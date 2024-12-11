Veja como foi a festa do 15° Prêmio Marcas de Valor da Rede Gazeta

Getúlio Azevedo (Óticas Paris, Café Lindenberg e José Luis Galveas: na noite de entrega do Prêmio Marcas de Valor 2024

A noite de premiação, sob o comando dos apresentadores Rafaela Marquezini e Will Loyola, da TV Gazeta, foi aberta com apresentação da Orquestra da Quebrada, mantida pelo Instituto Cultura Viva, que passeou pelo repertório de Michael Jackson e Tim Maia.