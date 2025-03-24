Conheça menus do ES Restaurant Week, a partir de R$ 54,90 por pessoa

Começa na próxima quinta-feira, 27 de março, mais um Espírito Santo Restaurant Week. A 23ª edição do evento gastronômico acontece até 27 de abril em 45 restaurantes (56 incluindo filiais) da Grande Vitória.
Durante os 30 dias do festival, as casas participantes, localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, terão à venda menus de entrada + prato principal + sobremesa por valores promocionais.
As especialidades são variadas e incluem desde parrilha até cozinha contemporânea. O preço fixo do menu completo (sem bebidas e taxa de serviço) varia de R$ 54,90 a R$ 109 por pessoa, em três modalidades:
- MENU CONVENCIONAL - Almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 por pessoa
- MENU PLUS - Almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 por pessoa
- MENU PREMIUM - Almoço a R$ 89 e jantar a R$ 109 por pessoa.
Na lista abaixo, sugerimos 12 opções que prometem virar destaque nesta temporada do RW. Confira!
*As informações estão sujeitas a alterações de última hora e são de responsabilidade das casas participantes
12 menus para provar no 23º ES Restaurant Week
1
Tempero asiático
Banzai Dekki (Menu Premium) - Jantar: Dumpling de camarão (massa oriental recheada com camarão, molho de chilli e ponzu) ou Croquete de porco e kimchi (entrada); Pescado do dia com molho de amendoim e arroz cremoso de coco ou Curry de milho com frango grelhado e cogumelos salteados (prato principal); Sonho de yuzu ou Creme de baunilha e morangos marinados (sobremesa). Abre de terça a domingo. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki. FOTO: Pedro Melo
2
Baião repaginado
GolBurger & Cozinha (Menu Premium) - Almoço: Arancini Capixaba (bolinho de risoto de moqueca de camarão com catupiry e aioli de coentro) ou Toast de carpaccio (entrada); Baião de dois com filé mignon de sol, roti de melaço e mandioca frita (foto) ou Fettuccine ao molho de limão siciliano, camarões empanados, brócolis tostados, pó de socol e parmesão (prato principal); Bolo de chocolate com calda quente de brigadeiro ou Minibolo de pavlova (sobremesa). A casa participa do RW apenas no almoço, de terça a domingo. Endereços: Praia do Canto, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @golburger. FOTO: GolBurger/Acervo
3
Sabores do Brasil
Daju Cozinha Afetiva (Menu Premium) - Almoço: Tartar de pupunha com folhas e camarão maluco ou Acarajé de abóbora com vatapá de banana-da-terra, carne seca desfiada e molho picante (entrada); Fraldinha grelhada, aioli de pão de alho e tropeiro de grão-de-bico ou Filé de peixe à milanesa com molho de coco e açafrão e salsa de tangerina (foto) ou Fideuá de cogumelos (prato principal); Rabanada com doce de leite e chantili de queijo minas ou Manjar cremoso com calda de catuaba e xerém de castanha-de-caju (sobremesa). Abre de terça a domingo. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, lojas 14/15, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Bruno Coelho
4
Cantinho aconchegante
La Rústica Cantina (Menu Plus) - Jantar: cogumelos Paris recheados com gorgonzola e tomate seco, gratinados, ou Steak tartare ou Gravlax de salmão com sour cream (entrada); Camarões ao limão siciliano e rúcula com risoto de tomate seco (foto) ou Rondelli recheado com ricota, espinafre e nozes ou Nhoque de batata-baroa com linguiça toscana ou Espaguete cacio e pepe com iscas de filé mignon (prato principal); Sinfonia di Cioccolato ou Torta de maçã com chantili (sobremesa). Participa do RW apenas no jantar, de terça a sábado. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, loja 3, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: La Rústica/Acervo
5
Jantar argentino
La Dolina e La Dolina Horno (Menu Plus) - Jantar: Kafta de fraldinha, coalhada caseira e molho gremolata ou Tiradito de bife de chorizo Angus, molho ponzu e maionese especial (entrada); Bife de vazio na brasa, mil-folhas de batata e creme de parmesão ou Cupim ao disco de arado com pappardelle com molho de tomate pelado (prato principal); Crocante de amêndoas, creme de café e doce de leite ou Abacaxi na brasa, creme diplomata e hortelã (sobremesa). Abre de terça a domingo. Endereços: Bairro República, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @ladolina.
