Maior campeonato nacional de surfe terá etapa no ES em parceria com Rede Gazeta

Pela primeira vez, Espírito Santo sedia uma etapa do Dream Toura, campeonato nacional de surfe Crédito: Pedro Pereira/Dream Tour/Divulgação

Se antes o Brasil era o “país do futebol”, outra paixão também está se destacando nos últimos anos: o surfe. Para se ter uma ideia, desde 2014, o país conquistou sete títulos mundiais, além de uma medalha olímpica inédita. Aos amantes do esporte, a notícia é boa. Pela primeira vez, o circuito brasileiro de surfe, o Dream Tour, passará por águas capixabas, de 16 a 22 de julho, na Praia do Buraco, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

O Dream Tour é realizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e pela Dream Factory, com parceria exclusiva de mídia com a Rede Gazeta no Espírito Santo para divulgação e oportunidades comerciais de patrocínio do evento. Além de surfe, o circuito contará com Macucos e um DJ da Rádio Mix para animar o público após o campeonato.

Durante o evento, atletas renomados do país inteiro vão pegar onda no litoral capixaba e prometem uma competição de tirar o fôlego. Isso reforça o novo momento do esporte no país, assim como ajuda a valorizar os surfistas, gerar novos ídolos e atrair um novo público.

A premiação da etapa, ao todo, é de R$400 mil, sendo distribuídos do primeiro ao último colocado Crédito: Sergio Arruda/ Dream Tour/Divulgação

Em 2023, por exemplo, só no YouTube a transmissão reuniu mais de seis milhões de visualizações, em 262 horas de cobertura ao vivo. Os números são igualmente animadores nas redes sociais. Foram mais de 13 milhões de impressões, cinco milhões de contas alcançadas e 500 mil contas engajadas no perfil oficial da competição.

O cenário, então, é cheio de oportunidades para anunciantes de olho na ascensão do esporte e que querem se conectar à audiência fiel do surfe. Além, é claro, de reafirmar a posição do litoral capixaba no roteiro dos melhores destinos de surfe do país.

Grande nome do surfe nacional e presidente da CBSurf, Teco Padaratz, exalta a importância do campeonato para o futuro do esporte no Brasil e no Estado.

"Apesar de ser inédito uma etapa no Espírito Santo, os atletas daqui já brilharam muito no cenário nacional e internacional. Então, precisamos resgatar a chama desse esporte, dentro de um Estado, que já teve muita tradição, restaurar um novo endereço para o turismo do surfe e criar novos ídolos nacionais. A Brazilian Storm precisa ‘chover’ aqui no Brasil também" Teco Padaratz - Presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf)

Este ano, inclusive, a premiação ultrapassa, no total, R$ 1,5 milhão. O que o torna o maior campeonato de surfe do mundo, e da história, considerando as disputas realizadas nacionalmente em cada país. Os prêmios são iguais nas modalidades masculinas e femininas e contemplam do primeiro ao último colocado.

Como funciona?

O circuito tem quatro etapas com janelas de sete dias de competição cada. A primeira etapa foi realizada em Porto de Galinhas, em Pernambuco, de 28 de maio a 3 de junho. O próximo destino é o Espírito Santo, de 16 a 22 de julho, na Praia do Buraco, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.