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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi a festa do 37° Prêmio Colibri, o Oscar da publicidade do ES

Publicado em
19 ago 2024 às 13:41
Mariana Perini, Queiroz Filho, Bruninho Andrade e Philipe Ferreira
Mariana Perini (gerente do Estúdio Gazeta), Queiroz Filho (CEO da Ampla), Bruninho Andrade (Rede Gazeta) e Philipe Ferreira (coordenador de Creator e Audiovisual do Estúdio Gazeta): na festa do Colibri 2024 Crédito: Arthur Louzada
Foi mega prestigiada a festa do 37º Festival Colibri , considerado O “Oscar da Publicidade” no ES, na quinta-feira (15), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A grande vencedora da noite foi a MP Publicidade, como “Agência do Ano”, e a Rede Gazeta venceu em quatro categorias da premiação.
O locutor da Rádio Litoral FM e creator do Estúdio Gazeta, Bruninho Andrade, levou o prêmio em duas categorias: “Creator” e “Filme Digital”, com o reels “Bruninho Elástico”, desenvolvido pela Ampla. Já na categoria “Identidade Visual”, a campanha Rede Gazeta “Belezas do Sul 2023”, desenvolvida pela Conteúdo Comunicação ficou com o primeiro lugar.
Na categoria “Estudantes”, o prêmio ficou com a assistente de Marketing da Rede Gazeta, Renata Portella, com a campanha “Reciclar é reescrever histórias”. Renata assina a campanha ao lado Ana Clara Neves, sob orientação do professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fernando Manhães.
Com apresentação da comunicadora Bianca Queiroz, a noite contou também com homenagem póstuma  a Dona Maria Alice Lindenberg, jornalista, pedagoga e acionista da Rede Gazeta, que faleceu na madrugada de quinta-feira (15), aos 87 anos.
Renata Portela, Ana Clara Neves e Fernando Manhães
Renata Portela, Ana Clara Neves e Fernando Manhães Crédito: Arthur Louzada
Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa
Rimaldo de Sá e Fernando Lisboa Crédito: Arthur Louzada
Bruninho Andrade
Bruninho Andrade Crédito: Arthur Louzada
Higor Balbino, Ana Luiza Azevedo e Yan Correa
Higor Balbino, Ana Luiza Azevedo e Yan Correa Crédito: Arthur Louzada
Bruno Passoni, Neide Vinco e Giliard Ferreira
Bruno Passoni, Neide Vinco e Giliard Ferreira Crédito: Arthur Louzada
Hudson Motta e Paula Portella
Hudson Motta e Paula Portella Crédito: Arthur Louzada
Bela Pinheiro, Tharsis de Souza e Emília Huebra
Bela Pinheiro, Tharsis de Souza e Emília Huebra Crédito: Arthur Louzada

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