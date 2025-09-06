Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2025

Troféus do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro. Crédito: Wallace Hull
Foi super prestigiada a festa da 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro (PGE), nesta sexta-feira (05), no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento reuniu cerca de 400 convidados em torno do tema “O palco das marcas inesquecíveis”.
O prêmio é um dos mais tradicionais da Rede Gazeta e reconhece as marcas mais lembradas pelos consumidores cachoeirenses. A escolha é resultado de uma pesquisa de percepção conduzida pela Markka Pesquisa de Mercado entre os dias 06 e 08 de maio, ouvindo 811 entrevistados.
O evento foi animado pelo cantor Paulo Miklos, acompanhado da banda, e a dupla sertaneja Thyarles e Melina. A cerimônia foi apresentada pelos jornalistas Daniela Abreu (Boa Noite ES) e Aurélio de Freitas (Gazeta Meio Dia).
Há mais de duas décadas em atividade, o PGE reforça o compromisso da Rede Gazeta em valorizar empresas e profissionais que fazem parte da memória afetiva e da vida econômica da região. Mais do que premiar, o evento se consolida como uma vitrine da força empreendedora do Espírito Santo.
"Mais importante do que estar no topo do ranking da pesquisa é ver que as empresas estão construindo conexões reais com seus consumidores. O Prêmio Gazeta revela isso: mostra que essas empresas estão criando vínculos, conquistando o coração e a mente do mercado. Em um tempo em que os relacionamentos são tão superficiais e rápidos, muitas vezes resumidos a mensagens instantâneas, fica cada vez mais difícil estabelecer uma conexão verdadeira. E essas empresas estão conseguindo fazer exatamente isso. O prêmio, portanto, celebra essas trajetórias de criação de valor, de proximidade com o público e de fortalecimento da relação entre marcas e consumidores"
Maria Helena Vargas - Diretora Regional da Rede Gazeta
BLeonardo Samuel Daniele Brito Milena Camporez Rosa Malena Ricardo Santiago Flavio Galindo Josiane Bremide Gleidson Fortunato. Crédito: Wallace Hull
CASA DAS TINTAS: Wellington GamaPaulo Afonso Lamon Fernandes. Crédito: Wallace Hull
COFRIL: Gabriel Correa Cesar Correa Cesar Filho José Carlos Correa Cardoso Sandra Correa. Crédito: Wallace Hull
DIVAN MÓVEIS: Vanderson Feliciano Diana Marun Feliciano Ester Marun Daniel Marun Feliciano. Crédito: Wallace Hull
FRIGOLIMA: Laura Lima Camila Lima Lauro Lima Lamyla Lima. Crédito: Wallace Hull
HECI - Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim: Vagner Leandro Jackson Júnior Romildo Ribeiro. Crédito: Wallace Hull
HIFA - HospitaL Infantil Francisco de Assis: Jailton Pedroso Winston Roberto José Clara. Crédito: Wallace Hull
HORTIFRUTI: Vânia Soares Rosângela Bittencourt Karina Machado Carlos Alberto Lopes Patrícia Lacerda Wanderson Neves Paloma Soté. Crédito: Wallace Hull
PERIM: Caio Perim Mognhol, Eliene Perim, Cicero Perim Mognhol. Crédito: Wallace Hull
SHOPPING SUL: Edvaldo Magnago, Juarez Marqueti, Marcelo Gottardi, Odair Melo Junior e Moacyr Duarte. Crédito: Wallace Hull
TOP: Ana Luiza, Lucimar, Mayana, Luise, Marcelinho, Dona Eunice, Marcelo, Manu, Ivane, Maria, Fernanda Barone. Crédito: Wallace Hull
UNIMED: Dr. Fernando Lemgruber, Dra. Grazielle Grillo, Bruno Beber Machado e Dr. Luiz Sérgio Ervatti. Crédito: Wallace Hull
CONFIRA A GALERIA COMPLETA DO EVENTO NESTE LINK.
