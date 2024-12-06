Marcas de Valor de A GAZETA homenageia Michael Jackson e Tim Maia

A Orquestra da Quebrada vai se apresentar no Marcas de Valor 2024 Crédito: Molaa

Orquestra da Quebrada, mantida pelo Instituto Cultura Viva, subirá ao palco da cerimônia para uma apresentação especial, com músicas de Michael Jackson e Tim Maia. A grande noite de premiação do " Marcas de Valor ", na próxima terça-feira (10), no Teatro Sesc Glória, vai emocionar. Evocando o poder das marcas que fortalecem relações com as pessoas e se mantêm vivas, a, mantida pelo Instituto Cultura Viva, subirá ao palco da cerimônia para uma apresentação especial, com músicas de

A escolha do repertório promete embalar os convidados em canções que marcaram as últimas décadas e que mexem com as lembranças e os sentimentos. O Instituto Cultura Viva é uma associação de Caratoíra, em Vitória, sem fins lucrativos, e que visa apoiar indivíduos em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Sob a batuta do gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a 15ª edição do Marcas de Valor renova o compromisso com ações sociais do Estado em uma noite dedicada às marcas que transformam o dia a dia do capixaba.

"Essa cerimônia de premiação é especial porque reunimos no Teatro Sesc Glória muitos empresários, realizadores, profissionais de marketing e formadores de opinião. Então, é uma oportunidade de valorizar trabalhos sociais com música, dança e esse convite às ações que tornam as empresas mais próximas das pessoas", destaca Araújo.