De galã da Globo a medalhista paralímpica: os vencedores do "Capixaba de Valor" 2024

Luisa Costa, Chay Suede e Carolina Orlandi: vencedores do "Capixaba de Valor" Crédito: Divulgação

O que o galã global Chay Suede, o médico e entusiasta da Educação Diego Dalcamini e a atleta paralímpica Patrícia Pereira têm em comum? Os três foram escolhidos, junto a mais 7 ícones da sociedade capixaba, como legítimos representantes do troféu "Capixaba de Valor", prêmio dado pela Rede Gazeta a profissionais que se destacam, em suas respectivas áreas de atuação, na promoção do Espírito Santo ou de iniciativas que tornam nosso Estado um lugar melhor.

Criado em 2023, o prêmio será entregue com toda pompa que uma homenagem como esta merece: no próximo dia 10 de dezembro, a partir das 19h, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. A escolha do "Capixaba de Valor" deste ano foi feita em votação aberta a todos os funcionários da Rede Gazeta, com participação dos editores e colunistas de A Gazeta e da TV Gazeta, que contribuíram com a formação da lista de candidatos.

Confira em primeira mão quem são os vencedores de cada uma das 10 categorias:

CIÊNCIA E SAÚDE - Raphaele Gomes

Raphaele Gomes Crédito: Divulgação

É uma das responsáveis pela pesquisa que avalia o uso de um exoesqueleto para membros superiores, um tipo de robô vestível, que contribui para reabilitação motora de pessoas com AVC agudo. O equipamento é elaborado pelo Laboratório de Robótica e Biomecânica do Curso de Engenharia Mecânica da Ufes, em parceria com a Symbios Tecnologias

CULTURA - Luísa Costa

Luisa Costa Crédito: Divulgação

Jornalista e diretora do Movimento Cidade. Este ano, o festival que ela ajuda a colocar de pé levou milhares de pessoas ao Parque da Prainha, em Vila Velha, com diversas atividades e atrações nacionais, tudo de graça para a população.

DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - Pablo Lira

Pablo Lira Crédito: Divulgação

Doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes, Pablo Lira tem desenvolvido pesquisas aprofundadas sobre a realidade dos municípios do Espírito Santo, sob o aspecto da Segurança Pública, do potencial de inovação e atração de negócios. Professor da Escola de Serviço Público (ESESP), do Mestrado em Segurança Pública da UVV, e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU) nos cursos de Segurança Cidadã, é também presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

EDUCAÇÃO - Diego Dalcamini

Diego Dalcamini Crédito: Divulgação

O médico Diego Dalcamini formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2010. Participou, como voluntário, da organização "Médicos sem fronteiras" fez parte de ações em Moçambique, na África. É criador do Instituto "Fome de Leitura", na comunidade Vila Esperança, em Vila Velha, um bairro de ocupação, que não conta com escolas nem nenhum tipo de infraestrutura. Lá são oferecidas oficinas de dança, violão leitura, todas voltadas a crianças em vulnerabilidade social.

ESPORTE - Patrícia Pereira

Patricia Pereira Crédito: Divulgação

Natural de Cariacica, foi a primeira medalha capixaba na Paralimpíada de Paris, na prova do revezamento 4x50 livre misto. É atleta do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

IMPACTO SOCIAL - Carla Andresa Nascimento da Silva

Carla Andresa Nascimento da Silva Crédito: Divulgação

Moradora de Vila Velha, é casada e tem uma filha. Atua há cerca de 16 anos no Corpo de Bombeiros. Há onze anos passou no concurso para oficial da corporação. É especialista em atendimento pré-hospitalar e se notalizou por divulgar, nas redes sociais, vários vídeos de manobras que salvam vidas.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - Fidellis Zanetti de Castro

Fidellis Zanetti de Castro Crédito: Divulgação

Professor de Matemática do Ifes, orientou estudantes a desenvolverem um aplicativo que identifica, por meio de imagens de biópsia, áreas do corpo humano onde é provável existir um câncer de mama.

MEIO AMBIENTE - Carolina Orlandi Pinto

Carolina Orlandi Pinto Crédito: Divulgação

Capixaba especialista em restauração de rios ganhou o troféu UK River Prize em 2024, na Inglaterra, após coordenar um projeto de recuperação do Rio Rom, no Leste de Londres.

MODA E DESIGN - Iaiá Rocha

Iaiá Rocha Crédito: Divulgação

Fotógrafa e também psicóloga e empreendedora, Iaiá Rocha usa as suas lentes para combater o racismo, aumentar a autoestima e incentivar a representatividade e inclusão de pessoas pretas.

PROJEÇÃO NACIONAL - Chay Suede

Chay Suede Crédito: Divulgação