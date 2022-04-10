Campeão de Free Fire, Weedzão marca presença no Sambão do Povo

O capixaba Ernani Perim, 27 anos, conhecido como Weedzão, marcou presença pela primeira vez no Sambão do Povo, em Vitória. Nascido em Conceição da Barra ele é o campeão mundial de Free Fire, pelo Corinthians, em 2019.
"É a minha primeira vez no Carnaval, só via pela TV Gazeta. Estou bem animado e esperando uma diversidade nas escolas. Que seja um lindo espetáculo. Ainda não tenho uma escola preferida", diz.
De um garçom, em Guriri, ele virou celebridade no mundo virtual, sendo referência nos jogos eletrônicos. "Comecei a jogar em 2017. Já gostava de vídeo game e era meu hobby, acabou virando profissão. Trabalho só nisso", contou ele que marcou presença no Camarote Woods.
O trabalho dele hoje é como influenciador digital. "Hoje ensino as pessoas a jogarem. Tenho um time profissional que joga pra mim".