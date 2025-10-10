Sabor capixaba

Restaurante de Vitória é eleito o melhor self-service a quilo do ES

Grande campeão do concurso O Quilo é Nosso na etapa capixaba fica em Bento Ferreira e levou prêmio por receita com tilápia

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:43

Tilápia do Espírito Santo: receita rendeu o primeiro lugar do concurso ao Mister Cook Crédito: Cloves Louzada

O restaurante Mister Cook, de Vitória, foi o grande campeão do concurso O Quilo é Nosso, realizado pelo Sindbares/Abrasel para eleger o melhor restaurante self-service a quilo no Espírito Santo. O campeão conquistou esse título com uma receita de tilápia assada acompanhada por molho de tomates e ervas e finalizado com chips de coco.

Na prova que rendeu o primeiro lugar ao Mister Cook, três casas finalistas prepararam seus pratos ao vivo na Cozinha do Senac Beira Mar, na Capital.

O segundo colocado na disputa foi o Bom Apetite, de Cachoeiro de Itapemirim, com um nhoque de banana-da-terra com requeijão e molho de camarão, e o terceiro lugar ficou com o Kalifas, de Guriri, em São Mateus, representado por uma torta de bacalhau.

Odimar Nascimento e Helio da Silva, do Mister Cook, e Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares Crédito: Cloves Louzada

Seis jurados ficaram responsáveis por degustar e decidir quem seria o vencedor: a chef Regina Maris (Regina Maris Bar e Restaurante); o chef Juarez Campos (Oriundi e Casa do Chef); o chef Emerson, do Ilha Buffet; Mariana Pedroni, instrutora do Senac; e a chef Maria Lúcia Frisso Montarroyos, proprietária do restaurante Nona Lu, o campeão da última edição do concurso.

O chef ganhador do concurso, Helio da Silva, do Mister Cook, revela que se inspirou na cultura capixaba para criar o prato campeão, Tilápia do Espírito Santo. “Minha inspiração surgiu do desejo de valorizar a nossa culinária, que é rica e reconhecida mundialmente. A tradicional moqueca capixaba ganhou uma nova apresentação, não para mudar o que já é perfeito, mas para acrescentar um toque de sabor e criatividade”, disse.

Sobre a competição

Na etapa estadual, o concurso O Quilo é Nosso contou com restaurantes de todo o Espírito Santo, e da final participaram estabelecimentos de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. O concurso é realizado em três etapas: regional, estadual e nacional.

Na primeira etapa, disputaram o título 14 restaurantes de todo o Estado. Após avaliação do júri técnico e seleção por voto popular, três finalistas seguiram para a etapa estadual, e o ganhador nessa fase, o Mister Cook, agora vai disputar a grande final em São Paulo, durante o evento Mesa São Paulo, nos dias 29 e 30 de outubro.

