serviços pensados estrategicamente para acomodar famílias

Som na piscina, bufês fartos, gincanas e crianças entretidas pelos monitores. O que não falta é entretenimento. Tem aula de trapézio, de beach tênis, aulas fitness, vôlei e passeio de bicicleta. A grande dúvida do hóspede é escolher entre a piscina ou a praia, que é particular. Para descer até a praia do Taípe, o hotel construiu um elevador todo de vidro, com direito ao visual das falésias. Outra opção para a chegada é pela escada de madeira. Lá, um bar atende os hóspedes e as bebidas chegam a todo o momento. Tem caipirosca de frutas, espumante, drinques, vinhos e alguns petiscos para passar o dia na espreguiçadeira debaixo do guarda-sol.

COMIDA BOA

As refeições no resort são fartas, variadas e bem apresentadas. Elas acontecem no restaurante principal, com um pé de direito muito alto e teto de madeira. O bufê é oferecido de forma circular e o hóspede percorre as ilhas onde a comida é servida por um cozinheiro. No café da manhã, tem frutas, pães, tapiocas e muito mais. No almoço ou jantar, são diversas opções que mudam a cada dia. Peixe grelhado ao molho de champanhe, arraia com alcaparras, risoto de camarão com lagosta, filé mignon em crosta de ervas finas ao molho barbecue, acarajé, bobó de frutos-do-mar e muito mais. Na sobremesa, há opções de sorvete artesanal, pudim, cocada e torta de chocolate com doce de leite. Não deixe de experimentar a pavlova de frutas.

Gastronomia no Club Med Trancoso

Além do restaurante principal, o resort também tem um a la carte, o Lua. "É o menor e mais intimista restaurante de especialidades, com um ambiente acolhedor e intimista, que abre para o jantar durante algumas noites na semana. Ele faz parte do All Inclusive Club Med e é o local ideal para uma noite agradável com a família ou com pessoas queridas. Para jantar no Lua, o hóspede tem que reservar previamente", diz Janyck Daudet.

Na Bahia, o turista não tem pressa. Acorda tarde, aproveita a diversidade da gastronomia, bebe alguns drinques e ainda fica bronzeado. E, todo fim de tarde, se encanta com o espetáculo do sol. Você fica ali, sentado numa espreguiçadeira ou à beira da falésia num cercadinho de madeira, contemplando o céu e com o visual colorindo seus olhos. E se chover, lembre-se, o sol sempre volta a aparecer no paraíso.