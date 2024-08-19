Veja como foi a festa do 37° Prêmio Colibri, o Oscar da publicidade do ES

Mariana Perini (gerente do Estúdio Gazeta), Queiroz Filho (CEO da Ampla), Bruninho Andrade (Rede Gazeta) e Philipe Ferreira (coordenador de Creator e Audiovisual do Estúdio Gazeta): na festa do Colibri 2024

O locutor da Rádio Litoral FM e creator do Estúdio Gazeta, Bruninho Andrade, levou o prêmio em duas categorias: “Creator” e “Filme Digital”, com o reels “Bruninho Elástico”, desenvolvido pela Ampla. Já na categoria “Identidade Visual”, a campanha Rede Gazeta “Belezas do Sul 2023”, desenvolvida pela Conteúdo Comunicação ficou com o primeiro lugar.