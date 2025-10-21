ES Restaurant Week traz menus a partir de R$ 74 com homenagem à Itália

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:10
Uma volta pela Itália por meio da rica e influente culinária daquele país é tema da 24ª Espírito Santo Restaurant Week. O evento gastronômico acontecerá pela segunda vez este ano - a primeira foi realizada em março - em 52 endereços da Grande Vitória, com cardápios promocionais a partir de R$ 74 por pessoa.
De 23 de outubro a 23 de novembro, os restaurantes participantes servirão menus completos e inéditos, compostos por entrada, prato principal e sobremesa. Os valores são fixos e contemplam três modalidades de acordo com o preço:
Na lista abaixo, você confere uma seleção com 10 restaurantes que prometem se destacar nesta temporada. Confira!
Tempero asiático
Banzai Dekki - Jantar (R$ 115): Dumpling in Brodo (massa semelhante a cappelletti, recheada, com caldo de frango e funghi seco) ou onigiri de atum com molho tonatto (entrada); Bolonhesa com kimchi (massa de rámen com ragu bolonhesa, conserva coreana picante, óleo chilli, cebolinha e grana padano) ou lombo suíno empanado, maionese de batata, salada de legumes e molho tonkatsu (principal); Tiramisù ou musse de chocolate branco com matcha e calda de morango fresco (sobremesa). Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki. FOTO: Pedro Melo
Barriguinha apetitosa
La Dolina e La Dolina Horno - Jantar (R$ 74): Rosbife Angus fatiado, molho huancaina e picles da casa ou Croquete de presunto de Parma acompanhado por maionese de páprica (entrada); Vazio Black Angus, batatas assadas, cogumelos na brasa e molho cítrico ou Barriguinha suína braseada (foto), purê de milho e farofa de amêndoas (principal); Folhado crocante com creme de gergelim e calda de caramelo ou Curd de limão siciliano, crocante de baunilha e suspiro defumado (sobremesa). Vitória: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República. Vila Velha: Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa. Mais informações: @ladolina. FOTO: Acervo/LaDolina
Ravióli suculento
Cantina La Rústica - Jantar (R$ 95): carpaccio tradicional ou creme rústico de ervilhas frescas com cogumelos/bacon crocante ou croqueta de linguiça da roça (entrada); fettuccine com bisque de camarão, camarões salteados e fonduta ou nhoque de batata com ragu de linguiça da roça ou risoto com banana-da-terra frita, tiras de filé mignon ao molho demi-glace e queijo coalho ou ravióli com muçarela de búfala e manjericão ao molho pomodoro (principal); tiramisù ou torta cremosa com doce de leite, fatias de banana e chantili (sobremesa). Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: Ciro Trigo
Arroz com frutos do mar
Odara Pão e Café - Almoço (R$ 95): berinjela empanada e frita com farinha panko, creme cacio e pepe de grana padano e tomate confit ou nhoque de banana-da-terra com ragu genovese de cupim e maionese de limão (entrada); arroz puxado no caldo de frutos do mar, camarão, polvo e linguiça defumada, finalizado com pangrattato, aioli e ervas aromáticas, ou Short rib braseado com vinho tinto e sofritto, servido com polenta cremosa de milho vermelho e queijo artesanal, finalizado com cebola crispy (principal); entremet de limão com manjericão ou tiramichoux (sobremesa). Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @odarapaoecafe.
