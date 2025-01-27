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Murilo Góes

O dia em que Fernanda Torres cozinhou pra mim

Perdi um mate gelado na praia, mas fui recebido com um churrasco de vegetais feito por Andrucha e que acompanhava molhos ótimos produzidos pela própria

Públicado em 

27 jan 2025 às 14:51
Murilo Góes

Colunista

Murilo Góes

Era um sábado e eu estava de folga no Rio. Fazia calor, óbvio. A gente se falou por telefone na hora do café, enquanto ela bebia chá e mastigava uma tapioca.
Como a intérprete de Vani e Fátima já tinha dito a Fernanda Young que não gostava de praia, sugeri um encontro de almoço tardio.
Perdi um mate gelado com limão à beira-mar, mas fui recebido com um churrasco de vegetais feito por Andrucha e que acompanhava molhos ótimos produzidos pela própria - exatamente como dissera à Ana Maria Braga.
Eu já sabia que ela não gostava muito de doces, por isso fiquei curioso com a sobremesa. Abacaxi, talvez?
Resolvi esperar o momento perguntando o que ela achava do suflê de queijo da Eunice Paiva e lembro que respondeu alguma coisa sobre Pokémon. A conversa seguia totalmente divertida. E antes que ela sugerisse recolher os pratos, meu maldito despertador tocou para interromper esse sonho delirante.
É claro que estou passando tempo demais assistindo tudo e qualquer coisa sobre Fernanda Torres - afinal, o nome dela não sai das minhas conversas à mesa porque até as comidas triviais ficaram mais prazerosas.
A atriz e escritora Fernanda Torres
Fernanda Torres Crédito: Ronny Santos/Folhapress
A atriz fez do cinema nacional uma bandeira para pensar nossa identidade em muitos aspectos - dentro e fora de casa. Ao declarar em entrevista que o Brasil é uma ilha continental isolada pelo idioma, pensei como é complicado para um gringo pronunciar “brigadeiro” antes mesmo de ser convidado a arriscar um “mané-pelado”.
Sim, somos um país farofeiro que saúda a mandioca e consome a própria cultura, mas boa parte do mundo ainda nem chegou a nos degustar nos sabores mais próprios.
Quanta riqueza ainda está aqui, também escondida da própria população que flerta com a ditadura da padronização gastronômica e desconhece frutas nativas como grumixama, juá, sapoti, cambuci, pitangatuba, butiá, umbu, jenipapo - e outras tantas indicações pelas quais já somos premiados.
Quando alguma coisa fura essa bolha e chega nos outros países, a gente sente orgulho e precisa aproveitar. Diria o chef Max Jaques que para gostar de cozinha brasileira é preciso gostar de Brasil. Resumindo: é preciso dar um jeito, meu amigo.
Sigo sonhando com nossa antropofagia. E também com a Fernanda. Aliás, aproveito pra deixar um recado: voltando do Oscar, topo o churrasco de vegetais, ok?
“A vida (no Brasil) presta. Beijos.”
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Murilo Góes

Gastrônomo e pesquisador das culinárias brasileiras que também cozinha umas palavras

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