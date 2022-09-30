Tudo o que você precisa saber sobre vinho do Porto

O vinho do Porto talvez seja o vinho mais conhecido do mundo, e também um dos mais antigos. Tem esse nome porque embarcava na cidade do Porto, em Portugal, para abastecer a Inglaterra.

A bebida se enquadra na categoria de vinho fortificado, com um teor alcoólico bem acima do de um vinho tradicional. Esse álcool todo resulta da adição de uma aguardente vínica que interrompe o processo de fermentação e faz com que sobre um açúcar residual da uva.

Só de falar sobre vinho do Porto já fico com água na boca. Ele vai muito bem como um bom aperitivo, antes das refeições, ou depois, com a sobremesa.

O vinho do Porto é um dos mais antigos do mundo Crédito: Shutterstock

A doçura que a bebida deixa no paladar e o sabor fortificado formam uma combinação certeira, boa para acelerar os ânimos e deixar qualquer encontro ainda mais sociável.

Os vinhos do Porto integram uma Denominação de Origem, por isso esse nome está ligado exclusivamente à região do Douro - ou seja: só podem ser chamados de vinho do Porto os que foram elaborados lá.

São cinco as variedades de uvas preferidas para a produção desse estilo de vinho: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Nacional e Tinta Cão.

Os vinhos do Porto mais famosos são o Ruby e o Tawny. O Ruby é mais jovem, com aromas e sabores de frutas vermelhas e ameixas frescas. Já o Tawny traz uma característica de evolução e oxidação, com mais complexidade e sabores ainda de nozes, caramelo e outros frutos secos.

Tais estilos também são chamados de categorias especiais, que se subdividem em categorias específicas. Dá para ir bem longe falando sobre isso, porque o tema é bastante abrangente.

Há também os vinhos do Porto rosés e brancos. Você pode ainda se deparar com alguma garrafa que traga no rótulo o termo "Vintage", que seria o topo da categoria Ruby.

Trata-se de um vinho safrado, com uvas colhidas em um ano específico. Daqueles com potencial para envelhecer longos anos em garrafa, um Porto Vintage pode ser guardado por uns 50 anos, sem erro.

COMO SERVIR UM VINHO DO PORTO

Engana-se quem acha que pode abrir uma garrafa de vinho do Porto e esquecê la aberta na adega por anos. Sua durabilidade não é tão grande como se pensa.

Se for um Porto comum de entrada, Ruby ou Tawny, o recomendado é de oito a dez dias. Se o seu vinho for um Reserva, você pode arriscar aí de três a quatro semanas, no máximo.

Na hora de degustar, não se esqueça de servi-lo gelado. Se fizer isso com ele na temperatura ambiente, com certeza a sensação do álcool aumentará. O ideal é que vá para a taça entre 12ºC e 14ºC.

3 DICAS DE VINHO DO PORTO