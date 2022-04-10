Campeão de Free Fire, Weedzão marca presença no Sambão do Povo

O capixaba Ernani Perim, 27 anos, conhecido como Weedzão, marcou presença pela primeira vez no Sambão do Povo, em Vitória. Nascido em Conceição da Barra ele é o campeão mundial de Free Fire, pelo Corinthians, em 2019.

"É a minha primeira vez no Carnaval, só via pela TV Gazeta. Estou bem animado e esperando uma diversidade nas escolas. Que seja um lindo espetáculo. Ainda não tenho uma escola preferida", diz.

Campeão mundial de Free Fire, Ernani Perim - o Weedzão - curtiu o Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Silva

De um garçom, em Guriri, ele virou celebridade no mundo virtual, sendo referência nos jogos eletrônicos. "Comecei a jogar em 2017. Já gostava de vídeo game e era meu hobby, acabou virando profissão. Trabalho só nisso", contou ele que marcou presença no Camarote Woods.