Com vista para o canal
Major Forest Al Mare - Almoço (R$ 95): Suppli al telefono de siri e queijo meia cura do Serro, maionese trufada e pimenta preta ou Tomate italiano assado, creme de ricota e crocante de pão (entrada); ancho suíno grelhado com purê de milho, brócolis na brasa, glace de porco, farofa de pangrattato e torresmo ou Peixe do dia alla piastra com risoto alla puttanesca e gremolata de laranja Bahia ou Risoto de funghi com mix de cogumelos grelhados, baby beef angus e molho roti (principal); Babá ao rum com panna cotta de cacau e merengue de café ou musse de tiramisù com biscuit cuillère de café (sobremesa). Jantar (R$ 115): opções de entrada e sobremesa iguais às do almoço; Rigatoni alla vodka com mix de frutos do mar, stracciatella e azeite de manjericão ou nhoque de banana com bisque de carabineiro, camarão grelhado e farofinha de pão e aliche ou Risoto de parmesão e alho-poró, flank steak alla piastra, cebola dourada e folhas baby (principal). Rua Thereza Zanoni Caser, 155, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @majorforestalmare. FOTO: Pablo Gonçalves
Bistrô em Jardim Camburi
Empório Fonseca - Almoço (R$ 95): pastel de atum, aioli de alho assado ou bruschetta de steak tartar (entrada); escalope de filé au poivre, batata rústica e brócolis ao alho ou risoni com camarões, linguiça artesanal e molho bisque (principal); crumble, creme de coco e curd de maracujá ou musse de cream cheese com geleia de uva da casa (sobremesa). Jantar (R$ 115): croqueta de pato com aioli defumado ou crudo de peixe branco com vinagrete de maçã verde (entrada); arroz caldoso de cupim ou ravióli de limão siciliano em manteiga de sálvia, peixe branco grelhado e espuma de coentro (principal); musse de chocolate branco, compota de morango e suspiro ou pâte a choux com cremoso de café e calda de chocolate (sobremesa). Av. Raul Oliveira Neves, 120, Lojas 13, 14 e 15, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @emporiofonseca.vix.
Espaguete à brasileira
Daju Bistrô - Almoço (R$ 95): Mix de folhas com muçarela de búfala, tomate cereja, balsâmico e nuvem de parmesão sobre pão italiano ou Arancini de linguiça toscana, queijo minas, gremolata de maxixe (entrada); costela prensada ao molho com risoni de tomate assado, creme de ricota e pesto de ora-pró-nobis ou lasanha de camarão ou espaguete ao creme de milho com cogumelos e castanhas (principal); panna cotta de coco queimado com abacaxi, mel e telha de suspiro ou torta gelada de tiramisù, chantili e amarena (sobremesa). Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Acervo/Daju
Almoço badalado
GolBurger - Almoço (R$ 95): Arancini 4 queijos, copa e mel ou panini de mortadela com pistache (entrada); risoni, cogumelos e filé ou fettuccine alfredo com crudo de atum (principal); musse de chocolate branco, frutas vermelhas e pistache ou bolo molhado de Nutella (sobremesa). Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @golburger. FOTO: Acervo/GolBurger
Sabores uruguaios
Fuego Uruguaio Bodegón - Jantar (R$ 115): bruschetta de cordeiro uruguaio ao vinho Tannat com base de tomatinhos cereja, finalizado com chimichurri ou Molleja com limão no pão com chimichurri, tomate cereja e rúcula (entrada); ossobuco de vitela ao vinho Tannat com polenta cremosa ou Prime Steak de vitela com nhoques na manteiga e sálvia (principal); panqueca de maçã flambada no vermute, caramelo líquido e gelato ou flan caseiro com doce de leite uruguaio (sobremesa). Rua Wellington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon
Opção em Jardim da Penha
Noz Comida Afetiva - Almoço (R$ 95): carpaccio de beterraba assada com vinagrete de pera, gorgonzola, amêndoas e folhas baby ou pastel "tombo da polenta" (recheado de ragu de linguiça artesanal e frango) com aioli (entrada); lasanha de cupim ou talharim Mar e Terra (com camarões grelhados, mix de cogumelos shimeji e paris e molho bisque) (principal); picolé de tiramisù ou torrone caseiro de amêndoas, amendoim, passas e limão siciliano ou café expresso (sobremesa). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
Confira a lista completa com todos os cardápios da edição e mais detalhes sobre os restaurantes na página oficial da ES Restaurant Week.
24ª ES RESTAURANTE WEEK - "UMA VOLTA PELA ITÁLIA"
Quando: de 23 de outubro a 23 de novembro de 2025
Quanto: a partir de R$ 74 por pessoa (entrada + prato + sobremesa)
Onde: 52 restaurantes de Vitória e Vila Velha
Rede social: @restaurantweekbrasil.
