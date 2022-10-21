No Dia do Espumante Brasileiro, veja 7 opções para encher a taça

01

Garibaldi Brut Chardonnay

Elaborado pelo método charmat (quando a segunda fermentação acontece em tanques de aço inox), esse rótulo é uma excelente opção para festas e para o dia a dia. O Brut Chardonnay é estruturado e também cremoso, com aromas de abacaxi e outras frutas cítricas. Frutos do mar e entradinhas como canapés são boas dicas para harmonizar. Quanto: R$ 48,90, no supermercado Perim. (27) 3357-2000.

02

Casa Valduga Arte Elegance Brut

Entre os diversos rótulos da vinícola, referência no mercado brasileiro de vinhos e espumantes, sugiro o Arte Elegance, por seu excelente custo-benefício na taça. O espumante foi elaborado pelo método tradicional (com a segunda fermentação na garrafa) e maturado em caves subterrâneas. Com isso, adquiriu complexidade e elegância. Além da perlage fina e persistente, tem aromas de frutas frescas e tropicais. Nota-se também uma cremosidade que pode harmonizar com molhos leves, queijos e risotos. Quanto: R$ 82,89, no supermercado Carone. (27) 3382-3050.

03

Otto Blanc de Blancs Brut

A Otto é nova no mercado, mas envolve pessoas que entendem muito de vinho. A marca foi lançada para comemorar os 10 anos da adega refinaria que fica em Bento Gonçalves, mas os rótulos fizeram tanto sucesso que acabaram se consolidando. Esse blanc de blancs foi elaborado com Chardonnay, Trebbiano e Riesling. Bastante intenso no nariz, tem um aroma delicioso de pêssego e alguns frutos secos. Na boca, é leve e delicado, com uma acidez gostosa e refrescante. São poucos os exemplares disponíveis para venda, então vale a pena reservar. Quanto: R$ 145, no Empório Vino do Sul. (27) 99629-2848.

04

Ponto Nero Live Celebration Moscatel

O espumante de Moscatel é leve, refrescante e bem fácil de degustar. Combina muito bem com doces como musses, rabanadas e bolos, por ser mais docinho. Há quem ame e quem odeie, mas saiba que esse é um dos estilos de espumante mais consumidos no Brasil. O Ponto Nero é um excelente exemplar. Um vinho jovem e descomplicado que apresenta uma acidez bem viva, que traz um bom equilíbrio com o generoso teor de açúcar. Não esqueça de degustar seu Moscatel sempre bem gelado. Quanto: R$ 68, na Wine Spot Adega. (27) 98868-0166.

05

Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rosé

Todos os espumantes da Família Geisse são elaborados pelo método tradicional, e a Master of Wine britânica Jancis Robinson já a classificou como uma das grandes vinícolas do Novo Mundo. Depois que se prova algum rótulo Geisse fica fácil entender. O Vintage Rosé é feito 100% com a uva Pinot Noir. Ele amadureceu por 12 meses tendo seu líquido em contato com as borras finas, o que o deixou com bom volume e persistência acentuada. Delicioso para um jantar a dois. Quanto: R$ 137,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

06

Fausto Brut Pizzato

A vinícola Pizzato elabora espumantes desde 2006. No início, apenas com uvas do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Esse rótulo, porém, foi feito pelo método tradicional, com uvas da região de Dois Lajeados, na Serra Gaúcha. As cepas, Chardonnay e a Pinot Noir, vêm do vinhedo do Doutor Fausto, por isso a homenagem no rótulo. É um espumante com uma característica que aprecio muito: cheirinho e gosto de brioche. Fácil de agradar. Quanto: R$ 69,98, no supermercado Epa da Reta da Penha. (27) 3227-9737.

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Valmarino Sur Lie