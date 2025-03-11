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Delícias

Festival de café em Vitória terá combos especiais a R$ 24,90

A 5ª edição do I Love Coffee vai contar com acompanhamentos como pão de queijo e gelato; veja todos os participantes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Março de 2025 às 16:19

Le Chocolatier
Le Chocolatier Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografia
Seja para começar o dia, acompanhar uma conversa ou simplesmente apreciar um bom momento, o café é sempre uma ótima escolha. Pensando nisso, o circuito gastronômico I Love Coffee, no Shopping Vitória, chega à 5ª edição, reunindo sabores irresistíveis para os apaixonados da bebida.
A partir desta quinta-feira (13) até o dia 6 de abril, 13 estabelecimentos participam da ação oferecendo combos exclusivos por R$ 24,90. Cada combinação inclui uma bebida e um acompanhamento, trazendo diferentes variações da tradicional xícara de café.
Coffeetown
Coffeetown Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Entre as opções disponíveis, alguns combos se destacam pelo sabor e criatividade. O Borelli aposta no clássico affogato, que combina gelato italiano e café expresso coberto por chantilly, proporcionando uma experiência sofisticada. Já o Café Número Um traz uma proposta aconchegante, oferecendo café coado acompanhado de bolo caseiro e brigadeiro.
Para os fãs de panificação, a Casa Bauducco apresenta um combo irresistível com expresso, uma fatia de Panettone ou Chocottone e doce de leite. No Coffeetown, o charme fica por conta da combinação entre café expresso e bolo Red Velvet, perfeito para quem busca um toque especial.
Casa Bauducco
Casa Bauducco Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Os amantes de doces também vão se encantar com a proposta do Le Chocolatier, que harmoniza café expresso, alfajor de bolo de cenoura e drageados. E para fechar com chave de ouro, o Wine Garden aposta em uma união deliciosa de expresso com brownie e sorvete de creme, garantindo um equilíbrio entre o quente e o gelado.
Os estabelecimentos estarão identificados com a comunicação do evento, e para aproveitar, basta solicitar ao atendente o combo promocional. O regulamento da ação está disponível no site do Shopping Vitória.
Borelli
Borelli Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

CONFIRA TODOS OS ESTABELECIMENTOS

  • Agavegan: 1 café Agavegan duplo + 1 fatia de bolo Agavegan
  • Borelli:
  • Frappe - 1 gelado à base de leite Fior di Latte + 1  café expresso italiano finalizado com chantilly + 1 shot de água com gás + 1 porção degustativa de um sabor de gelato
  • Cioccolato Calda - 2 chocolate quente + 2 shots de água com gás + 2 porções degustativas de um sabor de gelato
  • Affogato - 2 gelatos + 1 tradicional café espresso italiano coberto por chantilly + 1 shot de água com gás e uma porção degustativa de um sabor de gelato
  • Café Número Um: 1 café coado + 1 fatia de bolo caseiro + 1 brigadeiro
  • Casa Bauducco: 1 café expresso + 1 fatia doce (Panettone ou Chocottone) + 1 acompanhamento de doce de leite
  • Casa do Pão de Queijo:
  • 1 mocha de chocolate + 1 waffer com recheio
  • 1 capuccino pequeno + 2 minis panine, com seis unidades
  • Coffeetown: 1 café expresso + 1 fatia de bolo Red Velvet
  • Halfe: 1 cappuccino pequeno + 1 pão de queijo grande
  • Kopenhagen:
  • 1 affogato + 1 cookie de baunilha
  • 1 expresso + 1 sorvete completo
  • Le Chocolatier: 1 café expresso + 1 alfajor de bolo de cenoura + 1 porção de drageado
  • Mr. Cheney: 1 café carioca ou expresso de 140ml + 1 cookie clássico
  • Padaria Monza: 1 cappuccino tradicional + 1 misto tradicional
  • Real Gelato:
  • 1 cappuccino brasileiro + 1 brownie (sem gelato)
  • 1 empanada (caprese, frango ou calabresa) + 1 um affogato
  • Crepe (torino, bolonha ou pisa) + 1 expresso
  • Wine Garden:
    1 expresso + 1 brownie com sorvete de creme

CONFIRA GALERIA DE FOTOS

Circuito I Love Coffee

SERVIÇO

  • I Love Coffee Shopping Vitória - 5ª edição
  • Período: de 13 de março a 6 de abril
  • Local: Shopping Vitória
  • Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h
  • Promoção: 13 estabelecimentos (Agavegan, Borelli, Café Número Um, Casa Bauducco, Casa do Pão de Queijo, Coffeetown, Halfe, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Padaria Monza, Real Gelato e Wine Garden), com combos promocionais
  • Valor único de R$ 24,90

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