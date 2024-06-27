Quitanda investe em campanha que valoriza praticidade dos mercados de bairro

O Hospital Unimed Sul conquistou a certificação HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) nível 6, e foi destaque no ranking "The World’s Best Hospitals" da revista Newsweek, que avalia qualidade, segurança, inovação tecnológica e satisfação do paciente.

Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, esses destaques consolidam a unidade como o único hospital digital do Estado, atestam a excelência dos serviços oferecidos e fortalecem a marca ao longo de sua trajetória.

Completando 35 anos de história, a Unimed Sul Capixaba também acaba de manter a certificação ONA 3, o mais alto nível de acreditação, atestando a qualidade dos cuidados médicos oferecidos. Os hospitais Materno-Infantil e Unimed Sul Capixaba passaram por rigorosas inspeções e atenderam novamente aos critérios para serem ‘Acreditados com Excelência’.

“Cada reconhecimento recebido reafirma o compromisso da cooperativa com a inovação e a qualidade, consolidando sua posição de liderança e aumentando a confiança e a satisfação dos clientes”, concluiu Fernando.