Rede Gazeta abre inscrições para o Curso de Residência com palestra de Carol Prado

Uma equipe da diretoria de Mercado da Rede Gazeta esteve na agência A4 nesta quinta (26/07) para celebrar o aniversário da agência, que completou 35 anos este mês. E para deixar a comemoração ainda mais gostosa, os profissionais da área comercial, marketing e a Coluna Pelo Mercado levaram pizzas pra incrementar a resenha no fim do expediente.

Recebidos pelas irmãs e proprietárias da A4, Sylviene Cani Guaitolini Motta e Silvely Guaitolini Breciane, e pelo diretor de Mídia, Dudu Mendonça, a equipe da Rede Gazeta fez um tour pela agência e conversou sobre novas oportunidades e parcerias.

A A4 nasceu há 35 anos como uma página em branco e mantém esse conceito porque acreditar que uma página em branco é sempre um novo começo, é de onde nasce uma estratégia para cada marca, uma linguagem para cada mídia, um encantamento para cada público.