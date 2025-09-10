  • Renata Rasseli
Rede Gazeta lança a 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor

Vitória
Publicado em 10/09/2025 às 11h58
Bruno Passoni, Jacqueline de Bessa, Jaime Troiano, Bruno Araújo e Marcello Moraes

Bruno Passoni, Jacqueline de Bessa, Jaime Troiano, Bruno Araújo e Marcello Moraes. Crédito: Arthur Louzada

Nesta quarta-feira (10), a Rede Gazeta abriu as portas para o lançamento do Marcas de Valor 2025. O encontro, no auditório da empresa,  marcou o início da 16ª edição do projeto que reconhece as marcas que geram valor na vida dos capixabas.

Com o tema “O paradoxo made in Brasil: se o Brasil fosse uma marca, que cara ela teria?”, a palestra foi conduzida por Jaime Troiano, fundador e presidente do Conselho da Troiano Branding, empresa com foco em construção e gestão de marcas. O palestrante refletiu sobre os contrastes e potências da identidade brasileira e como eles se refletem no posicionamento das marcas no mercado.

"No olhar dos estrangeiros, a marca Brasil é formado por dois lados opostos e independentes. O paradoxo brasileiro está ancorado em três pilares: caráter afável, hedonismo e elasticidade de regras. O brasileiro é um misto de luz e sombra, de afetividade e passividade"

"No olhar dos estrangeiros, a marca Brasil é formado por dois lados opostos e independentes. O paradoxo brasileiro está ancorado em três pilares: caráter afável, hedonismo e elasticidade de regras. O brasileiro é um misto de luz e sombra, de afetividade e passividade"

Jaime Troiano -  Presidente do Conselho da Troiano Branding

Mais do que reconhecer boas práticas de atuação, gestão e marketing, o Marcas de Valor consolida seus vencedores como referências em seus setores.

Ana Luiza Azevedo, Getulio Azevedo e Tarcísio Dalvi

Ana Luiza Azevedo, Getulio Azevedo e Tarcísio Dalvi. Crédito: Arthur Louzada

Fabio Bertollo e Giliard Ferreira

Fabio Bertollo e Giliard Ferreira . Crédito: Arthur Louzada

Guilherme Marchetti e Ricardo Corteletti

Guilherme Marchetti e Ricardo Corteletti. Crédito: Arthur Louzada

RR E PELO MERCADO

Mariana Perini e Renata Rasseli

Mariana Perini e Renata Rasseli. Crédito: Arthur Louzada

O lançamento do Marcas de Valor 2025 também marcou a estreia da colunista Renata Rasseli no breaks dos intervalos da programação da TV Gazeta com a coluna Pelo Mercado, produzido pela equipe do Estúdio Gazeta. A partir desta quarta-feira, RR fará companhia a editora do Estúdio, Mariana Perini, e o repórter Douglas Motta, na cobertura dos maiores e melhores eventos corporativos do ES. 

Lançamento do 16º Prêmio Marcas de Valor

Mariana Perini e Renata Rasseli
Mariana Perini e Renata Rasseli. Arthur Louzada
