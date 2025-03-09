Veja receita refrescante de risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano

Nos dias mais quentes do verão, uma boa pedida pedida são os pratos leves e cheios de frescor. Seja para um almoço descomplicado ao ar livre, um jantar aconchegante com amigos ou até mesmo para surpreender alguém em uma ocasião especial, essa dica do HZ é certeira: risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano.
O risoni, massa que serve de base para a receita abaixo, tem textura delicada e um formato que lembra grão de arroz. Sua combinação com camarões suculentos, com o toque adocicado das ervilhas e com a acidez equilibrada do limão-siciliano resulta em uma experiência gastronômica imperdível.
Risoni de camarão, ervilha e limão siciliano
Ingredientes:
- 500g de risoni grano duro
- 50ml de creme de leite fresco
- 1 limão-siciliano
- 300g de camarões médios limpos
- 1 colheres de manteiga
- 200g de ervilha fresca
- 2 dentes de alho
- 2,5 litro de caldo de legumes
- 2 colheres de salsa picada
- Rendimento: 6 porções
Modo de preparo:
- Cozinhe as ervilhas em água fervente, por três minutos. Resfrie em água fria e reserve.
- Doure rapidamente os camarões no azeite extravirgem, com sal e pimenta-do-reino preta moída. Reserve.
- Na mesma frigideira, adicione o alho e a cebola e deixe refogar até que a cebola fique translúcida.
- Junte o risoni à frigideira e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo aos poucos, de concha em concha, mexendo sem parar, até cozinhar a massa.
- Desligue o fogo e adicione a manteiga, o creme de leite, as raspas do limão siciliano e um pouco de seu suco. Mexa vigorosamente para dar cremosidade à massa.
- Adicione os camarões grelhados e as ervilhas. Mexa bem.
- Assim que estiver pronto, sirva imediatamente.
Observação: se o caldo não for suficiente, acrescente um pouco de água para finalizar o cozimento.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.