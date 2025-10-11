Prêmio de R$ 10 mil

Reality de culinária da TV Gazeta abre inscrições; veja como participar

No Programa Que Apetite!, cozinha itinerante vai revelar talentos e sabores em uma gincana pelos principais pólos gastronômicos do ES

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 09:00

Reality culinário Que Apetite! vai estrear na tela da TV Gazeta Crédito: Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta

Seus pratos fazem tanto sucesso que a família ou os amigos já lhe sugeriram fazer algo além de cozinhar em casa? Se a resposta é sim, aqui vai uma dica: vem aí o programa Que Apetite!, primeiro reality show culinário da TV Gazeta. As inscrições para participar já estão abertas!

A competição vai acontecer em uma cozinha itinerante, que passará por alguns dos principais pólos gastronômicos do Espírito Santo. É uma oportunidade para cozinheiros amadores mostrarem seu tempero em uma gincana divertida e saborosa.

Quem vencer a disputa vai ganhar o título de “Melhor Cozinheiro Itinerante do ES” e um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil. As inscrições ficam abertas até as 23h59 da próxima sexta-feira, 17 de outubro.

Instruções para se inscrever

As vagas para a primeira temporada do Que Apetite!, que será apresentado por Joana Borges e Kaique Dias, são limitadas, e a participação dos interessados só será confirmada após a conclusão do processo seletivo.

Para fazer sua inscrição, você terá que preencher o formulário online (clicando no link que está no início da matéria) e por meio dele enviar um vídeo de no máximo 3 minutos se apresentando, contando sua história com a culinária e demonstrando sua melhor receita de prato.

Kaique Dias e Joana Borges, apresentadores do reality Que Apetite!, da TV Gazeta Crédito: Carlos Palito

Dica importante: ao gravar o vídeo, procure por um local bem iluminado, posicione o celular na horizontal (deitado) e garanta um áudio de qualidade. O programa será exibido na tela da TV Gazeta.

Atenção ⚠️ Antes de confirmar sua inscrição, lembre-se de ler o Regulamento e o Termo de Consentimento

Se você for um dos participantes pré-selecionados, a produção do programa vai entrar em contato para seguir com o processo seletivo. Então, mostre toda a sua desenvoltura, capriche no sabor e boa sorte!

