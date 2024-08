Mec Show 2024, com 330 marcas expositoras, destaca inovações da indústria no ES

A 17ª edição da Mec Show, maior feira industrial do Espírito Santo, apresenta as inovações e soluções para o setor. Crédito: Thiers Turini/ Divulgação

Reunindo 330 marcas expositoras, 50 palestrantes de renome nacional e com a expectativa de movimentar R$ 200 milhões em negócios, a 17ª edição da Mec Show, maior feira industrial do Espírito Santo, apresenta as inovações e soluções para o setor, desta terça-feira (6) até a próxima quinta-feira (8), no Pavilhão de Carapina, na Serra.



A feira deste ano tem como tema “Conectar, Inovar, Transformar” e vai trazer os investimentos e oportunidades das áreas de mineração, siderurgia, papel e celulose, além de discutir questões como diversidade, ESG e o uso da inteligência artificial na indústria. Entre as empresas expositoras estão a Suzano, a Vale e a ArcelorMittal.

São esperados mais de 18 mil visitantes nos mais de 20 mil metros quadrados de exposição – 10% mais que a última edição –, divididos em dois espaços temáticos. Um deles, no pavilhão 1, será voltado ao setor de petróleo, gás e energia, a Arena ES Oil e Gas Energy. Já no pavilhão 2, a Arena Mec Show vai tratar dos assuntos relacionados à indústria, onde líderes das principais empresas do país debaterão temas importantes, em busca de soluções para o mercado.

Na Arena MEC Show, um dos destaques do primeiro dia foi a palestra do diretor de Operações da Suzano, Fabrício José, com o tema “Indústria 4.0 e Inteligência Artificial – Casos de Sucesso”.

Fabrício José, diretor de Operações da Suzano, fez palestra na Mec Show sobre inovação. Crédito: Suzano/Divulgação

“Para mim é uma honra estar presente em um evento tão relevante para o Espírito Santo. Como cidadão capixaba, percorri alguns outros Estados ao longo de minha trajetória profissional, mas em 2020 retornei para assumir a gestão da Unidade Aracruz da Suzano e um dos meus principais compromissos é reposicionar a companhia em nosso Estado. Estar aqui e ainda ter a oportunidade de contar um pouco de nossa jornada em inovabilidade (a inovação aliada à sustentabilidade) é motivo de muito orgulho”, ressaltou o diretor.

A ArcelorMittal também está destacando em seu estande deste ano três produtos inovadores. Um deles é o Polydeck 59S, uma solução de laje mista que foi utilizada na Ciclovia da Terceira Ponte, dispensando escoramento e servindo como plataforma de trabalho durante a concretagem. Também ganharam destaque o Magnelis, um aço galvanizado que oferece proteção duradoura e superior em ambientes externos, e programa XCarb©️, iniciativa global da empresa voltada para um futuro mais sustentável, reunindo todos os esforços em reduzir a emissão de carbono na produção de aço.

“Reconhecemos o papel fundamental da Mec Show em promover a troca de conhecimentos e viabilizar negócios estratégicos. A cada edição, ela tem reforçado seu papel no fortalecimento do setor, facilitando a interação entre investidores, fornecedores e profissionais da indústria. Tornou-se, assim, uma plataforma essencial para apresentarmos nossas tecnologias de ponta, expandirmos nossas redes de contatos e uma oportunidade de compartilharmos nossas inovações e contribuirmos para o desenvolvimento do setor", afirmou Jose Leal Neto​, gerente-geral de Engenharia, Implementação de Projetos e Gestão de Ativos​ da ArcelorMittal.

Jose Leal Neto​, gerente-geral de Engenharia, Implementação de Projetos e Gestão de Ativos​ da ArcelorMittal. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A Vale, que também está com estande na feira, vai apresentar aos participantes do evento como está contribuindo com uma mineração mais sustentável. O destaque será o Supressor Sustentável, controle ambiental desenvolvido no Espírito Santo, feito a partir de plástico PET reciclado, que evita a emissão de poeira, reduz o descarte de lixo e gera renda para catadores de material reciclável.

Além do estande, a Vale participará de painéis de discussão relacionados a temas como Indústria 4.0, inteligência artificial, tendências e oportunidades do setor industrial.

Rodada de negócios

Um dos momentos mais esperados pelas empresas que participam da Mec Show, a Rodada de Negócios, realizada em parceria com o Sebrae, conecta fornecedores a grandes empresas compradoras. Este ano, a rodada terá 450 reuniões nos três dias de evento, com a participação de mais de 150 fornecedores e 22 empresas âncoras.

A Mec Show acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra. Crédito: Thiers Turini/ Divulgação

Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer) e pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) e realizada pela Milanez & Milaneze, a 17ª Mec Show acontece de 6 a 8 de agosto, das 15h às 20h, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento é dirigido a empresários e profissionais do setor industrial e para maiores de 16 anos. O credenciamento deve ser feito pelo site da Mec Show e é gratuito para profissionais da indústria (https://credenciamento.mecshow.com.br/).

