Camarão flambado na cachaça e maionese de cajá: veja receita

Sugestão refrescante do HZ pode ir à mesa como entrada ou petisco para surpreender nas refeições do fim de semana

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07:00

Camarões-flambados-na-cachaça
Os camarões flambados na cachaça são preparados com casca Crédito: Marca Deline

Você combinaria, em uma mesma receita, camarão, cachaça e cajá? Se não, saiba que a união desse trio de ingredientes pode dar muito certo, resultando em um petisco diferente e cheio de sabor, ideal para surpreender na refeição do fim de semana.  

A sugestão do HZ são os camarões flambados na cachaça, preparados com uma técnica culinária em que a bebida alcoólica é adicionada na panela, criando uma chama que serve para evaporar o álcool, caramelizando o alimento e intensificando seu sabor. Esse termo vem do francês “flamber”, que significa “chamuscar”. 

Curtiu a dica e quer botar a mão na massa? Então, acompanhe as instruções de preparo abaixo, passo a passo.

Camarão flambado na cachaça e maionese de cajá

INGREDIENTES:

  • Camarão:
  • 500g de camarões limpos - com casca mas sem as cabeças
  • Suco e raspas de 1 limão tahiti
  • 3 colheres (sopa) de margarina (20g)
  • 2 dentes de alho picados (6g)
  • 2 colheres (sopa) de cachaça (30ml)
  • 2 colheres (sopa) de coentro picado (8g)
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem as sementes, picada (15g)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Maionese de cajá
  • 100g de polpa de cajá
  • 1 colher (chá) de sal (5g)
  • 2 colheres (sopa) de margarina (20g)
  • 1 dente de alho picado (3g)
  • 1 xícara (chá) de maionese (190g)

MODO DE PREPARO:

  • Camarão:
  1. Tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino a gosto e o suco do limão, reservando as raspas para a finalização.
  2. Aqueça uma frigideira grande e coloque a margarina para derreter. Coloque metade dos camarões, de modo que cada camarão esteja em contato com a frigideira – isso irá garantir que fiquem dourados. Deixe cerca de dois minutos de cada lado, ou até que fiquem dourados.
  3. Repita o processo com a segunda metade de camarões, retire da frigideira e reserve.
  4. Na mesma frigideira, adicione o alho picado, mexendo até que doure. 
  5. Volte os camarões para a frigideira e, com cuidado, coloque a cachaça. Flambe os camarões e, assim que o fogo apagar, retire-os da frigideira, que será usada para preparar o molho.
  6. Finalize os camarões com o coentro, a pimenta dedo-de-moça e as raspas do limão. Reserve.

  • Maionese de cajá:
  1. Na mesma frigideira usada para preparar os camarões, coloque a polpa de cajá e o sal. Deixe que ferva um pouco, para reduzir, enquanto o caldo absorve todos os sabores dos camarões da frigideira.
  2. Acrescente a margarina e o alho picado, mexendo sempre até que reduza um pouco.
  3. Retire do fogo e coloque esse molho de cajá em uma tigela pequena, com a maionese. Mexa bem e sirva com os camarões.

Fonte: Deline. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

