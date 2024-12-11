Veja como foi a festa do 15° Prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta

Debutou em grande estilo a 15ª edição do Prêmio Marcas de Valor de A Gazeta
. A festa, nesta terça-feira (10), no Teatro Sesc Glória, reuniu empresários e autoridades para celebrar as marcas mais admiradas de 2024. Com o tema "Valores humanos, marcas vivas", o prêmio reconheceu as empresas mais bem avaliadas pelos capixabas identificadas por meio de um estudo realizado pela Rede Gazeta juntamente com a TroianoBranding.
A noite de premiação, sob o comando dos apresentadores Rafaela Marquezini e Will Loyola, da TV Gazeta, foi aberta com apresentação da Orquestra da Quebrada, mantida pelo Instituto Cultura Viva, que passeou pelo repertório de Michael Jackson e Tim Maia.
A festa premiou ainda 10 representantes do troféu "Capixaba de Valor",
prêmio dado pela Rede Gazeta a profissionais que se destacam, em suas respectivas áreas de atuação, na promoção do Espírito Santo ou de iniciativas que tornam nosso Estado um lugar melhor. Veja as fotos e o vídeo da festa.