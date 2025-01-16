Vai um café gelado aí? HZ traz guia com opções refrescantes no ES

Verão pede bebida bem gelada para aliviar o calor, seja ela uma cervejinha, um drinque ou um café - que em suas versões refrescantes surpreende quem não curte consumi-lo assim.

Combinados a ingredientes como caramelo salgado, geleia de morango, melado de cana e até açaí, expressos e filtrados surgem como alternativas para matar a sede nos dias mais quentes da estação.

HZ selecionou seis cafeterias capixabas em um roteiro que vai além do clássico frappuccino. Confira as dicas abaixo.

Para beber com os pés na areia

Em Vitória é possível tomar cafés refrescantes na praia, bem ao estilo pé na areia, em locais como o Mangalô (@mangalocafebar). Pioneiro na Curva da Jurema com essa especialidade, o point traz cinco opções geladinhas no cardápio.

Uma delas é o Cold Coffee, que combina cold brew (café extraído a frio), xarope simples, mix de cítricos e gelo de café (R$ 22). No time dos cremosos, a dica é o Caramelatte, feito de espuma de leite gelado com café expresso, calda de caramelo e gelo (R$ 25).

Cold Coffee é feito com cold brew, café extraído a frio Crédito: Mangalô/Acervo

Dica no Centro de Vitória

Situado no térreo do Edifício Jusmar, o Simpático Café (@simpaticocafe) é um local imperdível para apreciadores da bebida no Centro de Vitória.

Na seção de cafés refrescantes, o cardápio traz opções tradicionais, como cold brew, expresso tônica e café com laranja, mas há lugar para uma receita exclusiva, que pode ser pedida quente ou gelada: o Especial Simpático.

A bebida é preparada com gotas de chocolate, noz de macadamia, café expresso e leite, finalizada com chantili (R$ 28). O Simpático abre de domingo a sexta e fica na Praça Presidente Getúlio Vargas.

Especial Simpático, café gelado do Simpático Café, no Centro de Vitória Crédito: Bruno Aguiar

Caramelo ou suco de laranja

Na carta do Café Bamboo (@cafebamboo), em Vitória, um café gelado que já virou clássico ganha a companhia de suco de laranja para ficar ainda mais refrescante e interessante visualmente.

Além do expresso tônica com laranja (R$ 18/340 ml), que contém café, suco de laranja, água tônica e gelo, há opções cremosas que vale a pena provar, como o caramelatte gelado, feito de expresso com leite espumado, xarope sabor baunilha, calda de caramelo e bastante gelo (R$ 17/400ml).

O Bamboo funciona de segunda a sexta, das 10h às 21h, e abre aos sábados das 9h às 20h. O endereço é Avenida Rio Branco, 1630, Praia do Canto.

Expresso tônica com suco de laranja e caramellate gelado são destaque Crédito: Montagem com fotos de Tarciana Bride

Gelato feito na casa

Recém-chegada ao Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, a Pepe Pâtisserie (@pepepatisserie) vai dos cafés gelados gaseificados aos cremosos em seu cardápio.

Um dos destaques é o affogato, sobremesa italiana que consiste em uma bola de sorvete coberta com café expresso - o da Pepe, vem com gelato produzido artesanalmente na casa, na versão baunilha ou doce de leite (R$ 25).

O café expresso com geleia de morango caseira e água gaseificada (R$ 26) é outra pedida ideal para os dias de calor, assim como o café vietnamita, bebida à base de leite condensado, café e gelo (R$ 17). O local abre todos os dias, das 12h às 19h, e fica dentro do China Park (Rodovia BR-262, Km 72, Victor Hugo).

Affogato com gelato caseiro de doce de leite: opção cremosa em dias quentes Crédito: Pepe/Acervo

Açaí na receita

Cooltiva Café (@cooltiva.cafe) lançou (@cooltiva.cafe) lançou novidades refrescantes no cardápio recentemente, e entre elas está o Açaí Coldbrew, combinação de café conilon extraído a frio, açaí e mel (R$ 24).

Na lista de gelados que já fazem sucesso, vale a pena pedir o Iced Mocha e suas variações: Caramelo, feita com calda de caramelo salgado, leite texturizado com calda de caramelo, café expresso e gelo de leite em cubo (R$ 29), e o Laranja, que contém calda caseira de chocolate com laranja (R$ 22).

A cafeteria abre todos os dias e fica na Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto.

Açaí Coldbrew é novidade no cardápio Crédito: Estevão Ribeiro

Especial do mês

Kaffa Cafeteria (@kaffacafeteria) traz no menu uma nova possibilidade de café gelado, o frappuccino com cookie (R$ 28). No mês em que comemora seu aniversário de 15 anos , a(@kaffacafeteria) traz no menu uma nova possibilidade de café gelado, o frappuccino com cookie (R$ 28).

Preparada com café expresso, leite, cookie feito na casa, base de baunilha, gelo e chantili, a bebida fica em cartaz durante janeiro, como especial do mês, e também pode ser feita com leite vegetal.

Batido com gelo, o Mirante combina café filtrado, melado de cana e limão (R$ 16/280ml) em uma pedida perfeita para dias mais quentes. A Kaffa abre de segunda a sábado, na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Jardim da Penha, Vitória.