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Extraplus Praia da Costa é reinaugurado com um conceito mais sofisticado e nova marca

Unidade em Vila Velha foi reestruturada, com novo projeto arquitetônico e mais tecnologia, em uma revitalização que está sendo realizada nas lojas de bandeira plus do Grupo Coutinho

Públicado em 

12 jul 2024 às 16:26
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Extraplus Praia da Costa, na avenida Champagnat reabriu com projeto arquitetônico e marca renovados. Crédito: Grupo Coutinho/ Divulgação
Com um ambiente mais amplo e reestruturado para proporcionar uma experiência de compras diferenciada aos clientes, o Extraplus da Praia da Costa, localizado na avenida Champagnat, em Vila Velha, foi reinaugurado trazendo uma proposta renovada de sofisticação e modernidade. O novo espaço foi aberto ao público na última quarta-feira (10).
Entre as mudanças estão a ampliação do hortifrúti, uma nova adega, refrigerada e estrategicamente posicionada, e a nova disposição da padaria, com foco em produtos artesanais. Além disso, foram foram introduzidos três novos self checkouts, para promover uma experiência de compra mais tecnológica e eficiente, e os banheiros foram reformados.
Segundo o gerente de Marketing do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa, este ano marca um novo momento para a bandeira Extraplus, que nasceu em 2002 com o objetivo de atender a um público exigente, que valoriza um atendimento de excelência e variedade em produtos de qualidade. “Para a revitalização do conceito de loja, de forma a ficar mais moderna e atrativa, fizemos o convite para o escritório de arquitetura Espaço Novo, sediado em São Paulo, que possui premiações nacionais e internacionais em design de varejo, além de ser o responsável pela arquitetura e design de algumas lojas renomadas pelo país”, conta.
Yuri Corrêa, gerente de Marketing do Grupo Coutinho, fala sobre novo conceito do Extraplus. Crédito: Divulgação
Para acompanhar o novo momento, também foi criada uma nova marca. “Desenvolvida pelo time da MP Publicidade, a nova marca buscou trazer mais fluidez e dinamismo, apresentando o novo momento do Plus, como um ponto de partida para experiências gastronômicas incríveis e momentos memoráveis”, destaca Yuri. 
Ele acrescenta que o início do ano também foi marcado pela expansão da bandeira com a inauguração do Extraplus da Praia do Canto, ajudando a consolidar a marca.  “Ainda fizemos a revitalização das lojas de Jardim da Penha e Praia da Costa, sendo a próxima a passar por esse processo a unidade localizada no Hortomercado. Todas as unidades têm recebido inovações tecnológicas que buscam facilitar a jornada de compras, como o pagamento de forma autônoma ou até o pagamento utilizando o reconhecimento facial. Enxergamos que ainda existe mais espaço para o Extraplus, principalmente na consolidação do modelo e fidelização dos clientes”, ressalta Yuri.

PH Castro, fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo
PH Castro, fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, vai falar sobre TV 3.0 no "Encontro Mercado" Crédito: Divulgação

Vem aí o "Encontro Mercado" da Rede Gazeta

Ele está de volta, o "Encontro Mercado", evento realizado pela Rede Gazeta para trazer ao debate temas de interesse do mercado publicitário e proporcionar, além da troca de conhecimento e experiências, um espaço de networking. 

 Nesta edição, marcada para a próxima segunda-feira (15) e aberta a convidados, o bate-papo será com PH Castro, fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, que vai falar sobre o tema "TV 3.0: uma visão atualizada e oportunidades no horizonte televisivo". 

"Nosso objetivo, com o 'Encontro Mercado', é proporcionarmos uma maior aproximação e um ambiente de networking, para troca de ideias e experiências, bate-papos sobre assuntos relevantes e discussões sobre as tendências de marketing, publicidade e propaganda. A TV 3.0, por exemplo, é um tema que está latente e, em breve, irá trazer uma dinâmica diferente, uma mudança significativa ao nosso mercado. Por isso, é tão importante fomentarmos essa discussão neste momento", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.

Nizan Guanaes, que trará sua expertise e visão inovadora para o Conef
O publicitário Nizan Guanaes trará sua expertise e visão inovadora para o Conef Crédito: Divulgação

Nizan Guanaes marca presença em congresso no Estado

O Congresso Nacional de Executivos de Finanças (Conef), realizado anualmente pelas seccionais do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) em diferentes Estados do Brasil, terá como sede o Espírito Santo neste ano. Entre os destaques, está a participação do publicitário Nizan Guanaes, que trará sua expertise e visão inovadora para o encontro.

Além dele, o evento contará com a presença de outros grandes líderes financeiros, como o economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia,  o economista Bruno Funchal, ex-secretário executivo do Tesouro Nacional e atual CEO do Bradesco Asset, e Paul Clements, criador do conceito ESG e especialista em estratégias de sustentabilidade.

Para o presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, o Conef é uma oportunidade para discutir as tendências econômicas e financeiras, reunindo especialistas para compartilhar experiências. “O encontro vai fomentar discussões que impulsionarão o desenvolvimento econômico do Estado e do país”, afirma Chieppe.

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