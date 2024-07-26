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Rede Gazeta abre inscrições para o Curso de Residência com palestra de Carol Prado

São 10 vagas para graduandos e recém-graduados de qualquer área de formação. Inscrições seguem até neste domingo (28/07)

Públicado em 

26 jul 2024 às 18:08
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Foi dada a largada para a  27ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. E a coluna Pelo Mercado foi conferir a palestra de abertura da jornalista Carol Prado, que rolou na manhã desta quinta (18) no auditório da Rede Gazeta. 
Carol Prado, apresentadora do "g1 em 1 minuto", da Globo, e repórter de Pop&Arte do g1, abordou em palestra o tema “Como o jornalismo dialoga com os jovens” e deu entrevista para Douglas Motta, repórter da Pelo Mercado (confira acima). Na plateia, estudantes de Comunicação Social, professores e jornalistas assistiram e interagiram com a convidada.
No ambiente de cadastro para a inscrição, os candidatos também respondem a uma prova com 30 questões de conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e conhecimentos básicos de jornalismo. Seguem na disputa aqueles que acertarem pelo menos 60% das questões.
As inscrições podem ser feitas neste link.

Equipes da Rede Gazeta e da Agência A4 em tarde de comemoração Crédito: A4/divulgação

A4 faz 35 anos e equipe da Rede Gazeta leva pizza pra celebrar a data

Uma equipe da diretoria de Mercado da Rede Gazeta esteve na agência A4 nesta quinta (26/07) para celebrar o aniversário da agência, que completou 35 anos este mês. E para deixar a comemoração ainda mais gostosa, os profissionais da área comercial, marketing e a Coluna Pelo Mercado levaram pizzas pra incrementar a resenha no fim do expediente.

Recebidos pelas irmãs e proprietárias da A4,  Sylviene Cani Guaitolini Motta e  Silvely Guaitolini Breciane, e  pelo diretor de Mídia, Dudu Mendonça, a equipe da Rede Gazeta fez um tour pela agência e conversou sobre novas oportunidades e parcerias.

A A4 nasceu há 35 anos como uma página em branco e mantém esse conceito porque acreditar que uma página em branco é sempre um novo começo, é de onde nasce uma estratégia para cada marca, uma linguagem para cada mídia, um encantamento para cada público.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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