Campanha da Unimed conta como médico salvou a vida de Lars Grael

Uma atitude corajosa salvou a vida do velejador Lars Grael, em 1998. Ele teve a perna direita decepada depois que sua embarcação foi atingida por uma lancha, antes do início de uma regata que estava sendo realizada na Praia de Camburi. Vinte e seis anos depois, coincidentemente em época de Olimpíadas, o medalhista olímpico aparece em uma campanha da Unimed Vitória, agradecendo a atitude do cirurgião geral João Alípio Barcellos Noé, que o socorreu no dia do acidente.

No dia do acidente, Grael foi arremessado para a água com o impacto e teve sua perna direita mutilada pela hélice da lancha. O médico, cooperado da Unimed, que praticava windsurf no momento, presenciou o acidente, pulou dentro da lancha, onde o atleta já se encontrava, após ter sido retirado da água, e tomou atitude de segurar a artéria de Grael com a mão. Assim, segurando a artéria dele com a mão, o cirurgião entrou na ambulância e foi com o velejador até o hospital.