Extraplus Praia da Costa é reinaugurado com um conceito mais sofisticado e nova marca

Vem aí o "Encontro Mercado" da Rede Gazeta
Ele está de volta, o "Encontro Mercado", evento realizado pela Rede Gazeta para trazer ao debate temas de interesse do mercado publicitário e proporcionar, além da troca de conhecimento e experiências, um espaço de networking.
Nesta edição, marcada para a próxima segunda-feira (15) e aberta a convidados, o bate-papo será com PH Castro, fundador do Mediatech Lab e ex-diretor de Tecnologia e P&D da Globo, que vai falar sobre o tema "TV 3.0: uma visão atualizada e oportunidades no horizonte televisivo".
"Nosso objetivo, com o 'Encontro Mercado', é proporcionarmos uma maior aproximação e um ambiente de networking, para troca de ideias e experiências, bate-papos sobre assuntos relevantes e discussões sobre as tendências de marketing, publicidade e propaganda. A TV 3.0, por exemplo, é um tema que está latente e, em breve, irá trazer uma dinâmica diferente, uma mudança significativa ao nosso mercado. Por isso, é tão importante fomentarmos essa discussão neste momento", afirma o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.
Nizan Guanaes marca presença em congresso no Estado
O Congresso Nacional de Executivos de Finanças (Conef), realizado anualmente pelas seccionais do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) em diferentes Estados do Brasil, terá como sede o Espírito Santo neste ano. Entre os destaques, está a participação do publicitário Nizan Guanaes, que trará sua expertise e visão inovadora para o encontro.
Além dele, o evento contará com a presença de outros grandes líderes financeiros, como o economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, o economista Bruno Funchal, ex-secretário executivo do Tesouro Nacional e atual CEO do Bradesco Asset, e Paul Clements, criador do conceito ESG e especialista em estratégias de sustentabilidade.
Para o presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, o Conef é uma oportunidade para discutir as tendências econômicas e financeiras, reunindo especialistas para compartilhar experiências. “O encontro vai fomentar discussões que impulsionarão o desenvolvimento econômico do Estado e do país”, afirma Chieppe.