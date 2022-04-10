Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos na folia

Campeão de Free Fire, Weedzão marca presença no Sambão do Povo

Influenciador digital comenta que é a primeira vez que acompanha os desfiles das escolas de samba do ES ao vivo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 22:41

O capixaba Ernani Perim, 27 anos, conhecido como Weedzão, marcou presença pela primeira vez no Sambão do Povo, em Vitória. Nascido em Conceição da Barra ele é o campeão mundial de Free Fire, pelo Corinthians, em 2019.
"É a minha primeira vez no Carnaval, só via pela TV Gazeta. Estou bem animado e esperando uma diversidade nas escolas. Que seja um lindo espetáculo. Ainda não tenho uma escola preferida", diz.
Campeão mundial de Free Fire, Ernani Perim - o Weedzão - curtiu o Carnaval de Vitória
Campeão mundial de Free Fire, Ernani Perim - o Weedzão - curtiu o Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Silva
De um garçom, em Guriri, ele virou celebridade no mundo virtual, sendo referência nos jogos eletrônicos. "Comecei a jogar em 2017. Já gostava de vídeo game e era meu hobby, acabou virando profissão. Trabalho só nisso", contou ele que marcou presença no Camarote Woods.
O trabalho dele hoje é como influenciador digital. "Hoje ensino as pessoas a jogarem. Tenho um time profissional que joga pra mim".

Veja Também

Carnaval de Vitória: confira os looks no último dia de festa

De famosos a espaços temáticos: Saiba tudo que rolou nos camarotes do Sambão do Povo

Famosos agitam camarotes no desfile do Grupo A do Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval no ES Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados