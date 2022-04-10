"Me boicotaram", diz a ex-paquita Catia Paganote que iria desfilar pela Piedade

A ex-Paquita Catia Paganote no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Silva

A modelo e ex-paquita Catia Paganote era uma das presenças mais esperadas no desfile da Piedade, no Sambão do Povo, neste sábado (9). Era, porque ela não vai mais participar do desfile da escola do Centro de Vitória. A fantasia da musa da Piedade não foi entregue.

"Sofri um boicote. Estava tudo acertado e, como sou embaixadora de um camarote, liguei pedindo para entregarem a fantasia no camarote, onde iria me arrumar. É normal isso acontecer. Tentei negociar, mas não teve jeito".

Catia contou ainda que um dos organizadores da escola tentou intervir, sem sucesso. "Não fiquei chateada com a escola, faço tudo que é combinado", diz. Ela disse que a relação com a escola continua ótima. "Eu adoro a Piedade, vou assisti-la de perto e vibrar".

A ex-Paquita Catia Paganote no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Silva