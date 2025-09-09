  • Renata Rasseli
    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Capixabas lançam primeiro vinho com jantar em Pedra Azul

Vitória
Publicado em 09/09/2025 às 10h23
Tatiana Puppim, Lilia Mello, Roberta Girelli e Alline Passamani

Tatiana Puppim, Lilia Mello, Roberta Girelli e Alline Passamani. Crédito: Cacá Lima

Tin-tim!

Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, lançaram o primeiro vinho produzido por elas, um tinto nascido no solo da Serra Gaúcha, no sábado (06), com jantar na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. o  Le Rêve - "O Sonho", em francês, foi o nome escolhido pela dupla capixaba, com o rótulo criado pela designer Ivana Izoton. O  menu especial foi assinado pelo chef Hugo Grassi que cozinhou ao vivo para os convidados. Veja as fotos de Cacá Lima.

Gastronomia Pedra Azul vinhos Coluna Social Coluna Renata Rasseli
