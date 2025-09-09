Capixabas lançam primeiro vinho com jantar em Pedra Azul

Tatiana Puppim, Lilia Mello, Roberta Girelli e Alline Passamani. Crédito: Cacá Lima
Tin-tim!
Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, lançaram o primeiro vinho produzido por elas, um tinto nascido no solo da Serra Gaúcha, no sábado (06), com jantar na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. o Le Rêve - "O Sonho", em francês, foi o nome escolhido pela dupla capixaba, com o rótulo criado pela designer Ivana Izoton. O menu especial foi assinado pelo chef Hugo Grassi que cozinhou ao vivo para os convidados. Veja as fotos de Cacá Lima.
