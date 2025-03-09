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Cremoso

Veja receita refrescante de risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano

Massa com formato de grão de arroz mostra versatilidade nessa combinação leve, com sabores cítricos bem equilibrados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Março de 2025 às 08:00

Risoni com camarão, ervilha e limão siciliano
Risoni é uma massa de textura delicada com formato semelhante ao de grão de arroz Crédito: Barilla
Nos dias mais quentes do verão, uma boa pedida pedida são os pratos leves e cheios de frescor. Seja para um almoço descomplicado ao ar livre, um jantar aconchegante com amigos ou até mesmo para surpreender alguém em uma ocasião especial, essa dica do HZ é certeira: risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano.
O risoni, massa que serve de base para a receita abaixo, tem textura delicada e um formato que lembra grão de arroz. Sua combinação com camarões suculentos, com o toque adocicado das ervilhas e com a acidez equilibrada do limão-siciliano resulta em uma experiência gastronômica imperdível. 

Risoni de camarão, ervilha e limão siciliano

Ingredientes:
  • 500g de risoni grano duro 
  • 50ml de creme de leite fresco
  • 1 limão-siciliano
  • 300g de camarões médios limpos
  • 1 colheres de manteiga
  • 200g de ervilha fresca
  • 2 dentes de alho
  • 2,5 litro de caldo de legumes
  • 2 colheres de salsa picada
  • Rendimento: 6 porções
Modo de preparo:
  1. Cozinhe as ervilhas em água fervente, por três minutos. Resfrie em água fria e reserve.
  2. Doure rapidamente os camarões no azeite extravirgem, com sal e pimenta-do-reino preta moída. Reserve.
  3. Na mesma frigideira, adicione o alho e a cebola e deixe refogar até que a cebola fique translúcida.
  4. Junte o risoni à frigideira e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo aos poucos, de concha em concha, mexendo sem parar, até cozinhar a massa.
  5. Desligue o fogo e adicione a manteiga, o creme de leite, as raspas do limão siciliano e um pouco de seu suco. Mexa vigorosamente para dar cremosidade à massa.
  6. Adicione os camarões grelhados e as ervilhas. Mexa bem.
  7. Assim que estiver pronto, sirva imediatamente.
Observação: se o caldo não for suficiente, acrescente um pouco de água para finalizar o cozimento.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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