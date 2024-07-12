Extraplus Praia da Costa é reinaugurado com um conceito mais sofisticado e nova marca

Ele está de volta, o "Encontro Mercado", evento realizado pela Rede Gazeta para trazer ao debate temas de interesse do mercado publicitário e proporcionar, além da troca de conhecimento e experiências, um espaço de networking.

Nesta edição, marcada para a próxima segunda-feira (15) e aberta a convidados, o bate-papo será com PH Castro, fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, que vai falar sobre o tema "TV 3.0: uma visão atualizada e oportunidades no horizonte televisivo".

"Nosso objetivo, com o 'Encontro Mercado', é proporcionarmos uma maior aproximação e um ambiente de networking, para troca de ideias e experiências, bate-papos sobre assuntos relevantes e discussões sobre as tendências de marketing, publicidade e propaganda. A TV 3.0, por exemplo, é um tema que está latente e, em breve, irá trazer uma dinâmica diferente, uma mudança significativa ao nosso mercado. Por isso, é tão importante fomentarmos essa discussão neste momento", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.