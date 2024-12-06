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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Marcas de Valor de A GAZETA homenageia Michael Jackson e Tim Maia

Publicado em
06 dez 2024 às 11:34
Orquestra da Quebrada
A Orquestra da Quebrada vai se apresentar no Marcas de Valor 2024  Crédito: Molaa
A grande noite de premiação do "Marcas de Valor", na próxima terça-feira (10), no Teatro Sesc Glória, vai emocionar. Evocando o poder das marcas que fortalecem relações com as pessoas e se mantêm vivas, a Orquestra da Quebrada, mantida pelo Instituto Cultura Viva, subirá ao palco da cerimônia para uma apresentação especial, com músicas de Michael Jackson e Tim Maia.
A escolha do repertório promete embalar os convidados em canções que marcaram as últimas décadas e que mexem com as lembranças e os sentimentos. O Instituto Cultura Viva é uma associação de Caratoíra, em Vitória, sem fins lucrativos, e que visa apoiar indivíduos em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
Sob a batuta do gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a 15ª edição do Marcas de Valor renova o compromisso com ações sociais do Estado em uma noite dedicada às marcas que transformam o dia a dia do capixaba.
"Essa cerimônia de premiação é especial porque reunimos no Teatro Sesc Glória muitos empresários, realizadores, profissionais de marketing e formadores de opinião. Então, é uma oportunidade de valorizar trabalhos sociais com música, dança e esse convite às ações que tornam as empresas mais próximas das pessoas", destaca Araújo.
A entrega do Prêmio Marcas de Valor é uma realização de A Gazeta, e a cerimônia será comandada pelos apresentadores Rafaela Marquezini e Will Loyola, da TV Gazeta. RR, é claro, já confirmou presença nesta festa imperdível.

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