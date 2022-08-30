ES entra na rota de locais para fazer trilha pelado; veja onde

Naturistas contam como é a experiência de fazer uma trilha pelado Crédito: Pixabay

Você já ouviu falar em “naked hiking ou freehiking”? Esse termo traduzido para o português significa "fazer trilha pelado". A prática, que é tida como tendência no mundo, está ganhando adeptos no Brasil. Mas calma, a galera não sai andando por aí sem roupa.

A atividade é realizada apenas em áreas privativas e exclusivas para tal. E o Espírito Santo é um dos destinos no país, assim como a Bahia e o Amazonas, segundo o site Nossa, do UOL. "São sempre locais com trilhas específicas", explicou Paula Duarte Silveira, presidente da FBrN (Federação Brasileira de Naturismo), ao portal.

De acordo com a publicação, resorts naturistas e praias de nudismo são o destino da prática pois a nudez em locais públicos é totalmente ilegal. No Brasil existem oito praias oficiais de nudismo, de norte a sul.

Uma delas fica no Espírito Santo. O point é localizado em Linhares, norte do Estado, município onde fica a praia de Barra Seca, refúgio conhecido dos naturistas. Paula ressalta que a faixa de areia naturista capixaba chama atenção pela infraestrutura, sendo um ótimo local para o "naked hiking".

Como chegar: de Linhares, no Norte do Espírito Santo, siga pela BR 101 até Pontal do Ipiranga. Lá, pegue à direita do trevo de Pontal e siga até chegar a Barra Seca. Depois de Pontal do Ipiranga, a estrada é de chão e soma cerca de 20 quilômetros. Mas há indicações em placas dos locais a serem seguidos.

Praia da Barra Seca, point dos naturistas no ES Crédito: Marcelo Moryan / ARQUIVO AG

Assim como as praias, é preciso pesquisar os locais que são permitidos realizar a trilha pelado. No Rio Grande do Sul e na Bahia, clubes e resorts na mata também são roteiros para a prática, segundo o site.

CUIDADOS PESSOAIS

O contato com a natureza muitas vezes é bom e relaxante, mas caminhar por lugares de mata fechada e sem roupas requer alguns cuidados importantes. O casal de europeus Nick e Lins disse ao "Nossa" que "a natureza nem sempre é amigável", por isso, levar protetor solar e repelente é fundamental.