Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2025

"Mais importante do que estar no topo do ranking da pesquisa é ver que as empresas estão construindo conexões reais com seus consumidores. O Prêmio Gazeta revela isso: mostra que essas empresas estão criando vínculos, conquistando o coração e a mente do mercado. Em um tempo em que os relacionamentos são tão superficiais e rápidos, muitas vezes resumidos a mensagens instantâneas, fica cada vez mais difícil estabelecer uma conexão verdadeira. E essas empresas estão conseguindo fazer exatamente isso. O prêmio, portanto, celebra essas trajetórias de criação de valor, de proximidade com o público e de fortalecimento da relação entre marcas e consumidores"

Maria Helena Vargas - Diretora Regional da Rede Gazeta