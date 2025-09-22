Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00
O tilintar do círculo de metal usado por vendedores de quebra-queixo para sinalizar sua passagem pelas ruas de Vitória desperta em muita gente o desejo pelo doce. Entre os apreciadores que não resistem a essa iguaria muito tradicional no Espírito Santo, feita com coco, açúcar e sucos de frutas cítricas, está a confeiteira Flávia Gama, fundadora de uma das docerias mais famosas do Estado, a Chocolateria Brasil.
Nascida na Capital, a chef foi convidada por HZ para criar uma sobremesa em homenagem à cidade, e propôs uma releitura: o brigadeiro cremoso de quebra-queixo. A doçura compõe a série especial Ilha de Sabores, que celebra o aniversário de 474 anos de Vitória com receitas inéditas de chefs locais renomados, como Juarez Campos e Júlia Faria.
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita de Flávia Gama:
Por Flávia Gama, chef da Chocolateria Brasil, em Vitória
