José Luiz Altafim comemora aniversário com festa em Vila Velha

José Luiz Altafim celebrou seus 62 anos com festa na Casa Brandão Lounge. Crédito: Cloves Louzada
O juiz José Luiz Altafim celebrou seus 62 anos com festa na na quarta (03), na Casa Brandão Lounge. O encontro reuniu a família, amigos e colegas da magistratura. Confira na galeria de Cloves Louzada quem passou pela festa.
COQUETEL
Priscila Braun, Lucas Weber, Renan Hoffmann e Keyla Tom: em noite de lançamento para o mercado de arquitetura e decoração do ES. Crédito: Cloves Louzada
No Rio
A empresária Silvana Araújo embarca nesta semana para o Rio de Janeiro para fazer uma curadoria de peças vintage de marcas internacionais para sua Casa Malê, espaço que une moda e arte brasileira, na Praia da Costa.
Podcast
No dia 12 de setembro, Camila Queiroz e Paula Segui, sócias da Tia Penha Tours, serão as convidadas do podcast De Mãe para Mãe, da Escola São Domingos. Elas falarão sobre o tema “Viagens com Crianças”, compartilhando dicas e experiências que prometem inspirar muitas famílias.
Nova escola
Nesta segunda-feira (8), às 9h30, será entregue à comunidade a CMEI Sebastião Perovano, no bairro Jabour, em Maria Ortiz, Vitória. A unidade foi construída com estrutura de primeira qualidade e terá capacidade para atender 200 crianças da região.
Em Miami
O time de Eduarda Buaiz marcará presença em três feiras internacionais até o final do ano. Na próxima semana, o gerente comercial Fabricio Silva, e o executivo de vendas internacionais Alain Wehbe, embarcam para Miami para participarem da Americas Food & Beverage Show 2025. Ainda em setembro, entre os dias 24 e 26, Alan marca presença na Expoalimentaria Peru, em Lima. Em novembro, a Buaiz Alimentos estará no estande coletivo em parceria com a Apex, na US Private Label Show, em Chicago.
Sempre-alunos
Nas próximas quinta e sexta, dias 11 e 12, os ex-alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci Marina Berrêdo de Magalhães, Giulia de Souza Cupertino de Castro, Sofia Silveira Costa, Martina Varejão Gomes, Mirella Dalvi dos Santos e Leonardo Loureiro Dantas retornam à escola para compartilhar com algumas turmas suas trajetórias acadêmicas e profissionais nas áreas de Medicina, Psicologia, Direito, Engenharia, Economia, Gestão de Negócios e a experiência de estudos do exterior. A iniciativa, que faz parte do Projeto Profissões, é direcionada para as 1as e 2as séries do Ensino Médio com o objetivo de apoiar a escolha consciente da carreira.
O 12º Congresso Médico-Jurídico do Brasil, realizado em Vitória, reuniu lideranças de peso. Entre os que participaram da abertura do evento estavam o Secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, a presidente da OAB-ES, Erica Neves, e o Secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.
NOVA QUADRA
A Apae Vitória ganhou uma quadra poliesportiva renovada com a entrega do novo sistema de iluminação executado pelo Shopping Vitória. Gestores do shopping estiveram na instituição na manhã desta sexta-feira (05) para a entrega oficial. O espaço, que antes contava com lâmpadas antigas de baixa eficiência, agora está equipado com projetores de LED de última geração, que garantem mais luminosidade e reduzem em mais de 70% o consumo de energia elétrica. A execução aconteceu no dia 22 de agosto e foi concluída em apenas 10 horas, após a aquisição dos materiais junto colaboradores e parceiros mobilizados pelo Shopping Vitória A iniciativa contou com o envolvimento direto da administração e comitê de ESG, que atuaram de forma voluntária na ação. “A iluminação antiga estava aqui há quase 30 anos! São melhorias para atendimento de qualidade às pessoas com deficiência e suas famílias. Hoje a Apae de Vitória atende a 2 mil pessoas”, disse, agradecida, Leticia Coutinho, coordenadora da Apae Vitória. A ação reforça o compromisso do Shopping Vitória com práticas sustentáveis e de impacto social, promovendo melhorias que contribuem para a qualidade de vida da comunidade e fortalecem projetos sociais que unem inclusão e cidadania. Participaram da entrega da nova iluminação, o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, os gestores Cícero Nobre, Fabiano Martin e Letícia Dalvi, Ana Maria Buaiz, voluntária da Apae, além de colaboradores e parceiros do projeto. Na foto: Cicero Nobre, Raphael Brotto e Letícia Dalvi com Letícia Coutinho, coordenadora da Apae Vitória, Ana Maria Buaiz, voluntária da Apae, e Luzimara Varela, supervisora administrativa da Apae. Crédito: Divulgação