6
Grelhados na parrilha
Esquina 25 (Menu Premium) - Almoço: Choripán ou Pancetta crocante com catchup de goiabada e picles de cebola roxa (entrada); Parmegiana de frango com purê de raízes ou Chorizo grelhado com arroz com brócolis e farofa de ovos (prato principal); Pudim de leite ou Abacaxi grelhado com chantili de doce de leite (sobremesa). Jantar: Choripán ou Pancetta crocante com catchup de goiabada e picles de cebola roxa (entrada); Chorizo grelhado com mil-folhas de batata e molho poivre (foto) ou Peixe na brasa com purê de banana-da-terra e palmito assado (prato principal); Pudim de leite ou Abacaxi grelhado com chantilli de doce de leite (sobremesa). Abre para almoço de terça a domingo e para jantar de terça a sábado. Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @esquina25parrilla. FOTO: Pedro Melo
7
Lagosta gratinada
Marinato Cucina (Menu Premium) - Jantar: Bruschetta Caprese ou Polenta cremosa com ragu de polvo (entrada); Lagosta gratinada servida com espaguete ao molho de camarão, tomate-cereja e pesto ou Bife de chorizo Angus com risoto de alho-poró, açafrão e queijo grana padano (prato principal); Mil-folhas com creme ao limão siciliano ou Semifreddo de nata com calda de frutas vermelhas (sobremesa). A casa participa do RW apenas no jantar, de terça a sábado. Av. Aquino Araújo, 185, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. Mais informações: @marinatocucina. FOTO: Marinato/Acervo
8
Tiramisù de sobremesa
Terrafé (Menu Plus) - Almoço: Abóbora assada com melado de cana, gorgonzola e nozes tostadas ou Minissalada de rigatoni ao pesto (entrada); Picadinho ao molho de café com arroz e farofa de panko ou Penne gratinado ao molho de tomate com ragu de carne ou Bobó de camarão servido com arroz branco (prato principal); Sorvete de café, crumble de chocolate e calda de caramelo ou Tiramisù no prato (foto), finalizado na mesa (sobremesa). A casa participa do RW apenas no almoço, de segunda a sábado, em sua loja-conceito. Av. Rio Branco, 1124, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @terrafecafeteria. FOTO: Terrafé/Acervo
9
Almoço e jantar
Feirantino Bistrô (Menu Premium) - Almoço: Croquete de pancetta ou Caprese da casa (entrada); Lasanha de carne de panela (foto) ou Penne gratinado na fonduta e vinho branco, noz-moscada e camarões flambados no conhaque (prato principal) ou Salada de rúcula com parmesão, rotie da casa, e pesto (prato principal); Folhado de maçã e sorvete ou Pavlova de tangerina e creme de baunilha (sobremesa). Jantar: Croquete de pancetta ou Caprese da casa (entrada); Lasanha de carne de panela ou Risoto de camarões emulsionado com espumante rosé, tomate concassê, raspas de limão e coentro ou Salada de rúcula com parmesão, rotie da casa e pesto (prato principal); Folhado de maçã e sorvete ou Pavlova de tangerina e creme de baunilha (sobremesa). Abre para almoço todos os dias e para jantar de quinta a sábado. Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. Mais informações: @feirantinobistro. FOTO: Rafael Maciel
10
Paisagem praiana
Clericot Café (Menu Premium) - Almoço: Empanada de peixe ou Empanada de carne (entrada); Arroz de marisco ou Bowl de frango ao molho teriyaki (foto), com avocado, tomate confit, croûtons, brócolis e cebola roxa (prato principal); Affogatto de pistache ou Panqueca de banana com caramelo e sorvete (sobremesa). A casa participa do RW apenas no almoço, de segunda a sexta. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @clericotcafe. FOTO: Ciro Trigo
11
Cozinha contemporânea
Empório Fonseca (Menu Premium) - Almoço: Bolo de fubá com carne de panela, aioli e picles de cebola ou Massa de sonho frita com atum confitado e parmesão (entrada); Arroz caldoso de siri com aioli de pimenta-de-cheiro, farofa de alho e brócolis ou Cupim ao seu molho com purê de batata, mix de folhas ao vinagrete e farofa de alho (prato principal); Tartelete de chocolate ou Panna cotta com geleia de laranja (sobremesa). Jantar: Bolo de fubá com carne de panela, aioli e picles de cebola ou Massa de sonho frita com atum confitado e parmesão (entrada); Mac'n' cheese com croquete de camarão ou Costelinha ao barbecue de tamarindo com risoto de canjiquinha (prato principal); Tartelete de chocolate ou Panna cotta com geleia de laranja (sobremesa). A casa participa do RW no almoço e no jantar apenas de terça a sexta. Rua Raul de Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @emporiofonseca.
