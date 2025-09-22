Ilha de Sabores

Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Veja vídeo com o passo a passo da receita inspirada em um dos doces mais amados pelos moradores da capital capixaba

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00

O quebra-queixo é um dos doces favoritos da confeiteira Flávia Gama Crédito: Vitor Jubini

O tilintar do círculo de metal usado por vendedores de quebra-queixo para sinalizar sua passagem pelas ruas de Vitória desperta em muita gente o desejo pelo doce. Entre os apreciadores que não resistem a essa iguaria muito tradicional no Espírito Santo, feita com coco, açúcar e sucos de frutas cítricas, está a confeiteira Flávia Gama, fundadora de uma das docerias mais famosas do Estado, a Chocolateria Brasil.

Nascida na Capital, a chef foi convidada por HZ para criar uma sobremesa em homenagem à cidade, e propôs uma releitura: o brigadeiro cremoso de quebra-queixo. A doçura compõe a série especial Ilha de Sabores, que celebra o aniversário de 474 anos de Vitória com receitas inéditas de chefs locais renomados, como Juarez Campos e Júlia Faria.

Brigadeiro cremoso de quebra-queixo

Por Flávia Gama, chef da Chocolateria Brasil, em Vitória

A sobremesa é composta por brigadeiro cremoso de coco e caramelo com toque cítrico Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES DO BRIGADEIRO CREMOSO:

1 lata de leite condensado

200g de creme de leite UHT



60g de coco ralado



50g de chocolate branco (opcional)

O quebra-queixo serviu de inspiração para a sobremesa em homenagem à Capital Crédito: Fernando Madeira

MODO DE PREPARO: Leve todos os ingredientes ao fogo médio, mexendo sempre para não queimar o fundo. Quando chegar ao ponto de brigadeiro cremoso, despeje em um prato para esfriar.

INGREDIENTES DO CARAMELO DE COCO:

250g de açúcar



100ml de água (você pode substituir por suco de maracujá)



250g de coco ralado (em flocos fica melhor)

MODO DE PREPARO: Faça um caramelo com o açúcar e a água (o ponto ideal é quando calda fica com cor de guaraná). Adicione o coco ralado e misture bem até envolver tudo. Reserve.

Monte a sobremesa colocando o brigadeiro cremoso de coco por baixo e acrescentando, por cima, o caramelo de coco.



