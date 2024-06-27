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Varejo

Quitanda investe em campanha que valoriza praticidade dos mercados de bairro

A marca se posiciona como um espaço para uma experiência de compra diferenciada, mais rápida e com produtos de alta qualidade, seguindo a tendência dos "supermercados de vizinhança"

Públicado em 

27 jun 2024 às 18:05
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Quitanda, supermercado de bairro
A Quitanda tem quatro unidades em bairros da Grande Vitória Crédito: divulgação
Uma experiência de compra diferenciada, mais rápida e com produtos de alta qualidade. Com esse posicionamento, a Quitanda está com uma campanha que chama atenção para o diferencial desse modelo de negócio, que tem ganhado popularidade devido à conveniência que oferecem aos clientes - seguindo modelos como o Minuto Pão de Açúcar e Carrefour Express. 
Com a tagline, “Tudo o que o seu supermercado tem, a Quitanda tem também. Mas aqui, cada detalhe é pensado especialmente para você!”, a marca se posiciona como um espaço para uma experiência de compra que pode ser rápida, se o cliente desejar, mas também pode ser de uma pausa para um café com alguma delícia da cafeteria.
A diretora Comercial e de Marketing da Quitanda, Maria do Desterro, explicou que o crescimento dos supermercados de bairro reflete uma mudança significativa nos hábitos de consumo, indicando uma forte demanda por estabelecimentos que combine qualidade com praticidade.
Maria do Desterro é diretora Comercial e de Marketing da Quitanda Crédito: divulgação
“Na Quitanda, você encontra tudo o que seu supermercado tem, mas com um toque especial. Temos um rigoroso processo de curadoria que garante produtos frescos e selecionados. Além disso, nossas lojas oferecem uma cafeteria aconchegante para que nossos clientes possam fazer uma pausa, tomar um café e degustar algumas das nossas delícias”, disse Maria.
O atendimento mais rápido e prático é, realmente, um dos grandes trunfos desse tipo de estabelecimento. “Nossos clientes têm vidas corridas e pouco tempo para fazer compras, querem se dedicar mais à família. Nós facilitamos a vida deles, porque sabemos os vinhos que eles gostam, os cortes de carne, os queijos. Isso não tem preço”.

Unimed Sul Capixaba
Unimed Sul Capixaba  Crédito: divulgação

Hospital Unimed Sul recebe certificação internacional e é destaque na Newsweek

O Hospital Unimed Sul conquistou a certificação HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) nível 6, e foi destaque no ranking "The World’s Best Hospitals" da revista Newsweek, que avalia qualidade, segurança, inovação tecnológica e satisfação do paciente.

Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, esses destaques consolidam a unidade como o único hospital digital do Estado, atestam a excelência dos serviços oferecidos e fortalecem a marca ao longo de sua trajetória.

Completando 35 anos de história, a Unimed Sul Capixaba também acaba de manter a certificação ONA 3, o mais alto nível de acreditação, atestando a qualidade dos cuidados médicos oferecidos. Os hospitais Materno-Infantil e Unimed Sul Capixaba passaram por rigorosas inspeções e atenderam novamente aos critérios para serem ‘Acreditados com Excelência’.

“Cada reconhecimento recebido reafirma o compromisso da cooperativa com a inovação e a qualidade, consolidando sua posição de liderança e aumentando a confiança e a satisfação dos clientes”, concluiu Fernando.

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