5 roteiros a fazer num bate e volta nas montanhas capixabas durante o feriadão

Que tal dar uma "voltinha" rápida e básica, curtindo a beleza das charmosas montanhas capixabas? Opções não faltam, especialmente para quem deseja aproveitar o feriado prolongado da Independência do Brasil e do Aniversário de Vitória. Restaurantes, cafeterias, cervejarias, sítios de agroturismo, hotéis, pousadas e parques estão ampliando dias e horários de atendimentos, prevendo o movimento maior de turistas a partir desta quarta-feira (7).
Em Domingos Martins, um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, uma das opções é o Bioparque das Aves, que fica em Soído de Cima, na Rota dos Ipês. Até sexta-feira (9), o parque abrirá às 11h. No sábado (10) e domingo (11), a abertura será às 9h.
Além de centenas de aves e mamíferos, o Bioparque ainda conta com cafeteria, restaurante, e acabou de inaugurar um sistema de hospedagem para quem preferir aproveitar mais a região. As unidades disponíveis contam com infraestrutura completa para quem quiser descansar em meio a muito verde e com itens de conforto, como banheira de hidromassagem e uma cozinha completa. Quem se hospedar, terá direito ao acesso gratuito ao parque.
No Bioparque, além de diversão para as crianças, que podem inclusive alimentar aves como araras e papagaios, também está aberta a temporada da colheita de morangos. O visitante pode colher os frutos e levar para casa. Ainda há tirolesa, com mais de 200 metros de extensão.
A NATUREZA NAS MONTANHAS CAPIXABAS
Outra atividade possível de conciliar na região é visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, também em Domingos Martins. A entrada é gratuita, mas o limite diário de visitas é de 150 pessoas. O acesso às trilhas só é permitido até as 14 horas. Para fazer uma reserva, é necessário acessar o site do parque, preencher o formulário e informar o dia e horário da visita.
Na mesma região fica o Hotel Fazenda China Park, que além de pacotes especiais de hospedagem, possui pesque-pague, teleférico, parque aquático e diversos outros atrativos. Quem não quiser se hospedar, pode passar o dia curtindo o lugar, que dispõe de um restaurante e o café da tarde em estilo colonial.
VENDA NOVA E MARECHAL
Venda Nova do Imigrante é outra opção de passeio. Conhecida como a Capital Nacional do Agroturismo, a cidade possui sítios familiares, que movimentam a economia e estarão com as portas abertas aos visitantes. Socol, cafés especiais, queijos, biscoitos e diversos artesanatos são alguns dos itens que podem ser encontrados nos locais.
Em Marechal Floriano, quem estiver na região durante o feriado pode aproveitar para conhecer a Feira do Empreendedor, que funciona ao lado da praça José Henrique Pereira, na Sede. O evento funciona as sextas-feiras, com barracas trazendo diversos tipos de culinária. Fique ligado, pois, durante o feriadão, o espaço também funcionará no sábado (10) no período da noite.
PARA COMER BEM
Diversos restaurantes estão atendendo todos os dias do feriado prolongado, incluindo o restaurante do Bioparque das Aves. Na cafeteria, há delícias como tortas de fabricação própria e lanches caprichados. Há ainda opções de brunch, com pães caseiros, ovos, bacon, queijo, geleia Trogon e até waffle de pão de queijo na panelinha de barro. O bombom de morango com a fruta colhida na propriedade também já virou sucesso.
As mais recentes novidades são um linguini ao molho bolonhesa com iscas de parmesão e três opções de risotos: de queijo com filé mignon, de tilápia e de camarão. Todos os pratos são feitos com arroz arbóreo e levam crispy de alho poró para finalização.
Pertinho do Bioparque, outra opção é o Restaurante Italiano. Com massas de fabricação própria, o tradicional restaurante estará aberto a partir desta quarta-feira (7), às 11h. Para o jantar, é necessário fazer reserva. O Italiano estará funcionado de quarta-feira a domingo. Além das massas caseiras, o espaço também oferece risotos, pratos com carnes e entradas especiais.
Pensa que acabou? Claro que não! Quem quiser conhecer um pouco mais da gastronomia das montanhas do ES, também indicamos conhecer outros dois espaços. O Restaurante Lusitânia, em Pedra Azul, que traz algumas delícias da culinária portuguesa, entre outros pratos, e a Casa Chef Ari, que promete gastronomia requintada, com carnes, massas e risotos, sem deixar de lado típicas entradas, como bolinho de bacalhau, empadinhas e pasteizinhos, com a assinatura do chef.
* Com informações de Nova Comunicação
LUGARES PARA SE VISITAR E COMER NAS MONTANHAS CAPIXABAS
- BIOPARQUE DAS AVES
- COMO CHEGAR: Rota dos Ipês, Chapéu, Soído de Cima, Domingos Martins, distante 8 km da Sede
- FUNCIONAMENTO: Quarta a sexta-feira (11h às 18h); sábado e domingo (9h30 às 18h). Entrada permitida até 16h30
- INGRESSOS: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Têm direito à meia-entrada, estudantes com a carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores e pessoas com necessidades especiais. Crianças menores de 5 anos não pagam. Os valores não incluem pescaria esportiva, tirolesa (R$ 30 por pessoa) e pedalinho
- INFORMAÇÕES: Pelo site do parque
- HOTEL FAZENDA CHINA PARQUE
- ONDE FICA: km 72 da BR-262, Victor Hugo, Domingos Martins. Informações: (27) 3441-9770
- RESTAURANTE ITALIANO
- ONDE FICA: Rota dos Ipês, Soído de Cima, Domingos Martins. Informações: (27) 99975-1645
- RESTAURANTE LUSITÂNIA
- ONDE FICA: Rodovia BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Informações: (27) 99885-4702
- CASA CHEF ARI
- ONDE FICA: Rota do Lagarto, km 07, Pedra Azul, Domingos Martins. Informações: (27) 99636-6899