Festival de café em Vitória terá combos especiais a R$ 24,90

Le Chocolatier Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografia

Seja para começar o dia, acompanhar uma conversa ou simplesmente apreciar um bom momento, o café é sempre uma ótima escolha. Pensando nisso, o circuito gastronômico I Love Coffee, no Shopping Vitória, chega à 5ª edição, reunindo sabores irresistíveis para os apaixonados da bebida.

A partir desta quinta-feira (13) até o dia 6 de abril, 13 estabelecimentos participam da ação oferecendo combos exclusivos por R$ 24,90. Cada combinação inclui uma bebida e um acompanhamento, trazendo diferentes variações da tradicional xícara de café.

Coffeetown Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Entre as opções disponíveis, alguns combos se destacam pelo sabor e criatividade. O Borelli aposta no clássico affogato, que combina gelato italiano e café expresso coberto por chantilly, proporcionando uma experiência sofisticada. Já o Café Número Um traz uma proposta aconchegante, oferecendo café coado acompanhado de bolo caseiro e brigadeiro.

Para os fãs de panificação, a Casa Bauducco apresenta um combo irresistível com expresso, uma fatia de Panettone ou Chocottone e doce de leite. No Coffeetown, o charme fica por conta da combinação entre café expresso e bolo Red Velvet, perfeito para quem busca um toque especial.

Casa Bauducco Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Os amantes de doces também vão se encantar com a proposta do Le Chocolatier, que harmoniza café expresso, alfajor de bolo de cenoura e drageados. E para fechar com chave de ouro, o Wine Garden aposta em uma união deliciosa de expresso com brownie e sorvete de creme, garantindo um equilíbrio entre o quente e o gelado.

Os estabelecimentos estarão identificados com a comunicação do evento, e para aproveitar, basta solicitar ao atendente o combo promocional. O regulamento da ação está disponível no site do Shopping Vitória.

Borelli Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

CONFIRA TODOS OS ESTABELECIMENTOS

Agavegan: 1 café Agavegan duplo + 1 fatia de bolo Agavegan



1 café Agavegan duplo + 1 fatia de bolo Agavegan Borelli:

Frappe - 1 gelado à base de leite Fior di Latte + 1 café expresso italiano finalizado com chantilly + 1 shot de água com gás + 1 porção degustativa de um sabor de gelato

Cioccolato Calda - 2 chocolate quente + 2 shots de água com gás + 2 porções degustativas de um sabor de gelato

Affogato - 2 gelatos + 1 tradicional café espresso italiano coberto por chantilly + 1 shot de água com gás e uma porção degustativa de um sabor de gelato

Café Número Um: 1 café coado + 1 fatia de bolo caseiro + 1 brigadeiro

1 café coado + 1 fatia de bolo caseiro + 1 brigadeiro Casa Bauducco: 1 café expresso + 1 fatia doce (Panettone ou Chocottone) + 1 acompanhamento de doce de leite

1 café expresso + 1 fatia doce (Panettone ou Chocottone) + 1 acompanhamento de doce de leite Casa do Pão de Queijo:

1 mocha de chocolate + 1 waffer com recheio

1 capuccino pequeno + 2 minis panine, com seis unidades

Coffeetown: 1 café expresso + 1 fatia de bolo Red Velvet

1 café expresso + 1 fatia de bolo Red Velvet Halfe: 1 cappuccino pequeno + 1 pão de queijo grande

1 cappuccino pequeno + 1 pão de queijo grande Kopenhagen:

1 affogato + 1 cookie de baunilha

1 expresso + 1 sorvete completo

Le Chocolatier: 1 café expresso + 1 alfajor de bolo de cenoura + 1 porção de drageado

1 café expresso + 1 alfajor de bolo de cenoura + 1 porção de drageado Mr. Cheney: 1 café carioca ou expresso de 140ml + 1 cookie clássico

1 café carioca ou expresso de 140ml + 1 cookie clássico Padaria Monza: 1 cappuccino tradicional + 1 misto tradicional

1 cappuccino tradicional + 1 misto tradicional Real Gelato:

1 cappuccino brasileiro + 1 brownie (sem gelato)

1 empanada (caprese, frango ou calabresa) + 1 um affogato

Crepe (torino, bolonha ou pisa) + 1 expresso

Wine Garden:

1 expresso + 1 brownie com sorvete de creme

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Circuito I Love Coffee

SERVIÇO