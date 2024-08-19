Veja como foi a festa do 37° Prêmio Colibri, o Oscar da publicidade do ES

O locutor da Rádio Litoral FM e creator do Estúdio Gazeta, Bruninho Andrade, levou o prêmio em duas categorias: “Creator” e “Filme Digital”, com o reels “Bruninho Elástico”, desenvolvido pela Ampla. Já na categoria “Identidade Visual”, a campanha Rede Gazeta “Belezas do Sul 2023”, desenvolvida pela Conteúdo Comunicação ficou com o primeiro lugar.
Na categoria “Estudantes”, o prêmio ficou com a assistente de Marketing da Rede Gazeta, Renata Portella, com a campanha “Reciclar é reescrever histórias”. Renata assina a campanha ao lado Ana Clara Neves, sob orientação do professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fernando Manhães.