Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Veja vídeo com o passo a passo da receita inspirada em um dos doces mais amados pelos moradores da capital capixaba

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00

Doce produzido pela chef Flávia Gama
O quebra-queixo é um dos doces favoritos da confeiteira Flávia Gama Crédito: Vitor Jubini

O tilintar do círculo de metal usado por vendedores de quebra-queixo para sinalizar sua passagem pelas ruas de Vitória desperta em muita gente o desejo pelo doce. Entre os apreciadores que não resistem a essa iguaria muito tradicional no Espírito Santo, feita com coco, açúcar e sucos de frutas cítricas, está a confeiteira Flávia Gama, fundadora de uma das docerias mais famosas do Estado, a Chocolateria Brasil. 

Nascida na Capital, a chef foi convidada por HZ para criar uma sobremesa em homenagem à cidade, e propôs uma releitura: o brigadeiro cremoso de quebra-queixo. A doçura compõe a série especial Ilha de Sabores, que celebra o aniversário de 474 anos de Vitória com receitas inéditas de chefs locais renomados, como Juarez Campos e Júlia Faria

Assista ao vídeo com o passo a passo da receita de Flávia Gama:

O som que anuncia a passagem do vendedor de quebra-queixo pelas ruas de Vitória serviu de inspiração para uma sobremesa da chef Flávia Gama no aniversário da cidad

Brigadeiro cremoso de quebra-queixo

Por Flávia Gama, chef da Chocolateria Brasil, em Vitória 

Doce produzido pela chef Flávia Gama
A sobremesa é composta por brigadeiro cremoso de coco e caramelo com toque cítrico Crédito: Vitor Jubini

  • INGREDIENTES DO BRIGADEIRO CREMOSO:
  • 1 lata de leite condensado
  • 200g de creme de leite UHT
  • 60g de coco ralado
  • 50g de chocolate branco (opcional)
Quebra-queixo produzido no ES por Renato Guimarães Santana
O quebra-queixo serviu de inspiração para a sobremesa em homenagem à Capital Crédito: Fernando Madeira

  • MODO DE PREPARO:
  1. Leve todos os ingredientes ao fogo médio, mexendo sempre para não queimar o fundo.
  2. Quando chegar ao ponto de brigadeiro cremoso, despeje em um prato para esfriar.

  • INGREDIENTES DO CARAMELO DE COCO: 
  • 250g de açúcar
  • 100ml de água (você pode substituir por suco de maracujá)
  • 250g de coco ralado (em flocos fica melhor)

  • MODO DE PREPARO:
  1. Faça um caramelo com o açúcar e a água (o ponto ideal é quando calda fica com cor de guaraná).
  2. Adicione o coco ralado e misture bem até envolver tudo. Reserve.
  3. Monte a sobremesa colocando o brigadeiro cremoso de coco por baixo e acrescentando, por cima, o caramelo de coco.

