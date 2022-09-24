Com banheira e chão aquecido, camping de luxo é inaugurado em Pedra Azul

Glamping Pedra Azul, no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vinicius Villar

Você já ouviu falar em ‘Glamping’? Esse conceito de hospedagem que une as palavras ‘glamour’ e 'camping' também é sinônimo de de conforto, sofisticação e natureza. Na verdade, é uma espécie de acampamento de luxo. A ideia é oferecer uma estadia com maior contato com a natureza, sem abrir mão do conforto e infraestrutura de um hotel.

Com quatro unidades, o Glamping Pedra Azul abriu as portas para os primeiros hóspedes nesta sexta-feira (23), com diárias a partir de R$ 1.580. O preço alto é para compensar o glamour e evitar os famosos perrengues. Afinal, você não precisará levar ou montar uma barraca, nem ficar à mercê de procurar um local para seu banho.

No empreendimento de Pedra Azul, todos os quartos possuem camas king size, roupas de cama super premium, banheira, frigobar, ar-condicionado e internet. Além disso, algumas unidades desfrutam de lareira, chão térmico e toalhas aquecidas.

O glamping é um conceito super aconchegante de se hospedar, mas sem abrir mão do conforto. Esse tipo de hospedagem é feito para que as pessoas não passem aqueles perrengues no meio do mato e que, ao mesmo tempo, vivam o contato com a natureza

Com unidades temáticas, há acomodações nos estilos safári, remetendo à selva e savana africanas, o pentágono, que consiste em uma estrutura de concreto na pegada industrial, e a estrutura geodésica, que remete aos aviões da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o proprietário do Glamping Pedra Azul, Vinicius Villar, a construção das unidades foi feita priorizando materiais sustentáveis, como a implementação de usinas de energia e materiais de reuso, como madeira de demolição, ferro e vidros reutilizáveis.

Glamping Pedra Azul, no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vinicius Villar

"Começamos a construir em 2020, mas paralisamos por conta da pandemia e ficamos quase um ano parado. Nossa grande dificuldade se deu por conta do nosso material ser diferente, com uma pegada sustentável. Nós retomamos as obras no terceiro trimestre do ano passado e fizemos algumas alterações. Foi tudo muito artesanal e personalizado. Inclusive nós fizemos uma escultura com os materiais que sobraram", explica.

A estrutura, que possui 210 mil metros quadrados, ainda conta com uma sede com cozinha - onde é servido o café da manhã-, área de convivência, recepção e área para receber motorhomes. Há também a possibilidade de agendar almoço e jantar personalizado com um chef exclusivo do glamping.

Ah, também é bom deixar claro que as diárias custam a partir de R$ 1580, porém é obrigatório fechar um pacote de no mínimo dois dias. Vale ressaltar que o local é praticamente para casais, pois não aceita reservas com crianças ou pets.

As reservas são feitas através do Whatsapp ou do Instagram do Glamping Pedra Azul, com vagas somente para a partir de dezembro. O local fica localizado a 8 km da vila de Pedra Azul, seguindo pela Rota do Carmo. Há sinalização em todo percurso.

Glamping Pedra Azul

GLAMPING PELO MUNDO

O conceito glamping tem estourado no país e no mundo. Para se ter uma ideia, até a rede Four Seasons entrou na onda. Os valores variam de acordo com o tipo de hospedagem e luxo encontrado no estabelecimento. Mas uma coisa é certa: eles subiram de antes da pandemia para agora.

O que se via em materiais de sites especializados como Melhores Destinos e Quanto Custa Viajar, com valores que chegam a partir de R$ 209 e US$ 57 dólares, hoje estão com preços até triplicados dependendo do empreendimento.

Se quiser fazer uma busca por glampings ao redor do mundo, uma dica é o site Glamping Hub, que possui opções de hospedagens de diversos estilos e preços. No Brasil, o Booking e o AirBNB podem te ajudar na busca. Abaixo selecionamos outros três que podem te fazer querer visitar no país.

PARADOR CAMBARÁ DO SUL - RS

THE DOME NOMAD PLACE - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ (SP)

TEDESCO ECO PARK - SÃO FRANCISCO DE PAULA (RS)