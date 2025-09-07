José Luiz Altafim comemora aniversário com festa em Vila Velha

A Apae Vitória ganhou uma quadra poliesportiva renovada com a entrega do novo sistema de iluminação executado pelo Shopping Vitória. Gestores do shopping estiveram na instituição na manhã desta sexta-feira (05) para a entrega oficial. O espaço, que antes contava com lâmpadas antigas de baixa eficiência, agora está equipado com projetores de LED de última geração, que garantem mais luminosidade e reduzem em mais de 70% o consumo de energia elétrica. A execução aconteceu no dia 22 de agosto e foi concluída em apenas 10 horas, após a aquisição dos materiais junto colaboradores e parceiros mobilizados pelo Shopping Vitória A iniciativa contou com o envolvimento direto da administração e comitê de ESG, que atuaram de forma voluntária na ação. “A iluminação antiga estava aqui há quase 30 anos! São melhorias para atendimento de qualidade às pessoas com deficiência e suas famílias. Hoje a Apae de Vitória atende a 2 mil pessoas”, disse, agradecida, Leticia Coutinho, coordenadora da Apae Vitória. A ação reforça o compromisso do Shopping Vitória com práticas sustentáveis e de impacto social, promovendo melhorias que contribuem para a qualidade de vida da comunidade e fortalecem projetos sociais que unem inclusão e cidadania. Participaram da entrega da nova iluminação, o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, os gestores Cícero Nobre, Fabiano Martin e Letícia Dalvi, Ana Maria Buaiz, voluntária da Apae, além de colaboradores e parceiros do projeto. Na foto: Cicero Nobre, Raphael Brotto e Letícia Dalvi com Letícia Coutinho, coordenadora da Apae Vitória, Ana Maria Buaiz, voluntária da Apae, e Luzimara Varela, supervisora administrativa da Apae. Crédito: Divulgação