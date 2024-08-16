Colibri: MP ganha agência do ano e Rede Gazeta leva quatro prêmios

Bruninho Andrade, creator da Rede Gazeta, faturou dois prêmios no Colibri Crédito: Arthur Louzada/ Divulgação

A noite desta quinta-feira, dia 15 de agosto, parou o mercado publicitário capixaba com o 37º Festival Colibri , considerado O “Oscar da Publicidade” no ES. A grande vencedora da noite foi a MP Publicidade, como “Agência do Ano”, e a Rede Gazeta venceu em quatro categorias da premiação.

O locutor da Rádio Litoral FM e creator do Estúdio Gazeta, Bruno Andrade, levou o prêmio em duas categorias: “Creator” e “Filme Digital”, com o reels “Bruninho Elástico”, desenvolvido pela Ampla. Já na categoria “Identidade Visual”, a campanha Rede Gazeta “Belezas do Sul 2023”, desenvolvida pela Conteúdo Comunicação ficou com o primeiro lugar.

Para Bruno Andrade, a indicação o prêmio foi uma surpresa e motivo de grande satisfação. “Esse prêmio não é apenas meu. Esse prêmio é nosso. Afinal, na Rede Gazeta eu tenho muitos amigos e pessoas que estão ao meu lado. Sempre me ajudando e apoiando para eu alcançar essa relevância como comunicador no Espírito Santo”, lembra Bruninho.

As alunas da Ufes Renata Portella, assistente da Marketing da Rede Gazeta, e Ana Clara Neves com o professor Fernando Manhães Crédito: Arthur Louzada/ Divulgação

Na categoria “Estudantes”, o prêmio ficou com a assistente de Marketing da Rede Gazeta, Renata Portella, com a campanha “Reciclar é reescrever histórias”. Renata assina a campanha ao lado Ana Clara Neves, sob orientação do professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fernando Manhães.

“Receber o ouro num prêmio que celebra a criatividade publicitária no ES foi lindo e importante demais. No dia a dia, essa é a força que move todos os trabalhos: a criatividade. Fico muito feliz com o reconhecimento!”, conta Renata Portella.

Presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e executiva do Sinapro-ES, Fani Rocha Crédito: Arthur Louzada/ Divulgação

Na edição deste ano foram 388 peças disputando o troféu Colibri, em 23 categorias. “O 37º Festival Colibri foi a edição mais especial dos últimos tempos, pois contamos com a presença de gente que veio de longe para nos prestigiar e levar um pouco do evento para seus estados. Temos representantes da Fenapro e das Sinapros RS, BA e CE”, destaca o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro ES), Alexandre Pedroni, realizador do evento.

LUTO

A noite contou também com uma linda e merecida homenagem à Maria Alice Lindenberg, jornalista, pedagoga e membro atuante de importantes projetos sociais no Espírito Santo. Dona Maria Alice faleceu na madrugada de quinta-feira (15), aos 87 anos. Figura importantíssima para a história da Rede Gazeta, Maria Alice Lindenberg foi gerente de Relações Institucionais do grupo Gazeta por mais de 30 anos e uma das grandes responsáveis pela forma que a Rede dialoga com os capixabas.

SOBRE O FESTIVAL

Realizando anualmente pelo Sinapro-ES, o Festival Colibri homenageia profissionais, estudantes campanhas, agências e fornecedores que mais se destacaram no mercado publicitário capixaba. Em 2024, a premiação teve como tema “Criatividade em Todas as Suas Formas”.