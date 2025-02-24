Não quer entrar para tomar uma xícara de café?

Todo mundo pode faltar a um encontro, menos o café Crédito: Milton Buzon/Shutterstock

Nos últimos meses, o café disputou com o calor o título de reclamação da temporada. Tem sido interessante ver como o preço de um grão pode esquentar ainda mais a pauta dos diálogos ordinários.

Sim, há muito tempo a gente usa o café como pretexto. É bebida geralmente convocada quando queremos agendar risadas, desabafos, fofocas, momentos de decisão e outras oportunidades para estar em companhia (de preferência, em algum lugar com ar-condicionado).

Todo mundo pode faltar a um encontro, menos o café. Vestido em garrafas, em cápsulas, em prensas - ou mesmo nu, coado direto na xícara -, ele nomeia a bebida e a ocasião. Até aos que se dizem distanciados desse vício, beber ao menos uma dose serve como metáfora para refletir sobre o que tenho chamado de memória do prato: os valores mobilizados ao redor de uma comida, sejam eles conscientes ou não.

Gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Cresci assistindo ao seriado Chaves e idealizando, por exemplo, encontros apaixonados em torno da bebida. Só na adolescência passei a pensar na frase de Dona Florinda como convite discreto para comensalidades mais adultas. A verdadeira intenção pouco importa, mas o óbvio precisa ser sublinhado: para que exista café, alguém vai precisar esquentar a água. E quem foi que preparou a última xícara oferecida a você?

O filme iraniano Meu Bolo Favorito é um verdadeiro tributo também às memórias inconscientes da comida: preparar uma mesa à espera de alguém numa vida de solidão. Quantas referências sobre um sujeito a comida é capaz de reunir e revelar? No longa-metragem, o bolo ainda cria uma memória para refletir sobre a arbitrariedade de um regime teocrático controlador dos mínimos prazeres em companhia.

O perigo de uma crença única geralmente acontece quando tentamos ocultar memórias ao impedir que elas sejam compartilhadas. Mas o inconsciente da comida é teimoso e sempre nos lança a algum diálogo para produzir sentidos e criar lembranças. Democraticamente, é importante poder tomar um café com Deus pai , mesmo sabendo que outros podem preferir uma cachaça com Zé Pelintra.