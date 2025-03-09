Veja receita refrescante de risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano

Risoni é uma massa de textura delicada com formato semelhante ao de grão de arroz Crédito: Barilla

Nos dias mais quentes do verão, uma boa pedida pedida são os pratos leves e cheios de frescor. Seja para um almoço descomplicado ao ar livre, um jantar aconchegante com amigos ou até mesmo para surpreender alguém em uma ocasião especial, essa dica do HZ é certeira: risoni com camarão, ervilha e limão-siciliano.

O risoni, massa que serve de base para a receita abaixo, tem textura delicada e um formato que lembra grão de arroz. Sua combinação com camarões suculentos, com o toque adocicado das ervilhas e com a acidez equilibrada do limão-siciliano resulta em uma experiência gastronômica imperdível.

Risoni de camarão, ervilha e limão siciliano

Ingredientes:

500g de risoni grano duro

50ml de creme de leite fresco



1 limão-siciliano



300g de camarões médios limpos



1 colheres de manteiga



200g de ervilha fresca



2 dentes de alho



2,5 litro de caldo de legumes



2 colheres de salsa picada

Rendimento: 6 porções

Modo de preparo:

Cozinhe as ervilhas em água fervente, por três minutos. Resfrie em água fria e reserve. Doure rapidamente os camarões no azeite extravirgem, com sal e pimenta-do-reino preta moída. Reserve.

Na mesma frigideira, adicione o alho e a cebola e deixe refogar até que a cebola fique translúcida.

Junte o risoni à frigideira e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo aos poucos, de concha em concha, mexendo sem parar, até cozinhar a massa.

Desligue o fogo e adicione a manteiga, o creme de leite, as raspas do limão siciliano e um pouco de seu suco. Mexa vigorosamente para dar cremosidade à massa.

Adicione os camarões grelhados e as ervilhas. Mexa bem.

Assim que estiver pronto, sirva imediatamente.



Observação: se o caldo não for suficiente, acrescente um pouco de água para finalizar o cozimento.