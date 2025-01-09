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Totalmente premiada

Fernanda Torres esteve no ES após ganhar prêmio internacional; entenda

Atriz esteve em Vitória em 1986 para participar de um debate da pré-estreia do filme “Com Licença, Eu Vou a Luta”, dirigido por Lui Farias
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:44

Fernanda Torres esteve no Espírito Santo, em 1986
Fernanda Torres esteve no Espírito Santo, em 1986, após ganhar um prêmio internacional Crédito: César Inácio Nunes
A atriz Fernanda Torres esteve no ES após ganhar prêmio internacional. E antes que você, caro leitor, pergunte, a resposta é: não foi depois do Globo de Ouro 2025Apesar do feito inédito no último domingo (5), Fernanda Torres já ganhou um outro prêmio renomado no exterior, o de melhor atriz no Festival de Cannes, em maio de 1986. Fato é que neste mesmo ano, ela esteve no Espírito Santo.
Dia 24 de julho de 1986. Essa foi a data que Fernanda Torres esteve em Vitória para participar de um debate da pré-estreia do filme “Com Licença, Eu Vou a Luta”, dirigido por Lui Farias. De acordo com informações do jornal A GAZETA, a vinda da atriz para o Espírito Santo causou um enorme alvoroço, sendo preciso até parar de vender os ingressos para o evento que aconteceu no Cine Glória, na capital.
Cerca de 1.200 pessoas estavam no cinema quando o filme começou. Do lado de fora, muita gente aguardava uma chance de entrar no local - o que gerou confusão, precisando acionar até a polícia. Ao final da sessão, Fernanda e Lui subiram ao palco para dar início ao debate com os capixabas.
Na época, a atriz tinha 21 anos e já demonstrava ser um fenômeno no mundo das artes. O próprio título da matéria de A GAZETA, em 1986, dizia: “Fernanda Torres: mito aos 20 anos?”.
Jornal A Gazeta, em 1986, falando sobre a vinda de Fernanda Torres no ES
Jornal A Gazeta, em 1986, falando sobre a vinda de Fernanda Torres no ES Crédito: A Gazeta
Perguntada sobre o prêmio em Cannes, a filha de Fernanda Montenegro e do capixaba Fernando Torres, disse que o feito não mudou sua vida na época. “O prêmio já trabalhou para mim o que tinha que trabalhar e, na verdade, ele faz parte de uma coisa que já acabou”.
“Não sei se é possível ir para o exterior trabalhar este prêmio. Eu não falo inglês genialmente, não sei se é possível trabalhar lá. Ou mesmo se fico aqui para fazer mais um filme, peça, novela ou ficar comigo mesma. No momento, estou procurando um bom texto para teatro, já tive algumas experiências e pretendo produzir uma peça para mim”, disse Torres em 1986.
Fernanda Torres esteve no Espírito Santo, em 1986
Fernanda Torres esteve no Espírito Santo, em 1986 Crédito: César Inácio Nunes

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No papo, Fernanda ainda continuou falando sobre sua relação com as telonas. “No cinema você estabelece uma relação humana com a equipe e a televisão é uma indústria em que você vai lá e mata a cena. Às vezes não consigo fazer isso, mas em geral é assim, e nem sempre me satisfaz. São oito meses de loucura”, destacou a atriz.
Mesmo com seus comentários sinceros sobre novelas, Fernanda Torres estava no ar na época com “Selva de Pedra”, interpretando Simone. Por conta das gravações, a artista também não conseguiu receber o prêmio Palma de Ouro como Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação em “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Arnaldo Jabor.

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