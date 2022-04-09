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Carnaval 2022

De famosos a espaços temáticos: Saiba tudo que rolou nos camarotes do Sambão do Povo

A noite de sexta (8) bombou no desfile das escolas de samba do Grupo A. Os camarotes contaram com presenças VIPs e levaram até maquiadoras e massagistas para os foliões
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 12:55

Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (08)
Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (08) Crédito: Felipe Khoury
A noite desta sexta-feira (8) foi bem agitada nos camarotes. Os espaços reservados no Sambão do Povo deram um show de cores, criatividade e música. Ainda no início da festa, os foliões tiveram uma experiência única em cada local personalizado para o Carnaval de Vitória. Muitos famosos também marcaram presença nos lounges.
Logo no começo, vários camarotes fizeram um espaço dedicado à beleza. Com direito à maquiagem e penteado, os foliões puderam dar um “up” no visual e curtir os desfiles ainda mais bonitos. A novidade foi um sucesso principalmente no camarote P12, que levou as tendências das makes para compor o look de muita gente.
Camarote 12 também ofereceu espaço para maquiagem, tendo brilho e neon como destaques da noite
Camarote 12 também ofereceu espaço para maquiagem, tendo brilho e neon como destaques da noite Crédito: Felipe Khoury
"São duas maquiadoras e uma cabelereira, levando glamour para as pessoas que estão curtindo a festa. A tendência é muita purpurina e muita luz, com neons. Para os penteados, todo mundo querendo trancinha, seja embutida ou com corda. A gente espera fazer de 100 a 150 maquiagens só nessa sexta (8)", garante Thays Alfa, da franquia Alice Salazar.
Se falamos em camarotes, não podemos de deixar de citar os famosos que prestigiaram o carnaval capixaba. De ex-BBB a cantor nacional, as celebridades deixaram o Sambão do Povo ainda mais glamuroso.
Por lá, o ex-brother Manoel Rafalski e a ex-sister Gizelly Bicalho marcaram presença nos espaços VIPs. Além deles, o músico Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, deixou a noite ainda mais animada com o melhor do samba. Mas na avenida, foi o influenciador David Brazil que brilhou. O ator arrancou os aplausos da multidão com muito carisma e leveza.
David Brazil chamou a atenção como destaque da Chegou o que Faltava
David Brazil chamou a atenção como destaque da Chegou o que Faltava Crédito: Felipe Khoury
Pulou muito e cansou? Calma, o camarote do P12 pensou em tudo. A estrutura criou um espaço dedicado para massagens relaxantes. Muitos foliões separaram um tempo para aliviar as tensões nas costas, ombros e pescoço. Tudo isso para garantir que o espetáculo fosse completo a noite inteira. Além disso, a TV Gazeta levou a novela “Pantanal”, sucesso de audiência, para dentro do camarote. Todo verde e temático, o local garantiu boas fotos para deixar as redes sociais atualizadas.
Espaço para massagem no camarote P12
Espaço para massagem no camarote P12 Crédito: Felipe Khoury
Camarote P12 fez sucesso com o espaço
Camarote P12 fez sucesso com o espaço "instagramável" da novela "Pantanal" Crédito: Jessica Maria Coutinho da Cunha

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