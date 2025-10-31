Cervejaria com churrasco na parrilla abre as portas em Vila Velha

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:44
O Parque das Castanheiras, que concentra alguns dos bares e restaurantes mais badalados em Vila Velha, acaba de ganhar um point dedicado à cerveja artesanal capixaba e ao churrasco na parrilla: a Cervejaria Bigstep, inaugurada nesta semana.
No espaço, os cervejeiros vão encontrar 10 estilos de chope fabricados pela marca canela-verde, em estilos como Pilsen, Session Hazy IPA, APA, Red Ale e Witbier com Tangerina (produzida em collab com a banda Macucos). Os preços partem de R$ 11,90 (300ml) e também há opções de drinque e vinho.
A cozinha traz uma parceria com a Vila BBQ, que conta com uma unidade em Jardim Camburi mas é de origem vilavelhense como a Bigstep. Fraldinha, picanha, ancho, filé mignon, sobrecoxa de frango e copa lombo estão entre os cortes preparados na brasa, que ganham a companhia de farofa, vinagrete e guarnições variadas de acordo com o pedido.
Entre os destaques do cardápio para petiscar estão os croquetes de costela bovina defumada (R$ 45/quatro unidades), as fritas com cupim desfiado (R$ 65) e o torresmo especial da casa, defumado e frito, servido com chimichurri (R$ 42).
Uma opção de prato é o parmegiana de filé mignon, com molho de tomate caseiro e gratinado com queijo, acompanhado por purê de batata ou fritas e arroz (R$ 70/individual ou R$ 130 para dois). Na seção de churrasco, as atenções se voltam para os combos, que contém em média 350g de carne cada um + guarnições.
A nova cervejaria das Castanheiras tem área kids e tem um espaço para venda de cervejas em garrafa e acessórios da Bigstep, que conta também com uma loja no Hortomercado, na Enseada do Suá, em Vitória. O funcionamento é de terça a quinta, das 18h às 23h30; sexta, das 17h à meia-noite; sábado e domingo, das 11h à meia-noite. Rua Rio Branco, 147, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. Mais informações: @cervejariabigstep.
O restaurante Kairū, na Prainha, em Vila Velha, promove no próximo dia 13/11 a segunda edição do Kairūcada, evento em que a casa comandada recebe chefs convidados para preparar um menu especial - os primeiros foram Cadu Evangelisti (Broca/SP), Leonardo Abreu (@leeooabreu) e Mohamad Hindi (@mohindi), em setembro.
Desta vez, os participantes são chefs que estão à frente de casas capixabas, tanto da Grande Vitória como do interior: Luiz Felipe Torezani (GolBurger), Gabriel Bordoni (Tatá), Maélisson Santiago (Major Forest), Caio Maia (Banzai Dekki), Ayres Fonseca (Odara), Dantas (Unagi), André Rosalém (Dézo), Fabrício Eller (Casebre do Jack), Bruno Pizzin (King Kone), Clara e Lorran (Fuscafé) e Wellington Santos (Pastry & Choc.).
"Os chefs vão cozinhar em duplas. Vai ser uma oportunidade legal de termos restaurantes de várias partes do ES reunidos no Kairū, e mais legal ainda ter dois lugares pensando em um prato juntos", comenta o anfitrião, Igor Trarbach. Mais informações: @kairurest.
Festival de churrasco em Jardim Camburi
Em Jardim Camburi, o Coronel Picanha recebe neste sábado (1), a partir do meio-dia, o influenciador digital Ricardo Corbucci (Corbucci Eats), famoso por ingerir grandes quantidades de comida em vídeos publicados nas redes sociais. O desafio do convidado será dar conta de 5kg de churrasco e guarnições, e essa ação faz parte do Churras Fest, que a casa realiza de segunda a sexta, das 17h à 0h; aos sábados, das 12h às 16h, e aos domingos, das 16h às 22h. O festival conta com uma seleção de quatro pratos promocionais, que custam R$ 99,90 cada um e servem até três pessoas. Uma das opções é a Picanha Resenha (500g de carne, tropeiro e fritas), e há também pedidas com frango, costela e ancho. Mais informações: @coronelpicanha.
