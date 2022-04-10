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"Me boicotaram", diz a ex-paquita Catia Paganote que iria desfilar pela Piedade

A modelo era uma das presenças mais esperadas no desfile da Piedade, no Sambão do Povo, neste sábado (9)
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 23:34

A ex-Paquita Cátia Paganote no Sambão do Povo
A ex-Paquita Catia Paganote no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Silva
A modelo e ex-paquita Catia Paganote era uma das presenças mais esperadas no desfile da Piedade, no Sambão do Povo, neste sábado (9). Era, porque ela não vai mais participar do desfile da escola do Centro de Vitória. A fantasia da musa da Piedade não foi entregue.
"Sofri um boicote. Estava tudo acertado e, como sou embaixadora de um camarote, liguei pedindo para entregarem a fantasia no camarote, onde iria me arrumar. É normal isso acontecer. Tentei negociar, mas não teve jeito".
Catia contou ainda que um dos organizadores da escola tentou intervir, sem sucesso. "Não fiquei chateada com a escola, faço tudo que é combinado", diz. Ela disse que a relação com a escola continua ótima. "Eu adoro a Piedade, vou assisti-la de perto e vibrar".
A ex-Paquita Cátia Paganote no Sambão do Povo
A ex-Paquita Catia Paganote no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Silva
No Camarote Vix, a eterna Miúxa mostrou toda sua boa forma e o samba no pé. Apaixonada pela folia, em 2016, ela cruzou a Sapucaí como Musa da Porto da Pedra. "Esse ano voltarei pro carnaval na Sapucaí pra assistir no camarote. Será um reencontro"

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