  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2025

Vitória
Publicado em 06/09/2025 às 11h38
Troféus do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro

Troféus do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro. Crédito: Wallace Hull

Foi super prestigiada a festa da 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro (PGE), nesta sexta-feira (05),  no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento reuniu cerca de 400 convidados em torno do tema “O palco das marcas inesquecíveis”.

O prêmio é um dos mais tradicionais da Rede Gazeta e reconhece as marcas mais lembradas pelos consumidores cachoeirenses. A escolha é resultado de uma pesquisa de percepção conduzida pela Markka Pesquisa de Mercado entre os dias 06 e 08 de maio, ouvindo 811 entrevistados.

O evento foi animado pelo cantor Paulo Miklos, acompanhado da banda, e a dupla sertaneja Thyarles e Melina. A cerimônia foi  apresentada pelos jornalistas Daniela Abreu (Boa Noite ES) e Aurélio de Freitas (Gazeta Meio Dia).

Há mais de duas décadas em atividade, o PGE reforça o compromisso da Rede Gazeta em valorizar empresas e profissionais que fazem parte da memória afetiva e da vida econômica da região. Mais do que premiar, o evento se consolida como uma vitrine da força empreendedora do Espírito Santo.

"Mais importante do que estar no topo do ranking da pesquisa é ver que as empresas estão construindo conexões reais com seus consumidores. O Prêmio Gazeta revela isso: mostra que essas empresas estão criando vínculos, conquistando o coração e a mente do mercado. Em um tempo em que os relacionamentos são tão superficiais e rápidos, muitas vezes resumidos a mensagens instantâneas, fica cada vez mais difícil estabelecer uma conexão verdadeira. E essas empresas estão conseguindo fazer exatamente isso. O prêmio, portanto, celebra essas trajetórias de criação de valor, de proximidade com o público e de fortalecimento da relação entre marcas e consumidores"

Maria Helena Vargas - Diretora Regional da Rede Gazeta

BRK - Leonardo Samuel Daniele Brito Milena Camporez Rosa Malena Ricardo Santiago Flavio Galindo Josiane Bremide Gleidson Fortunato

BLeonardo Samuel Daniele Brito Milena Camporez Rosa Malena Ricardo Santiago Flavio Galindo Josiane Bremide Gleidson Fortunato. Crédito: Wallace Hull

CASA DAS TINTAS: Wellington GamaPaulo Afonso Lamon Fernandes

CASA DAS TINTAS: Wellington GamaPaulo Afonso Lamon Fernandes. Crédito: Wallace Hull

COFRIL: Gabriel Correa Cesar Correa Cesar Filho José Carlos Correa Cardoso Sandra Correa

COFRIL: Gabriel Correa Cesar Correa Cesar Filho José Carlos Correa Cardoso Sandra Correa. Crédito: Wallace Hull

DIVAN MÓVEIS: Vanderson Feliciano Diana Marun Feliciano Ester Marun Daniel Marun Feliciano

DIVAN MÓVEIS: Vanderson Feliciano Diana Marun Feliciano Ester Marun Daniel Marun Feliciano. Crédito: Wallace Hull

FRIGOLIMA: Laura Lima Camila Lima Lauro Lima Lamyla Lima

FRIGOLIMA: Laura Lima Camila Lima Lauro Lima Lamyla Lima. Crédito: Wallace Hull

HECI - Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim: Vagner Leandro Jackson Júnior Romildo Ribeiro

HECI - Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim: Vagner Leandro Jackson Júnior Romildo Ribeiro. Crédito: Wallace Hull

HIFA - HospitaL Infantil Francisco de Assis: Jailton Pedroso Winston Roberto José Clara

HIFA - HospitaL Infantil Francisco de Assis: Jailton Pedroso Winston Roberto José Clara. Crédito: Wallace Hull

HORTIFRUTI: Vânia Soares Rosângela Bittencourt Karina Machado Carlos Alberto Lopes Patrícia Lacerda Wanderson Neves Paloma Soté

HORTIFRUTI: Vânia Soares Rosângela Bittencourt Karina Machado Carlos Alberto Lopes Patrícia Lacerda Wanderson Neves Paloma Soté. Crédito: Wallace Hull

PERIM: Caio Perim Mognhol Eliene Perim Cicero Perim Mognhol

PERIM: Caio Perim Mognhol, Eliene Perim,  Cicero Perim Mognhol. Crédito: Wallace Hull

SHOPPING SUL: Edvaldo Magnago Juarez Marqueti Marcelo Gottardi Odair Melo Junior Moacyr Duarte

SHOPPING SUL: Edvaldo Magnago,   Juarez Marqueti, Marcelo Gottardi,   Odair Melo Junior e  Moacyr Duarte. Crédito: Wallace Hull

TOP: Ana luiza Lucimar Mayana Luise Marcelinho Dona Eunice Marcelo Manu Ivane Maria Fernanda Barone

TOP: Ana Luiza,   Lucimar,   Mayana,  Luise,  Marcelinho,  Dona Eunice,  Marcelo,   Manu,  Ivane, Maria,  Fernanda Barone. Crédito: Wallace Hull

UNIMED: Dr. Fernando Lemgruber Dra. Grazielle Grillo Bruno Beber Machado Dr. Luiz Sérgio Ervatti

UNIMED: Dr. Fernando Lemgruber, Dra. Grazielle Grillo,  Bruno Beber Machado e Dr. Luiz Sérgio Ervatti. Crédito: Wallace Hull

CONFIRA A GALERIA COMPLETA DO EVENTO NESTE LINK.

