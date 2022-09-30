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Entre vinhos

Tudo o que você precisa saber sobre vinho do Porto

Produzida exclusivamente na região do Douro, em Portugal, a bebida fortificada é uma das mais antigas e conhecidas do mundo
Nádia Alcalde

Nádia Alcalde

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 02:00

O vinho do Porto talvez seja o vinho mais conhecido do mundo, e também um dos mais antigos. Tem esse nome porque embarcava na cidade do Porto, em Portugal, para abastecer a Inglaterra.
A bebida se enquadra na categoria de vinho fortificado, com um teor alcoólico bem acima do de um vinho tradicional. Esse álcool todo resulta da adição de uma aguardente vínica que interrompe o processo de fermentação e faz com que sobre um açúcar residual da uva.
Só de falar sobre vinho do Porto já fico com água na boca. Ele vai muito bem como um bom aperitivo, antes das refeições, ou depois, com a sobremesa.
Vinho do Porto
O vinho do Porto é um dos mais antigos do mundo Crédito: Shutterstock
A doçura que a bebida deixa no paladar e o sabor fortificado formam uma combinação certeira, boa para acelerar os ânimos e deixar qualquer encontro ainda mais sociável.
Os vinhos do Porto integram uma Denominação de Origem, por isso esse nome está ligado exclusivamente à região do Douro - ou seja: só podem ser chamados de vinho do Porto os que foram elaborados lá.
São cinco as variedades de uvas preferidas para a produção desse estilo de vinho: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Nacional e Tinta Cão.
Os vinhos do Porto mais famosos são o Ruby e o Tawny. O Ruby é mais jovem, com aromas e sabores de frutas vermelhas e ameixas frescas. Já o Tawny traz uma característica de evolução e oxidação, com mais complexidade e sabores ainda de nozes, caramelo e outros frutos secos.
Tais estilos também são chamados de categorias especiais, que se subdividem em categorias específicas. Dá para ir bem longe falando sobre isso, porque o tema é bastante abrangente.
Há também os vinhos do Porto rosés e brancos. Você pode ainda se deparar com alguma garrafa que traga no rótulo o termo "Vintage", que seria o topo da categoria Ruby.
Trata-se de um vinho safrado, com uvas colhidas em um ano específico. Daqueles com potencial para envelhecer longos anos em garrafa, um Porto Vintage pode ser guardado por uns 50 anos, sem erro.

COMO SERVIR UM VINHO DO PORTO

Engana-se quem acha que pode abrir uma garrafa de vinho do Porto e esquecê la aberta na adega por anos. Sua durabilidade não é tão grande como se pensa.
Se for um Porto comum de entrada, Ruby ou Tawny, o recomendado é de oito a dez dias. Se o seu vinho for um Reserva, você pode arriscar aí de três a quatro semanas, no máximo.
Na hora de degustar, não se esqueça de servi-lo gelado. Se fizer isso com ele na temperatura ambiente, com certeza a sensação do álcool aumentará. O ideal é que vá para a taça entre 12ºC e 14ºC.

3 DICAS DE VINHO DO PORTO 

01

Porto Intermares Ruby

Esse exemplar é produzido pela Cave Messias, que fica 100km a leste da cidade do Porto, e amadurece em toneis de carvalho por um breve período antes de ser engarrafado. No nariz, traz aromas de frutas vermelhas e algumas notas florais. Já na boca, mostra-se delicado, com doçura equilibrada e final agradável. É ideal para acompanhar sobremesas à base de chocolate. A graduação alcoólica é de 20%. Quanto: R$ 121, na Adega EPA Reta da Penha. (27) 3227-9737.

02

Quinta da Romaneira Fine Tawny

O vinho é elaborado com uvas Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca cuidadosamente selecionadas nas vinhas da famosa Quinta da Romaneira. O vinho, que amadureceu 50% em tonéis de carvalho e 50% em cubas de aço inox, traz aromas mais complexos, como o de frutas em compota e um toque de especiarias. É um vinho fácil de agradar e também de harmonizar. Queijos fortes, amêndoas e até mesmo carnes de panela com molhos combinam bem aqui. Quanto: R$ 199,80, no Carone. (27) 3382-3050.

03

Sandeman Porto LBV - Late Bottled Vintage

O LBV é feito em anos com muita qualidade safra, o rótulo sugerido é 2009 e o Sandeman é um ícone da história do vinho do Porto como uma das vinícolas mais antigas do mundo, criada em 1790. Eles possuem muita propriedade no assunto, tanto que apresenta um vinho ímpar, bastante concentrado e estruturado, com fruta madura, madeira bem integrada e taninos muito finos. É um vinho profundo e cheio de sutilezas que envolvem a degustação desde o primeiro gole. Sugiro apreciar sem nenhuma refeição, vale a meditação da experiência que esse vinho pode proporcionar. À venda na adega Meu Sommelier (preço sob consulta) (27) 2142-1482.

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