12
Inspiração mediterrânea
Eliah (Menu Premium) - Almoço: Croquete de cebola queimada com molho romesco ou Salada de carpaccio asiático (entrada); Peixe grelhado com molho de ervas, brócolis tostado com molho de gergelim defumado e purê de abóbora assada ou Baby beef com redução de carne com cebola acompanhado de polenta frita e molho cacio e pepe (prato principal); Tiramisù de limão ou musse de chocolate branco e pipoca com calda toffee salgada (sobremesa). A casa participa do RW apenas no almoço, de terça a sexta. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @eliahrestaurante.
Menu convencional:
- Alambique - Parque das Castanheiras, Vila Velha.
Menu Plus:
- A Oca - Centro, Vitória.
- By Rock Steakhouse - Praia do Canto, Vitória.
- Johnny Rockets - Shopping Vitória, em Vitória, e Shopping Moxuara, em Cariacica.
- Kinsu Sushi Bar - Shopping Vitória, em Vitória.
- Major Forest Al Mare - Pontal de Camburi, Vitória.
- Repique Samba Lounge - Calçadão da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória.
- Tantra - Calçadão da Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.
Menu Premium:
- Argento Parrilla - Shopping Vila Velha, em Vila Velha.
- Bacco - Shopping Vitória, em Vitória.
- Balthazar - Praia do Canto, Vitória.
- Barlavento - Calçadão da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.
- Canto do Vinho - Praia do Canto, Vitória.
- Coco Bambu - Praia do Canto, Vitória, e Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
- Domus Itálica - anexo ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
- Don Aguilar - Parque das Castanheiras, Vila Velha.
- El Gitano - Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
- Focaccia Forno e Pizza - Praia do Canto, Vitória.
- Hotel Senac Ilha do Boi - Ilha do Boi, Vitória.
- Mahai - Mata da Praia e Praia do Canto, Vitória; Praia da Costa, Vila Velha; e Civit II, Serra.
- Nonna Barberina -Jardim da Penha, Vitória.
- Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória.
- Ojo Carne & Brasa - Shopping Vitória, em Vitória.
- Píer Aleixo - Praia do Canto, Vitória.
- Pirão - Praia do Canto, Vitória.
- Piu Especiarias - Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória.
- Preferito - Praia da Costa, Vila Velha.
- Tero Brasa e Vinho - Praia do Canto, Vitória.
- Tetto Rooftop - Cobertura do Hotel Quality Suites, Mata da Praia, Vitória.
- Tomatto - Praia do Canto, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha.
- Vilelê Gastrobar - Praia do Canto, Vitória.
- Wine Garden - Praia do Canto e Shopping Vitória, Vitória, e Parque das Castanheiras, Vila Velha.
- Zattar - Praia do Canto e Shopping Vitória, em Vitória.
23º Espírito Santo Restaurant Week
Quando: de 27 de março a 27 de abril de 2025.
Onde: em 56 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Preços dos menus por pessoa: almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 (convencional); almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 (plus); almoço a R$ 89 e jantar a R$ 109 (premium)
Ação beneficente: Vitória Down
Mais informações: www.restaurantweek.com.br e @restaurantweekbrasil.
Quando: de 27 de março a 27 de abril de 2025.
Onde: em 56 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Preços dos menus por pessoa: almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 (convencional); almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 (plus); almoço a R$ 89 e jantar a R$ 109 (premium)
Ação beneficente: Vitória Down
Mais informações: www.restaurantweek.com.br e @restaurantweekbrasil.