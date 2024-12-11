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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi a festa do 15° Prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta

Publicado em
11 dez 2024 às 10:26
Getúlio Azevedo (Óticas Paris, Café Lindenberg e José Luis Galveas
Getúlio Azevedo (Óticas Paris, Café Lindenberg e José Luis Galveas: na noite de entrega do Prêmio Marcas de Valor 2024 Crédito: Mônica Zorzanelli
Debutou em grande estilo a 15ª edição do Prêmio Marcas de Valor de A Gazeta. A festa, nesta terça-feira (10), no Teatro Sesc Glória, reuniu empresários e autoridades para celebrar as marcas mais admiradas de 2024. Com o tema "Valores humanos, marcas vivas", o prêmio reconheceu as empresas mais bem avaliadas pelos capixabas identificadas por meio de um estudo realizado pela Rede Gazeta juntamente com a TroianoBranding. 
A noite de premiação, sob o comando dos apresentadores Rafaela Marquezini e Will Loyola, da TV Gazeta, foi aberta com apresentação da  Orquestra da Quebrada, mantida pelo Instituto Cultura Viva, que passeou pelo repertório de  Michael Jackson e Tim Maia.
A festa premiou ainda 10 representantes do troféu "Capixaba de Valor", prêmio dado pela Rede Gazeta a profissionais que se destacam, em suas respectivas áreas de atuação, na promoção do Espírito Santo ou de iniciativas que tornam nosso Estado um lugar melhor. Veja as fotos e o vídeo da festa. 
Thais Raposo (Arroz Sepé)
Thais Raposo (Arroz Sepé) Crédito: Mônica Zorzanelli
André Souto e Angela Brito (Água Pedra Azul)
André Souto e Angela Brito (Água Pedra Azul) Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcelo Siqueira (Cofril)
Marcelo Siqueira (Cofril) Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduarda Buaiz (Trigo Regina)
Eduarda Buaiz (Trigo Regina) Crédito: Mônica Zorzanelli
Wellington Pedro Silva (Atacadão)
Wellington Pedro Silva (Atacadão) Crédito: Mônica Zorzanelli
Raphaele Cristina Gomes (Capixaba de Valor)
Raphaele  Gomes (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Luisa Costa (Capixaba de Valor)
Luisa Costa (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Tarcísio Dalvi (Caixa)
Tarcísio Dalvi (Caixa) Crédito: Mônica Zorzanelli
Ilton Chaves (Salesiano)
Ilton Chaves (Salesiano) Crédito: Mônica Zorzanelli
Richardson Schmittel (Senac)
Richardson Schmittel (Senac) Crédito: Mônica Zorzanelli
Vinicius Allazio (VP Solar)
Vinicius Allazio (VP Solar) Crédito: Mônica Zorzanelli
Giliard Ferreira, Giuliano Bresciani (Multivix) e Leila Marchesi
Giliard Ferreira, Giuliano Bresciani (Multivix) e Leila Marchesi Crédito: Arthur Louzada
Pablo Lira (Capixaba de Valor)
Pablo Lira (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Diego Cabral (Capixaba de Valor)
Diego Dalcamini Cabral (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcelo Rodrigues (Leroy Merlin)
Marcelo Rodrigues (Leroy Merlin) Crédito: Mônica Zorzanelli
Adriana Botti (Unimed Vitória)
Adriana Botti (Unimed Vitória) Crédito: Mônica Zorzanelli
Sergio Baptista (Claro)
Sergio Baptista (Claro) Crédito: Mônica Zorzanelli
Arthur Tommasi (Claro)
Arthur Tommasi (Tommasi) Crédito: Mônica Zorzanelli
Fábio Sipolatti (Sipolatti)
Fábio Sipolatti (Sipolatti) Crédito: Mônica Zorzanelli
Patricia Santos (Capixaba de Valor)
Patricia Pereira (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Capitã Andresa Nascimento Silva (Capixaba de Valor)
Capitã Andresa Nascimento Silva (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Luiza Azevedo (Òticas Paris)
Ana Luiza Azevedo (òticas Paris Crédito: Mônica Zorzanelli
Brendo Bremenkamp (Casa do Serralheiro)
Brendo Bremenkamp (Casa do Serralheiro) Crédito: Mônica Zorzanelli
Letícia Dalvi (Shopping Vitória)
Letícia Dalvi (Shopping Vitória) Crédito: Mônica Zorzanelli
Yuri Correa (Extrabom)
Yuri Corrêa (Extrabom) Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Lourenço (BH Supermercados)
Pedro Lourenço (BH Supermercados) Crédito: Mônica Zorzanelli
Fidelis Zanetti de Castro (Capixaba de Valor)
Fidelis Zanetti de Castro (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciane Fernandes, mãe da Carolina Orlandi (Capixaba de Valor)
Luciane Fernandes, mãe da Carolina Orlandi (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
José Luis Galveas (Galwan)
José Luis Galveas (Galwan) Crédito: Mônica Zorzanelli
Eurípedes Pedrinha (Sebrae)
Eurípedes Pedrinha (Sebrae) Crédito: Mônica Zorzanelli
Leidiane Pratti (Vale)
Leidiane Pratti (Vale) Crédito: Mônica Zorzanelli
Décio Chieppe (Águia Branca)
Décio Chieppe (Águia Branca) Crédito: Mônica Zorzanelli
Fabiano Marins
Fabiano Marins (Garoto) Crédito: Mônica Zorzanelli
Iaiá Rocha (Capixaba de Valor)
Iaiá Rocha (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli
Vinicius Simões e Sarah Simões, representantes do Chay Suede (Capixaba de Valor)
Vinicius Simões e Sarah Simões, representantes do Chay Suede (Capixaba de Valor) Crédito: Mônica Zorzanelli

15º Marcas de Valor da Rede Gazeta

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